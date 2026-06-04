Tesla, sürücüsüz robotaksi hizmetini yaygınlaştırıyor

Robotaksiler Tesla için kritik öneme sahip
Tesla'nın robotaksi girişimi, CEO Elon Musk'ın son yıllarda şirket stratejisinde yaptığı değişimin merkezinde yer alıyor. Musk, elektrikli araç üretiminin yanı sıra yapay zeka ve robotik teknolojilerine daha fazla ağırlık vermeye başlamıştı. Bu doğrultuda şirketin FSD (Full Self-Driving) yazılımı, Tesla'nın robotaksi altyapısının temelini oluşturuyor.
Şirket için robotaksi ağının büyümesi ve FSD teknolojisinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi, gelecekteki gelir ve büyüme hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Tesla, sürücüsüz taşımacılığı uzun vadede elektrikli araç satışlarının ötesinde yeni bir iş modeli olarak konumlandırıyor.
Tesla'nın robotaksi hizmeti Austin'de yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteriyor. Ancak hizmeti kullanan müşterilerin zaman zaman 30 dakikayı aşan bekleme süreleriyle karşılaştığı belirtiliyor.
Austin yetkilileri tarafından hazırlanan bir sunuma göre Tesla'nın şehir genelinde yaklaşık 50 robotaksi aracı bulunuyor. Buna karşılık Alphabet bünyesindeki Waymo'nun aynı bölgede 250'den fazla araçla hizmet verdiği ifade ediliyor. Bu veriler, Waymo'nun Austin pazarında araç filosu açısından Tesla'nın önünde olduğunu ortaya koyuyor.
Elon Musk, geçen ay yaptığı açıklamada, insan güvenlik görevlisi veya sürücü gözetimi olmadan çalışan tamamen otonom araçların 2026 yılı içinde ABD genelinde daha yaygın hale gelmesini beklediğini söylemişti. Tesla, Nisan ayında, Dallas ve Houston'da da robotaksilerini piyasaya sürdüğünü açıklamıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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