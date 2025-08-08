Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Supercharger şarj ücretlerine iki haftada ikinci zam!

    Tesla Supercharger şarj ücretine bir zam daha geldi! Tesla sahipleri için kWh ücreti 8,50 TL'ye yükselirken, diğer marka araç sahipleri için 10,50 TL'ye yükseldi. İki haftada yüzde 20 zam yapıldı.

    Tesla Supercharger şarj ücretlerine iki haftada ikinci zam! Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Supercharger şarj istasyonlarında şarj ücretlerin 25 Temmuz’da yapılan zammın ardından bir zam daha geldi. Hem Tesla sahipleri hem de diğer elektrikli araç sahipleri bu zamdan etkilenecek.

    Tesla sahipleri için kWh ücreti 7,80 TL’den 8,50 TL’ye, diğer marka araç sahipleri için 9,70 TL’den 10,60 TL’ye yükseldi. Son iki haftada Tesla sahiplerine yüzde 13 oranında, diğer marka araç sahiplerine yüzde 20 oranında zam geldi.

    Tesla Supercharger Şarj Ücretleri 8 Ağustos 2025
    Araç Eski Fiyat (25 Temmuz) Yeni Fiyat (8 Ağustos)
    Tesla sahipleri için 7,80 TL / Kwh 8,50 TL / Kwh
    Diğer araç sahipleri için 9,70 TL / Kwh 10,60 TL / Kwh
    Şarjsız bekleme ücreti 20 TL / dakika 20 TL / dakika

    Türkiye’deki Tesla Supercharger istasyonlarını marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahipleri kullanabiliyor. Şarj ücretlerinin rakiplerine göre uygun fiyatlı olması nedeniyle Supercharger istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. 25 Temmuz’da gelen zammın kuyruklara herhangi bir etkisi olmadı. Bugün yapılan zamla birlikte diğer marka araç sahiplerinden istenen ücret, rakip firmalara yakın seviyeye geldi. Supercharger istasyonlarındaki yoğunluk azalacaktır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lpg li araç neden patlatma yapar psikiyatri ilacı kullananlar ehliyet alabilir mi 720p film izleme en çok tutulan eski model arabalar beloc 50 mg tansiyon düşürür mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum