Tesla tarihinde ilk kez Mercedes'i satışlarda geride bıraktı!

Tam Boyutta Gör Tesla, 2025’in üçüncü çeyreğinde dünya genelinde Mercedes’i satışta geride bırakarak tarihinde bir ilke imza attı. Tesla, Temmuz-Eylül döneminde küresel çapta beklentileri aşarak oldukça güçlü satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı. Şirket, 2024’ün son çeyreğinde kırılan önceki rekorun da üzerine çıkmıştı. Öte yandan Mercedes ile beklentileri karşılayamadı.

Tesla ilk kez geçti

Verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde Tesla, küresel çapta 497.099 araç satışı gerçekleştirdi. Mercedes ise aynı dönemde 441.500 araç sattı ve satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş gösterdi. Şirketin en büyük iki pazarı olan ABD’de satışlar yüzde 17, Çin’de ise yüzde 27 oranında azaldı. Tesla, böylece Mercedes’ten 55,599 adet daha fazla araç satmış oldu. Bu bilgi ilk olarak X'teki 'alojoh' adlı kullanıcı tarafından bildirildi, Musk ise ilgili paylaşımı yeniden paylaşarak bilgileri doğruladı. Bu arada Mercedes Group’un satışları ise 525.300 olarak gerçekleşti.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın üçüncü çeyrek performansı, ikinci çeyreğe göre yüzde 29’luk bir artış anlamına gelirken geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 7.4’lük büyüme kaydedildi. Böylece şirket 2025 yılı içinde ilk kez yıllık bazda satış artışı açıklamış oldu.

Mercedes cephesi, satışlardaki düşüşün nedenleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği ithalat vergilerini ve Çin’deki artan rekabeti gösterdi. Özellikle BYD ve Xiaomi gibi yerli üreticilerin, uygun fiyatlı ve teknolojik açıdan zengin elektrikli modellerle pazar paylarını hızla artırdığına dikkat çekildi.

Tesla tarafında ise bu büyük yükselişin sürdürülebilir olmadığı düşünülüyor. Zira Eylül sonu itibariyle ABD’deki 7.500 dolarlık federal vergi teşviki sona erdi. Analistler, bu teşvik bitmeden satın alımların yapılmış olabileceğine dikkat çekiyor. Musk’ın kendisi de birkaç zorlu çeyreğin yaşanacağını aktarmıştı.

Bu arada Mercedes’in ilk aracını 1901’de ürettiğini, Tesla’nın ise yalnızca 21 yıl önce, 2004’te kurulduğunu hatırlatalım. Bugün itibariyle Mercedes-Benz grubunun piyasa değerinin 60,3 milyar dolar olduğunu, Tesla’nın 1,37 trilyon dolar değere sahip olduğunu belirtelim.

