Tesla Supercharger şarj ücretlerine iki haftada ikinci zam!

Tesla sahipleri için kWh ücreti 7,80 TL’den 8,50 TL’ye, diğer marka araç sahipleri için 9,70 TL’den 10,60 TL’ye yükseldi. Son iki haftada Tesla sahiplerine yüzde 13 oranında, diğer marka araç sahiplerine yüzde 20 oranında zam geldi.
|Araç
|Eski Fiyat (25 Temmuz)
|Yeni Fiyat (8 Ağustos)
|Tesla sahipleri için
|7,80 TL / Kwh
|8,50 TL / Kwh
|Diğer araç sahipleri için
|9,70 TL / Kwh
|10,60 TL / Kwh
|Şarjsız bekleme ücreti
|20 TL / dakika
|20 TL / dakika
Türkiye'deki Tesla Supercharger istasyonlarını marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahipleri kullanabiliyor. Şarj ücretlerinin rakiplerine göre uygun fiyatlı olması nedeniyle Supercharger istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. 25 Temmuz'da gelen zammın kuyruklara herhangi bir etkisi olmadı. Bugün yapılan zamla birlikte diğer marka araç sahiplerinden istenen ücret, rakip firmalara yakın seviyeye geldi. Supercharger istasyonlarındaki yoğunluk azalacaktır.