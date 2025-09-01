Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    4300 metre yükseklikte Tesla şöleni: Tesla sahiplerinin ışık şöleni rekorlar kitabına girdi

    ABD'de 200'den fazla Tesla sahibi bir araya gelerek, 4300 metre yükseklikte etkileyici bir ışık şöleni gerçekleştirdi. Bu etkileyici gösteri, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

    4300 metre yükseklikte Tesla şöleni: Tesla sahiplerinin ışık şöleni rekorlar kitabına girdi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın giderek daha tartışmalı bir figüre dönüşmesi, Tesla markasının da değerini kaybettirmiş durumda. Ancak özellikle birkaç yıl öncesine kadar Tesla sahibi olmak bir ayrıcalık gibi görülüyordu. Öyle ki dünyanın dört bir yanında Tesla sahipleri bir araya gelerek araçlarıyla şölenler düzenliyor, Tesla sahibi olmayı bir tür topluluk deneyimine dönüştürüyordu. Musk yüzünden bu topluluk ruhu biraz dağılmış olsa da Tesla ışık şölenleri hâlâ devam ediyor. Nitekim daha birkaç gün önce Tesla sahipleri bir araya gelerek yeni bir rekora imza attı. Colorado’daki Pikes Peak zirvesinde düzenlenen gösteri, 4302 metre yükseklikte gerçekleştirilerek bugüne kadarki tüm girişimleri geride bıraktı ve “dünyanın en yüksek rakımlı Tesla ışık gösterisi” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

    Tesla Light Show Özelliği, 200'den Fazla Aracı Senkronize Etti

    Denver Tesla Owners Club tarafından organize edilen etkinlikte 200’den fazla Tesla aracı, dağ yolları boyunca sıralanarak farları, stop lambaları ve LED donanımlarıyla müzik eşliğinde senkronize bir ışık şöleni sundu. İnce hava ve dondurucu soğuk organizasyonu zorlasa da araçların bataryaları yüksek rakımda şaşırtıcı derecede dayanıklı performans sergiledi. Ortaya, sosyal medyada da epey ilgi gören etkileyici görseller çıktı.

    Tesla araçlarının bu tür etkinliklerde ışıklarını senkronize edebilmesi araçlara gömülü bir yazılım sayesinde mümkün oluyor. İlk kez 2021’de sunulan “Tesla Light Show” güncellemesiyle araçların farları ve stop lambaları seçilen müzikle uyumlu şekilde yanıp sönebiliyor. Araç sahipleri xLights isimli açık kaynak yazılımla kendi koreografilerini oluşturup USB üzerinden yükleyebiliyor. Bu sayede aynı müziğe ve koreografiye sahip yüzlerce Tesla, bir araya geldiklerinde adeta dev bir orkestranın üyeleri gibi kusursuz bir ışık senkronu yakalayabiliyor.

    Organizasyonun başarısı, ilerleyen dönemde benzer yüksek rakımlı etkinliklerin düzenlenmesine de ön ayak olabilir. Hatta bu organizasyonlardan bazılarından Tesla'nın otonom sürüş özelliklerini sergilediğini de görebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3x1.5 kablo kaç watt taşır isviçre boykot mu kilo verince boy uzar mı pasaporta damga vurulmazsa ne olur arap sabunu araba boyasına zarar verir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15 Ultra
    Xiaomi 15 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ
    Lenovo LOQ
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum