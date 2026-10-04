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    Tesla, Tam Otonom Sürüş sistemindeki iki önemli sorunu çözecek

    Tesla, Tam Otonom Sürüş sisteminin çukurlardan kaçınma ve navigasyon sorunlarını giderecek güncellemeler hazırlıyor. Yeni özelliklerin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

    Tesla, Tam Otonom Sürüş sistemindeki iki önemli sorunu çözecek Tam Boyutta Gör
    Tesla, Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) sisteminde öne çıkan iki sorunu çözmek için güncellemeler hazırlıyor. Şirketin Tesla AI geliştirme direktörü Phil Duan, çukurlardan kaçınma ve navigasyon konusunda yapılacak iyileştirmelerin "yakında" olduğunu açıkladı.

    Çukurlardan kaçınma özelliği ilk olarak nisan ayının başında FSD 14.3 sürümüyle gelecekteki geliştirmeler arasında gösterilmişti. Aradan yaklaşık altı ay geçmesine rağmen özellik, sürüm notlarında yer alan temel işlevlerden biri haline gelmedi. Tam Otonom Sürüş sistemi yalnızca çukurlarda değil, yoldaki büyük bozukluklarda da sorun yaşayabiliyor.

    Tam Otonom Sürüş sisteminin bir diğer önemli sorunu ise navigasyon. Sistem zaman zaman alışılmadık rotalar seçebiliyor, yerel trafik kurallarını yanlış değerlendirebiliyor ve bazı bölgelerde yasak olan manevraları önerebiliyor. Tesla, yeni güncellemelerle bu sorunları da gidermeyi hedefliyor.

    Tesla, Tam Otonom Sürüş sistemindeki iki önemli sorunu çözecek Tam Boyutta Gör
    Tam Otonom Sürüş sisteminde çukurlar ve navigasyonun yanı sıra hız kontrolü ve sol şeritte sürüş de sık dile getirilen sorunlar arasında bulunuyor. Bu sınırlamalar nedeniyle sistem henüz Supervised modundan tamamen otonom kullanıma geçirilemiyor ve sürücünün sürüşü sürekli kontrol etmesi gerekiyor.

    Şirket Tam Otonom Sürüş sisteminin yeteneklerini geliştirmeye devam ederken, çukurlar ve navigasyon için hazırlanmakta olan iyileştirmelerin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

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