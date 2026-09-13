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    Tesla Semi, 550 km menziliyle Avrupa’ya geliyor

    Tesla, Avrupa'ya 550 km menzil ve 800 kW şarj destekli Semi Standard Range'i getiriyor. 40 tonluk elektrikli çekicinin teslimatlarının ise 2027'de başlaması hedefleniyor.

    Tesla Semi, 550 km menziliyle Avrupa’ya geliyor Tam Boyutta Gör

    Tesla, elektrikli ve ağır sınıf bir tır (yarı römork kamyon) modeli Semi'nin Avrupa versiyonunun teknik özelliklerini IAA Transportation öncesinde açıkladı. 40 ton toplam ağırlıkla 550 kilometreye kadar menzil sunacak araç, 800 kW'a kadar DC şarj destekleyecek. Avrupa'ya ilk etapta Standard Range versiyonu gelecek.

    800 kW şarj, 550 km menzil

    Tesla Semi'nin Avrupa versiyonu 1 kWh/km enerji tüketimine sahip olacak. Megacharger istasyonlarında 800 kW'a kadar şarj edilebilecek araç, 30 dakikada menzilinin yaklaşık yüzde 60'ını geri kazanabilecek. Aracın boş ağırlığı 9.100 kilogramın altında tutulurken ePTO sistemi 25 kW'a kadar güç sağlayacak.

    Tesla batarya kapasitesini açıklamadı ancak Avrupa modelinin ABD'deki Standard Range versiyonuyla büyük ölçüde aynı olması bekleniyor. Bu nedenle 548 kWh kapasiteli, 4680 hücreli NCMA bataryanın kullanılması muhtemel.

    550 kilometrelik menzil verisi ise 40 ton toplam katar ağırlığı, 80 km/s hız, 20 derece sıcaklık ve düz yol koşullarında, Aero Kit ve kuru yük yarı römorkuyla yapılan hesaplamaya dayanıyor. Tesla, lastik, aerodinamik ekipman ve römork seçiminin tüketimi önemli ölçüde değiştirebileceğini belirtiyor.

    Yük kapasitesi menzilden daha önemli olabilir

    Tesla Semi, 550 km menziliyle Avrupa’ya geliyor Tam Boyutta Gör

    Semi, üç akslı 6x4 çekici olarak geliyor ve arka iki aksındaki üç bağımsız elektrik motorundan toplam 800 kW'a kadar güç üretiyor. Tesla motorların ayrı ayrı güç değerlerini açıklamıyor. Kabinde ise merkezi sürüş pozisyonu, ayakta durmaya yetecek baş mesafesi, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuk ile ses yalıtımı bulunuyor.

    9,1 tonun altındaki boş ağırlık, Semi'yi yük kapasitesi açısından da avantajlı hale getiriyor. Yaklaşık 6,3 tonluk standart bir Avrupa römorkuyla 40 tonluk sınırda yaklaşık 24,6 ton yük kapasitesi mümkün görünüyor.

    Tesla böylece Avrupa'da daha büyük bataryalı bir model yerine daha düşük menzil karşılığında daha yüksek taşıma kapasitesine odaklanan Standard Range versiyonunu sunuyor. Şirketin ABD'de yaklaşık 800 kilometre menzil sunan Long Range modelini Avrupa'ya getirip getirmeyeceği henüz belli değil.

    Tabi menzil konusunda Tesla, Avrupa’da lider olmayacak. Volvo FH Aero Electric 700 kilometreye, Renault Trucks E-Tech T 780 ise 660 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Avrupa'da kendi şarj ve servis ağını kuracak

    Tesla, Semi için Avrupa'da iki farklı şarj çözümü planlıyor. 800 kW'a kadar Megacharger istasyonları kısa molalarda hızlı enerji aktarımı sağlayacak. Megacharger altyapısıyla 800 kW'a kadar DC şarj desteklenecek. Tesla, 30 dakikalık şarjla menzilin yaklaşık yüzde 60'ının geri kazanılabileceğini belirtiyor. Depo ve gece şarjı içinse 120 kW'lık Basecharger kullanılacak. Tesla, bu sistemle dört saatlik şarjda menzilin yüzde 60'a kadar artırılabileceğini belirtiyor.

    Şirket ayrıca Semi Service Centre merkezleri, lisanslı servisler ve mobil servis desteğinden oluşan bir bakım ağı kuracak. Merkezlerde yedek parça stoklanması, uzaktan teşhis ve kablosuz yazılım güncellemeleriyle filoların bakım ve operasyon maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Tesla for Business platformu da Semi müşterilerine açılacak.

    Tesla Semi, 15-20 Eylül'de Hannover'de düzenlenecek IAA Transportation'da Avrupa lansmanını yapacak. Fiyat ve satış tarihleri muhtemelen burada açıklanacak. Tesla, Semi'nin Avrupa'daki müşteri teslimatlarına 2027'de başlamayı planlıyor.

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