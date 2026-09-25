Tesla Semi teslimatları başladı: İşte elektrikli tırın sundukları

Teslimatlar başladı
Tesla, Semi elektrikli tırını ilk kez 2017 yılında tanıtmış ve üretimin 2019'da başlamasını planlamıştı. Ancak çeşitli gecikmeler nedeniyle takvim birkaç kez değişti. Şirket, 2022'nin sonlarında PepsiCo gibi müşterilerine sınırlı sayıda araç teslim etmeye başlamış olsa da yüksek hacimli üretime geçiş uzun süre ertelendi.
Kısa süre önce düzenlenen etkinlikte Tesla yöneticileri, Semi'nin ilk müşteri grubuna yönelik teslimatlarının bu hafta başladığını duyurdu. Şirket, temmuz ayında yayımladığı hissedar mektubunda seri üretimin 2026'da başlayacağını belirtmişti. Nisan ayında ise yüksek hacimli üretim hattından ilk araç çıkmıştı.
Tesla, üretim miktarına ve araçların satış fiyatına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı. Bununla birlikte fabrika için açıklanan yıllık üretim kapasitesi 50 bin adet seviyesinde. Yeni üretim hattında Standart, Uzun Menzilli ve Avrupa pazarına yönelik versiyonların aynı hat üzerinde üretilmesi planlanıyor.
Tesla Semi'nin menzili ve şarj özellikleri
Tesla Semi, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik Standart ve Uzun Menzilli olmak üzere iki versiyonla sunuluyor. Uzun Menzilli versiyon, tam yüklü durumda tek şarjla yaklaşık 800 km kadar yol alabiliyor. Tesla Araç Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lars Moravy'nin açıklamasına göre araç, yarım yük ağırlığında ise menzil 965 km’nin üzerine ulaşabiliyor. Tam yüklü kullanım (araç+yük) yaklaşık 37 ton üzerinden hesaplanıyor.
Tesla Semi mühendislik direktörü Dan Priestley, verdiği bilgide 800 km’lik menzilin gerçek yol koşullarında müşteriler tarafından doğrulandığını belirtiyor. Standart versiyonun menzili ise yaklaşık 520 km olarak açıklanıyor.
Tesla CEO'su Elon Musk, etkinlikte yayımlanan video mesajında Semi'nin uzun mesafelerde ağır yük taşıyabilecek ve megavat seviyesinde şarjla kısa sürede enerji depolayabilecek şekilde geliştirildiğini söyledi. Musk ayrıca tırın gelecekte otonom sürüş özelliklerine kavuşacağını ve bu sistemlerin uzun yolculuklarda sürücü güvenliğini ve konforunu artıracağını ifade etti.
Tesla, Semi'yi baştan tasarladı
Tesla, son dört yılda Semi'yi yüksek hacimli üretime uygun hale getirmek için yeniden tasarladığını belirtiyor. Şirkete göre güncellenen araç daha verimli, üretimi daha kolay ve daha güvenilir bir yapıya sahip. Üretim maliyetlerini düşürmek için araçta hem mekanik hem de elektrikli sistemlerde kapsamlı değişiklikler yapıldı.
Yeni fabrikada gövde parçaları, bataryalar, elektrikli akslar, yüksek gerilim dağıtım sistemleri, soğutma modülleri ve koltuklar dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tesis içinde üretiliyor. Tesla, bu yaklaşım sayesinde ham maddeden tamamlanmış araca kadar üretim sürecini aynı çatı altında yürütüyor.
4680 batarya hücreleri ve yenilenen güç aktarma sistemi
Tesla'ya göre elektrikli direksiyon daha hafif, sessiz ve hassas çalışırken yedekli bir mimariye de sahip. Bu altyapının ilerleyen dönemde otonom sürüş özelliklerinin geliştirilmesine de temel oluşturması bekleniyor.
PepsiCo, DHL ve Microsoft da müşteriler arasında
Tesla Semi'nin ilk müşterileri arasında PepsiCo, DHL ve US Foods bulunuyor. Etkinlikte bu şirketlerin logolarını taşıyan tırlar da sergilendi. Musk, yaptığı açıklamada Semi için şimdiden önemli bir sipariş bekleme listesi oluştuğunu belirterek müşterilere yeni siparişler vermeleri çağrısında bulundu.
Buna karşın şirket, bu hafta önemli bir sipariş daha aldı. Temiz ulaşım alanında faaliyet gösteren Catalyst Mobility'ye göre Microsoft ve PepsiCo'nun da aralarında bulunduğu, dünyanın en büyük yük sahiplerinden oluşan bir koalisyon Tesla Semi için 2 bin 500 adetlik sipariş verdi. Kuruluşa göre bu sipariş, ABD'deki mevcut elektrikli Sınıf 8 kamyon filosunun neredeyse iki katına karşılık geliyor.
İsveç merkezli nakliye teknolojileri şirketi Einride de geçen ay filosuna 500 adet Tesla Semi eklemek için anlaşma yaptığını duyurmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: