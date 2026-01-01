Giriş
    Tesla, elektrikli kamyonu Semi'nin 1,2 MW'lık şarj hızını gösterdi

    Tesla, geçtiğimiz gün yayımladığı yeni bir videoda Tesla Semi’nin 1,2 MW şarj hızına ulaştığını gösterdi. Elektrikli kamyon, bu şarj hızıyla yarım saatte %70 şarj olabiliyor.

    Tesla, Semi'nin 1,2 MW'lık şarj hızını gösterdi Tam Boyutta Gör
    Tesla, geçtiğimiz gün yayımladığı yeni bir videoda Tesla Semi’nin 1,2 MW şarj hızına ulaştığını gösterdi. Resmi Tesla Semi X hesabından paylaşılan video, ağır hizmet elektrikli kamyonların yoğun yük taşımacılığı rotalarında çalışabilmesi için gereken şarj hızlarının ilk kez gerçek dünyada nasıl sağlandığını gözler önüne seriyor.

    Tesla, uzun süredir “Megacharger” adını verdiği sistemden bahsediyordu ancak teknik ayrıntıları büyük ölçüde gizli tutmuştu. PepsiCo gibi müşterilerde Semi kamyonlar sahada kullanılıyor olsa da, doğrulanmış şarj performansı verileri bugüne kadar sınırlıydı.

    30 dakikada %70 şarj olabiliyor

    Şirket daha önce Semi’nin 30 dakikada menzilinin yüzde 70’ini geri kazanabileceğini açıklamıştı. Maksimum 800 km menzile ve tahminen 800-900 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu düşünülen bir araç için bu, binek otomobillerin çok ötesinde şarj gücü anlamına geliyor.

    Yayımlanan video, bu hedefe nasıl ulaşıldığını ilk kez açıkça gösteriyor. Görüntülerde mühendislerin canlı bir şarj oturumunu izlediği ve gücün kademeli olarak artarak 1,2 MW (1.206 kW) seviyesine çıktığı görülüyor. Bu değer, günümüz elektrikli otomobillerinin sunduğu 200-300 kW şarj hızlarının çok ötesinde.

    1,2 MW nasıl mümkün oluyor?

    Bu performans, Tesla’nın bu yıl duyurduğu V4 Cabinet mimarisiyle uyumlu. Sistem, 400 ila 1.000 Volt aralığında çalışan araçlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Cybertruck gibi binek araçlar için 500 kW’a kadar güç sunulurken, Semi söz konusu olduğunda sistem 1,2 MW’a kadar ölçeklenebiliyor

    Video ayrıca gelişmiş soğutma teknolojilerine de dikkat çekiyor. Sıvı soğutmalı kablo ve immersiyon soğutmalı konnektör, bu aşırı akımı herhangi bir sorun belirtisi olmadan yönetebiliyor. Bu donanım, Megawatt Charging System (MCS) standardına uyumlu ya da Tesla’nın yüksek güçlü özel çözümünün bir parçası olabilir. Ancak şirket MCS uyumluluğuna giderek daha fazla yaklaşıyor.

    Etkileyici tepe gücüne rağmen bazı kritik bilgiler paylaşılmış değil. Tesla, şarj sırasında bataryanın yüzde kaç dolu olduğunu göstermiyor. Bu da 1,2 MW seviyesinin hangi şarj aralığında yakalandığını veya ne kadar süre korunabildiğini belirsiz hale getiriyor.

    Yine de rakamlar bazı ipuçları veriyor. 1,2 MW güç, dakikada yaklaşık 20 kWh enerji eklenmesi anlamına geliyor. Tesla’nın açıkladığı 1,06 kWh/km tüketim ve tahmini 850 kWh batarya kapasitesi dikkate alındığında, güç düşüşü sınırlı kalırsa %10’dan %80’e şarjın 45 dakikanın altında tamamlanması mümkün olabilir.

    Tesla Semi'nin üretimi hızlanıyor

    Bu şarj gösterimi, Semi üretiminin ölçeklendirilmesine yönelik hazırlıklarla aynı döneme denk geliyor. Tesla, Gigafactory Nevada yakınındaki tesisini daha yüksek üretim hacimleri için genişletiyor. Şirket, 2026’nın ilk yarısında üretime başlamayı, yılın ikinci yarısında ise tam kapasiteye geçmeyi hedefliyor. Videoda görülen şarj performansı günlük operasyonlara yansıtılabilirse, Tesla Semi elektrikli uzun yol taşımacılığının önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırabilir.

