Tesla tek başına tüm rakiplerinden daha değerli ama satışlar endişe verici

Tam Boyutta Gör Tesla’nın borsa değeri, küresel otomotiv devlerinin toplamını geride bırakıyor. Bu tablo, şirketin mevcut finansal büyüklüğünün sektörün geneline kıyasla ne denli yüksek seviyeye ulaştığını gözler önüne seriyor. Ancak değerlemenin sürdürülebilirliği ve satış performansıyla ne ölçüde örtüştüğü tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Yapılan hesaplamalara göre; aralarında Toyota, BYD, Hyundai, GM, Ferrari, BMW, Volkswagen Group, Mercedes-Benz, Ford, Kia, Honda, Geely, Stellantis, XPENG, NIO, Renault ve Nissan’ın da bulunduğu 17 otomotiv şirketinin toplam piyasa değeri yaklaşık 1,027 trilyon dolar seviyesinde kalıyor. Bu rakam, 1,544 trilyon dolar değerindeki Tesla’nın piyasa değerinin yaklaşık 517 milyar dolar altında bulunuyor.

Değerleme gerçeklerle örtüşüyor mu?

Tam Boyutta Gör Borsada bir şirketin değeri, yatırımcıların o hisse için ödemeye razı olduğu fiyat üzerinden şekilleniyor. Tesla’nın ulaştığı yüksek piyasa değeri de doğrudan hisse fiyatındaki güçlü seyirden kaynaklanıyor. Piyasanın önemli bir bölümü şirketin geleceğine ilişkin iyimser beklentiler taşıyor. Buna karşılık geleneksel üreticilerin uzun vadeli büyüme potansiyelinin sınırlı kalacağı düşüncesi de fiyatlamalarda etkili oluyor.

Ancak satış trendleri incelendiğinde tablo daha karmaşık görünüyor. Son iki yılda Tesla’nın küresel satış performansı zayıf bir eğilim sergilerken bazı rakiplerinin ise satışlarını artırdığı görülüyor.

Tesla, 2026’ya zayıf başladı

2025’in başında şirket, yenilenen Model Y üretimine geçiş sürecindeydi. Küresel üretim hatlarında yapılan değişiklikler nedeniyle teslimatların geçici olarak yavaşlaması bekleniyordu ve talebin ilerleyen aylarda artacağı öngörülüyordu. Bu nedenle Ocak 2025’in zayıf geçmesi belirli ölçüde tolere edilmişti.

Tam Boyutta Gör Buna karşın Ocak 2026 verileri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir gerileme ortaya koyuyor. Avrupa’da verisi açıklanan 12 pazarda Tesla satışları yıllık bazda yüzde 23 düştü. Şirketin ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin’de ise düşüş yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de kayıt verilerine dayanan tahminler, satışların yüzde 17 gerilediğini gösteriyor. Ocak 2026’da yaklaşık 40 bin 100 araç teslim edilirken, bu rakam Ocak 2025’te 48 bin 500 seviyesindeydi.

Tesla’nın yalnızca satış hacmi değil, elektrikli araç pazarındaki payı da birçok ülkede belirgin şekilde azaldı.

Birleşik Krallık’ta 2024 Ocak ayında yüzde 7,6 olan pay, 2025’te yüzde 5’e, 2026’da ise yüzde 2,5’e geriledi. Norveç’te yüzde 21,6’dan yüzde 2,9’a düşüş dikkat çekti. Hollanda’da 18,6’dan 4,3’e, Almanya’da 14’ten 3,1’e, İsviçre’de 13,1’den 2,2’ye gerileme yaşandı. Danimarka ve Portekiz’de de benzer düşüş eğilimi görüldü.

Bazı pazarlarda ise kısmi toparlanma sinyalleri var. İtalya’da pazar payı 2025’e kıyasla artış göstererek yüzde 7,7’ye çıktı. Finlandiya’da pay yüzde 9’a yükseldi. En dikkat çekici artış ise Avusturya’da yaşandı; 2025’te yüzde 5,9 olan oran 2026’da yüzde 15,6’ya ulaştı.

