Tesla, Tam Otonom Sürüş sistemindeki iki önemli sorunu çözecek

Çukurlardan kaçınma özelliği ilk olarak nisan ayının başında FSD 14.3 sürümüyle gelecekteki geliştirmeler arasında gösterilmişti. Aradan yaklaşık altı ay geçmesine rağmen özellik, sürüm notlarında yer alan temel işlevlerden biri haline gelmedi. Tam Otonom Sürüş sistemi yalnızca çukurlarda değil, yoldaki büyük bozukluklarda da sorun yaşayabiliyor.
Navigasyon da iyileştirilecek
Tam Otonom Sürüş sisteminin bir diğer önemli sorunu ise navigasyon. Sistem zaman zaman alışılmadık rotalar seçebiliyor, yerel trafik kurallarını yanlış değerlendirebiliyor ve bazı bölgelerde yasak olan manevraları önerebiliyor. Tesla, yeni güncellemelerle bu sorunları da gidermeyi hedefliyor.
Şirket Tam Otonom Sürüş sisteminin yeteneklerini geliştirmeye devam ederken, çukurlar ve navigasyon için hazırlanmakta olan iyileştirmelerin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: