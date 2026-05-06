Tesla sahipleri dikkat: Tek seferlik FSD satın alma dönemi bitiyor! İşte son tarih

Tam Boyutta Gör Tesla sahipleri ve markanın araçlarına ilgi duyanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Tesla, Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de Full Self-Driving (FSD) yani "Tam Otonom Sürüş" için tek seferlik satın alma seçeneğini kaldırmaya hazırlanıyor.

FSD şu anda 228.480 TL ödenerek tek seferlik satın alınabilmekte. Ancak bu imkandan yararlanmak isteyenler için kritik tarih 21 Mayıs 2026 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihten sonra FSD özelliği artık kalıcı bir varlık olarak değil, aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulacak.

Abonelik sistemine geçişle birlikte kullanıcılar FSD özelliğini her ay belirli bir ücret ödeyerek kullanabilecek. Ancak Türkiye özelinde bu aylık abonelik ücretinin ne kadar olacağı veya FSD özelliğinin ülkemizde tam olarak ne zaman tam kapasiteyle aktifleşeceği henüz netlik kazanmış değil.

Benzer bir durum 115.260 TL değerindeki Geliştirilmiş Otopilot paketi için de geçerli. Bu özellik için de son tek seferlik alım tarihi 21 Mayıs 2026 olarak görünüyor. Tesla'nın kısa süre önce İstanbul'da "araç operatörü" pozisyonu için iş ilanları yayınlaması, FSD'nin Türkiye yollarına uyarlanması sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.

