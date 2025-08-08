Tesla Supercharger şarj ücretlerine iki haftada ikinci zam!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Supercharger şarj istasyonlarında şarj ücretlerin 25 Temmuz’da yapılan zammın ardından bir zam daha geldi. Hem Tesla sahipleri hem de diğer elektrikli araç sahipleri bu zamdan etkilenecek.

Tesla sahipleri için kWh ücreti 7,80 TL’den 8,50 TL’ye, diğer marka araç sahipleri için 9,70 TL’den 10,60 TL’ye yükseldi. Son iki haftada Tesla sahiplerine yüzde 13 oranında, diğer marka araç sahiplerine yüzde 20 oranında zam geldi.

Tesla Supercharger Şarj Ücretleri 8 Ağustos 2025 Araç Eski Fiyat (25 Temmuz) Yeni Fiyat (8 Ağustos) Tesla sahipleri için 7,80 TL / Kwh 8,50 TL / Kwh Diğer araç sahipleri için 9,70 TL / Kwh 10,60 TL / Kwh Şarjsız bekleme ücreti 20 TL / dakika 20 TL / dakika

Türkiye’deki Tesla Supercharger istasyonlarını marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahipleri kullanabiliyor. Şarj ücretlerinin rakiplerine göre uygun fiyatlı olması nedeniyle Supercharger istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. 25 Temmuz’da gelen zammın kuyruklara herhangi bir etkisi olmadı. Bugün yapılan zamla birlikte diğer marka araç sahiplerinden istenen ücret, rakip firmalara yakın seviyeye geldi. Supercharger istasyonlarındaki yoğunluk azalacaktır.

