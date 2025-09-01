4300 metre yükseklikte Tesla şöleni: Tesla sahiplerinin ışık şöleni rekorlar kitabına girdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın giderek daha tartışmalı bir figüre dönüşmesi, Tesla markasının da değerini kaybettirmiş durumda. Ancak özellikle birkaç yıl öncesine kadar Tesla sahibi olmak bir ayrıcalık gibi görülüyordu. Öyle ki dünyanın dört bir yanında Tesla sahipleri bir araya gelerek araçlarıyla şölenler düzenliyor, Tesla sahibi olmayı bir tür topluluk deneyimine dönüştürüyordu. Musk yüzünden bu topluluk ruhu biraz dağılmış olsa da Tesla ışık şölenleri hâlâ devam ediyor. Nitekim daha birkaç gün önce Tesla sahipleri bir araya gelerek yeni bir rekora imza attı. Colorado’daki Pikes Peak zirvesinde düzenlenen gösteri, 4302 metre yükseklikte gerçekleştirilerek bugüne kadarki tüm girişimleri geride bıraktı ve “dünyanın en yüksek rakımlı Tesla ışık gösterisi” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Tesla Light Show Özelliği, 200'den Fazla Aracı Senkronize Etti

Denver Tesla Owners Club tarafından organize edilen etkinlikte 200’den fazla Tesla aracı, dağ yolları boyunca sıralanarak farları, stop lambaları ve LED donanımlarıyla müzik eşliğinde senkronize bir ışık şöleni sundu. İnce hava ve dondurucu soğuk organizasyonu zorlasa da araçların bataryaları yüksek rakımda şaşırtıcı derecede dayanıklı performans sergiledi. Ortaya, sosyal medyada da epey ilgi gören etkileyici görseller çıktı.

Tesla araçlarının bu tür etkinliklerde ışıklarını senkronize edebilmesi araçlara gömülü bir yazılım sayesinde mümkün oluyor. İlk kez 2021’de sunulan “Tesla Light Show” güncellemesiyle araçların farları ve stop lambaları seçilen müzikle uyumlu şekilde yanıp sönebiliyor. Araç sahipleri xLights isimli açık kaynak yazılımla kendi koreografilerini oluşturup USB üzerinden yükleyebiliyor. Bu sayede aynı müziğe ve koreografiye sahip yüzlerce Tesla, bir araya geldiklerinde adeta dev bir orkestranın üyeleri gibi kusursuz bir ışık senkronu yakalayabiliyor.

Organizasyonun başarısı, ilerleyen dönemde benzer yüksek rakımlı etkinliklerin düzenlenmesine de ön ayak olabilir. Hatta bu organizasyonlardan bazılarından Tesla'nın otonom sürüş özelliklerini sergilediğini de görebiliriz.

