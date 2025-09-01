4300 metre yükseklikte Tesla şöleni: Tesla sahiplerinin ışık şöleni rekorlar kitabına girdi

Tesla Light Show Özelliği, 200'den Fazla Aracı Senkronize Etti
Denver Tesla Owners Club tarafından organize edilen etkinlikte 200’den fazla Tesla aracı, dağ yolları boyunca sıralanarak farları, stop lambaları ve LED donanımlarıyla müzik eşliğinde senkronize bir ışık şöleni sundu. İnce hava ve dondurucu soğuk organizasyonu zorlasa da araçların bataryaları yüksek rakımda şaşırtıcı derecede dayanıklı performans sergiledi. Ortaya, sosyal medyada da epey ilgi gören etkileyici görseller çıktı.
Tesla araçlarının bu tür etkinliklerde ışıklarını senkronize edebilmesi araçlara gömülü bir yazılım sayesinde mümkün oluyor. İlk kez 2021’de sunulan “Tesla Light Show” güncellemesiyle araçların farları ve stop lambaları seçilen müzikle uyumlu şekilde yanıp sönebiliyor. Araç sahipleri xLights isimli açık kaynak yazılımla kendi koreografilerini oluşturup USB üzerinden yükleyebiliyor. Bu sayede aynı müziğe ve koreografiye sahip yüzlerce Tesla, bir araya geldiklerinde adeta dev bir orkestranın üyeleri gibi kusursuz bir ışık senkronu yakalayabiliyor.
Organizasyonun başarısı, ilerleyen dönemde benzer yüksek rakımlı etkinliklerin düzenlenmesine de ön ayak olabilir. Hatta bu organizasyonlardan bazılarından Tesla'nın otonom sürüş özelliklerini sergilediğini de görebiliriz.
