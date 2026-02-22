Tesla tek başına tüm rakiplerinden daha değerli ama satışlar endişe verici

Yapılan hesaplamalara göre; aralarında Toyota, BYD, Hyundai, GM, Ferrari, BMW, Volkswagen Group, Mercedes-Benz, Ford, Kia, Honda, Geely, Stellantis, XPENG, NIO, Renault ve Nissan’ın da bulunduğu 17 otomotiv şirketinin toplam piyasa değeri yaklaşık 1,027 trilyon dolar seviyesinde kalıyor. Bu rakam, 1,544 trilyon dolar değerindeki Tesla’nın piyasa değerinin yaklaşık 517 milyar dolar altında bulunuyor.
Değerleme gerçeklerle örtüşüyor mu?
Ancak satış trendleri incelendiğinde tablo daha karmaşık görünüyor. Son iki yılda Tesla’nın küresel satış performansı zayıf bir eğilim sergilerken bazı rakiplerinin ise satışlarını artırdığı görülüyor.
Tesla, 2026’ya zayıf başladı
2025’in başında şirket, yenilenen Model Y üretimine geçiş sürecindeydi. Küresel üretim hatlarında yapılan değişiklikler nedeniyle teslimatların geçici olarak yavaşlaması bekleniyordu ve talebin ilerleyen aylarda artacağı öngörülüyordu. Bu nedenle Ocak 2025’in zayıf geçmesi belirli ölçüde tolere edilmişti.
Tesla’nın yalnızca satış hacmi değil, elektrikli araç pazarındaki payı da birçok ülkede belirgin şekilde azaldı.
Birleşik Krallık’ta 2024 Ocak ayında yüzde 7,6 olan pay, 2025’te yüzde 5’e, 2026’da ise yüzde 2,5’e geriledi. Norveç’te yüzde 21,6’dan yüzde 2,9’a düşüş dikkat çekti. Hollanda’da 18,6’dan 4,3’e, Almanya’da 14’ten 3,1’e, İsviçre’de 13,1’den 2,2’ye gerileme yaşandı. Danimarka ve Portekiz’de de benzer düşüş eğilimi görüldü.
Bazı pazarlarda ise kısmi toparlanma sinyalleri var. İtalya'da pazar payı 2025'e kıyasla artış göstererek yüzde 7,7'ye çıktı. Finlandiya'da pay yüzde 9'a yükseldi. En dikkat çekici artış ise Avusturya'da yaşandı; 2025'te yüzde 5,9 olan oran 2026'da yüzde 15,6'ya ulaştı.Kaynakça https://cleantechnica.com/2026/02/19/tesla-market-cap-more-than-market-cap-of-toyota-byd-gm-ford-hyundai-kia-mercedes-benz-stellantis-geely-ferrari-bmw-volkswagen-group-honda-nissan-renault-xpeng-and-nio-combined/ https://companiesmarketcap.com/automakers/largest-automakers-by-market-cap/ https://cleantechnica.com/2026/02/17/teslas-change-in-market-share-in-13-european-countries/
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi