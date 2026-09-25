Tesla Semi teslimatları başladı: İşte elektrikli tırın sundukları

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Tam Boyutta Gör Tesla, uzun mesafeli taşımacılık için geliştirdiği Semi elektrikli tırının ilk müşterilerine teslimatlarına başladı. Şirket, Nevada'daki fabrikasında seri üretime yönelik hazırlıklarını sürdürürken yılda 50 bin araç üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Tesla Semi, yaklaşık 800 kilometre menzili, megavat seviyesinde şarj desteği ve yenilenen güç aktarma sistemiyle ticari taşımacılık pazarına odaklanıyor.

Teslimatlar başladı

Tesla, Semi elektrikli tırını ilk kez 2017 yılında tanıtmış ve üretimin 2019'da başlamasını planlamıştı. Ancak çeşitli gecikmeler nedeniyle takvim birkaç kez değişti. Şirket, 2022'nin sonlarında PepsiCo gibi müşterilerine sınırlı sayıda araç teslim etmeye başlamış olsa da yüksek hacimli üretime geçiş uzun süre ertelendi.

Kısa süre önce düzenlenen etkinlikte Tesla yöneticileri, Semi'nin ilk müşteri grubuna yönelik teslimatlarının bu hafta başladığını duyurdu. Şirket, temmuz ayında yayımladığı hissedar mektubunda seri üretimin 2026'da başlayacağını belirtmişti. Nisan ayında ise yüksek hacimli üretim hattından ilk araç çıkmıştı.

Tesla, üretim miktarına ve araçların satış fiyatına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı. Bununla birlikte fabrika için açıklanan yıllık üretim kapasitesi 50 bin adet seviyesinde. Yeni üretim hattında Standart, Uzun Menzilli ve Avrupa pazarına yönelik versiyonların aynı hat üzerinde üretilmesi planlanıyor.

Tesla Semi'nin menzili ve şarj özellikleri

Tesla Semi, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik Standart ve Uzun Menzilli olmak üzere iki versiyonla sunuluyor. Uzun Menzilli versiyon, tam yüklü durumda tek şarjla yaklaşık 800 km kadar yol alabiliyor. Tesla Araç Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lars Moravy'nin açıklamasına göre araç, yarım yük ağırlığında ise menzil 965 km’nin üzerine ulaşabiliyor. Tam yüklü kullanım (araç+yük) yaklaşık 37 ton üzerinden hesaplanıyor.

Tesla Semi mühendislik direktörü Dan Priestley, verdiği bilgide 800 km’lik menzilin gerçek yol koşullarında müşteriler tarafından doğrulandığını belirtiyor. Standart versiyonun menzili ise yaklaşık 520 km olarak açıklanıyor.

Tam Boyutta Gör Tırın şarj altyapısında megavat seviyesinde güç sağlayabilen Megacharger sistemi öne çıkıyor. Tesla, 2026'nın sonuna kadar ABD’de 30'dan fazla Megacharger istasyonunu devreye almayı planlıyor. Bu istasyonların toplamda 200'ün üzerinde megavat seviyesinde şarj noktasına sahip olması hedefleniyor. Şirket, bu altyapıyı tamamlamak üzere özel işletmelere ait şarj noktalarının da kurulacağını belirtiyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, etkinlikte yayımlanan video mesajında Semi'nin uzun mesafelerde ağır yük taşıyabilecek ve megavat seviyesinde şarjla kısa sürede enerji depolayabilecek şekilde geliştirildiğini söyledi. Musk ayrıca tırın gelecekte otonom sürüş özelliklerine kavuşacağını ve bu sistemlerin uzun yolculuklarda sürücü güvenliğini ve konforunu artıracağını ifade etti.

Tesla, Semi'yi baştan tasarladı

Tesla, son dört yılda Semi'yi yüksek hacimli üretime uygun hale getirmek için yeniden tasarladığını belirtiyor. Şirkete göre güncellenen araç daha verimli, üretimi daha kolay ve daha güvenilir bir yapıya sahip. Üretim maliyetlerini düşürmek için araçta hem mekanik hem de elektrikli sistemlerde kapsamlı değişiklikler yapıldı.

Yeni fabrikada gövde parçaları, bataryalar, elektrikli akslar, yüksek gerilim dağıtım sistemleri, soğutma modülleri ve koltuklar dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tesis içinde üretiliyor. Tesla, bu yaklaşım sayesinde ham maddeden tamamlanmış araca kadar üretim sürecini aynı çatı altında yürütüyor.

4680 batarya hücreleri ve yenilenen güç aktarma sistemi

Tam Boyutta Gör Tesla, Semi'nin batarya sisteminde 2170 hücrelerden kendi bünyesinde ürettiği 4680 hücrelere geçiş yaptı. Şirkete göre bu değişiklik, menzilden ödün vermeden batarya ağırlığının ve ihtiyaç duyulan toplam kilovatsaat kapasitesinin azaltılmasını sağlıyor. Böylece hem araç ağırlığının hem de üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli tırın güç aktarma sistemi de yeniden tasarlandı. Önceki tasarımlarda kullanılan karbon fiber rotor yerine çelik kafesli rotor tercih ediliyor. Tesla, bu değişikliğin maliyetleri azaltırken güvenilirliği ve verimliliği artırdığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Stator tarafında ise Cybertruck modelinde de kullanılan ve seri üretimde kendini kanıtlamış tasarım kullanılıyor. Tesla, Semi ile birlikte Megamanifold adını verdiği yeni nesil ısı pompasını da tanıttı. Sistem, kabinin iklimlendirmesini ve güç aktarma sisteminin ısıtma-soğutma işlemlerini aynı anda yönetebiliyor. Elektrikli tır, güç aktarma sisteminde ortaya çıkan fazla ısıyı sürücü kabinini ısıtmak için kullanabiliyor. Bu sayede özellikle soğuk hava koşullarında kabin ısıtması için bataryadan harcanan enerjinin azaltılması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Tesla Semi, ağır ticari araçlar arasında elektrikli direksiyon sistemine sahip ilk model olarak tanımlanıyor. Yeni sistem, hidrolik direksiyonun gerektirdiği kompresörleri ve hidrolik sıvıları ortadan kaldırıyor. Böylece sızıntı riski ve bu bileşenlerin düzenli bakım ihtiyacı azaltılıyor.

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Tesla'ya göre elektrikli direksiyon daha hafif, sessiz ve hassas çalışırken yedekli bir mimariye de sahip. Bu altyapının ilerleyen dönemde otonom sürüş özelliklerinin geliştirilmesine de temel oluşturması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, Semi'nin bakım ihtiyacının oldukça düşük olduğunu savunuyor. Tesla'nın 2026 yılı başından etkinliğe kadar paylaştığı verilere göre araçların çalışma oranı yüzde 98'in üzerinde gerçekleşti. Daha da önemlisi Tesla’nın verilerine göre km başına yakıt giderinin 3’te 1 oranında azaldığını belirtiyor.

PepsiCo, DHL ve Microsoft da müşteriler arasında

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Tesla Semi'nin ilk müşterileri arasında PepsiCo, DHL ve US Foods bulunuyor. Etkinlikte bu şirketlerin logolarını taşıyan tırlar da sergilendi. Musk, yaptığı açıklamada Semi için şimdiden önemli bir sipariş bekleme listesi oluştuğunu belirterek müşterilere yeni siparişler vermeleri çağrısında bulundu.

Buna karşın şirket, bu hafta önemli bir sipariş daha aldı. Temiz ulaşım alanında faaliyet gösteren Catalyst Mobility'ye göre Microsoft ve PepsiCo'nun da aralarında bulunduğu, dünyanın en büyük yük sahiplerinden oluşan bir koalisyon Tesla Semi için 2 bin 500 adetlik sipariş verdi. Kuruluşa göre bu sipariş, ABD'deki mevcut elektrikli Sınıf 8 kamyon filosunun neredeyse iki katına karşılık geliyor.

İsveç merkezli nakliye teknolojileri şirketi Einride de geçen ay filosuna 500 adet Tesla Semi eklemek için anlaşma yaptığını duyurmuştu.

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Tesla Semi teslimatları başladı: İşte elektrikli tırın sundukları

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