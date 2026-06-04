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    Tesla, sürücüsüz robotaksi hizmetini yaygınlaştırıyor

    Tesla, Austin metropol bölgesinin tamamında sürücüsüz robotaksi hizmetini devreye aldı. Elon Musk, Tesla’nın yılın ilerleyen dönemlerinde hizmetin ABD’de yaygınlaşacağını söylemişti.

    Tesla, sürücüsüz robotaksi hizmetini yaygınlaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin metropol bölgesinde denetimsiz (unsupervised) robotaksi hizmetini tüm bölgeye yaydığını duyurdu. Bu adım, Tesla'nın sürücüsüz yolcu taşımacılığı faaliyetlerini hızlandırma planlarının önemli bir parçası olarak görülüyor.

    Robotaksiler Tesla için kritik öneme sahip

    Tesla'nın robotaksi girişimi, CEO Elon Musk'ın son yıllarda şirket stratejisinde yaptığı değişimin merkezinde yer alıyor. Musk, elektrikli araç üretiminin yanı sıra yapay zeka ve robotik teknolojilerine daha fazla ağırlık vermeye başlamıştı. Bu doğrultuda şirketin FSD (Full Self-Driving) yazılımı, Tesla'nın robotaksi altyapısının temelini oluşturuyor.

    Şirket için robotaksi ağının büyümesi ve FSD teknolojisinin daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi, gelecekteki gelir ve büyüme hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Tesla, sürücüsüz taşımacılığı uzun vadede elektrikli araç satışlarının ötesinde yeni bir iş modeli olarak konumlandırıyor.

    Tesla'nın robotaksi hizmeti Austin'de yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteriyor. Ancak hizmeti kullanan müşterilerin zaman zaman 30 dakikayı aşan bekleme süreleriyle karşılaştığı belirtiliyor.

    Austin yetkilileri tarafından hazırlanan bir sunuma göre Tesla'nın şehir genelinde yaklaşık 50 robotaksi aracı bulunuyor. Buna karşılık Alphabet bünyesindeki Waymo'nun aynı bölgede 250'den fazla araçla hizmet verdiği ifade ediliyor. Bu veriler, Waymo'nun Austin pazarında araç filosu açısından Tesla'nın önünde olduğunu ortaya koyuyor.

    Elon Musk, geçen ay yaptığı açıklamada, insan güvenlik görevlisi veya sürücü gözetimi olmadan çalışan tamamen otonom araçların 2026 yılı içinde ABD genelinde daha yaygın hale gelmesini beklediğini söylemişti. Tesla, Nisan ayında, Dallas ve Houston'da da robotaksilerini piyasaya sürdüğünü açıklamıştı.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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