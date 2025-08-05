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    Tesla Türkiye'de açılacak yeni şarj istasyonları için oylama başlattı

    Tesla yeni açılacak Supercharger istasyonlarının konumu için oylama başlattı. Dünya genelindeki oylamada ilk 50'ye Türkiye'den 30 farklı konum girmeyi başardı.     

    Tesla Türkiye'de açılacak yeni şarj istasyonları için oylama başl Tam Boyutta Gör
    Tesla sıradaki Supercharger şarj istasyonlarının nereye kurulacağını Tesla sahiplerine soruyor. Tesla’nın web sitesinde başlatılan oylamada ilk 10 sıranın 6’sını Türkiye’deki lokasyonlar oluşturdu.

    Tesla’nın yeni şarj istasyonlarının yerini belirlemek için siz de https://www.tesla.com/tr_tr/supercharger-voting adresini ziyaret edip Tesla hesabınıza giriş yaparak oy kullanabilirsiniz.

    Türklerin yoğun ilgi gösterdiği oylamada Türkiye’den pek çok nokta listenin tepesine yükseldi. Dünya genelindeki sıralamanın ilk 10’da 6’sı, ilk 50’de ise 30’u Türkiye’deki lokasyonlardan oluşuyor. Birinci sırada Afyonkarahisar’daki yer alıyor. Bu istasyon için bin 746 oy kullanıldı.

    Nerede Tesla Supercharger şarj istasyonu var?

    Türkiye’de Tesla’nın 16 farklı noktada Supercharger şarj istasyonu faaliyet gösteriyor: Bu istasyonların konumları şöyle:

    • Ankara 1
    • Ankara 2
    • Bolu
    • Edirne
    • İstanbul Gayrettepe
    • İstanbul Asya
    • Çankırı Ilgaz
    • Denizli
    • Antalya Muratpaşa
    • Balıkesir (İstanbul Yönü)
    • Balıkesir (İzmir Yönü)
    • Manisa Akhisar (İstanbul Yönü)
    • Manisa Akhisar (İzmir Yönü)
    • Bursa Gemlik (İstanbul Yönü)
    • Bursa Gemlik (İzmir Yönü)
    • Aydın

    Tesla SuperCharger Şarj Ücretleri
    Araç Fiyat
    Tesla sahipleri için 7,80 TL / Kwh
    Diğer araç sahipleri için 9,70 TL / Kwh
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