Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Türkiye’de garantili ikinci el ve takas dönemi başladı

    Tesla, Türkiye’de Sertifikalı İkinci El ve Takas programlarını başlattı. Kullanıcılar doğrudan Tesla’dan garantili ikinci el araç alabilecek, yeni araç siparişlerinde takas imkanından yararlanabilecek

    Tesla Türkiye’de garantili ikinci el ve takas dönemi başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye’deki satış hizmetlerini iki yeni programla genişletiyor. 6 Kasım itibarıyla başlayan Sertifikalı İkinci El ve Takas programları, doğrudan markadan ikinci el Tesla satın almayı ve mevcut aracı takasa vererek yeni bir Tesla’ya geçmeyi mümkün kılıyor.

    İkinci el Tesla’lara ek garanti

    Sertifikalı İkinci El programında 150.000 kilometrenin altındaki araçlar, Tesla teknisyenlerinin kontrol ve yenileme işlemlerinin ardından satışa sunuluyor. Program kapsamında araçlarda yapısal hasar veya hava yastığı açılması geçmişi bulunmadığı doğrulanıyor. Satın alma öncesinde müşterilerle aracın tahmini menzil bilgisi de paylaşılıyor.

    Programın öne çıkan avantajlarından biri ise ek garanti. Araçların 4 yıl veya 80.000 kilometrelik Yeni Araç Garantisi’nden kalan kapsamına, 1 yıl veya 20.000 kilometrelik ek garanti ekleniyor. Ek garantide süre veya kilometre sınırından hangisi önce dolarsa o esas alınıyor.

    Kullanıcılar, sertifikalı ikinci el araçları Tesla’nın çevrimiçi envanterinden inceleyerek doğrudan şirket üzerinden sipariş verebiliyor.

    Yeni Tesla alırken takas imkanı

    Tesla’nın Türkiye’de başlattığı diğer hizmet olan Takas programı ise yeni bir Tesla siparişi oluşturulduktan sonra devreye giriyor. Kullanıcılar, sipariş sürecinin bir parçası olarak mevcut araçları için değerleme talebinde bulunabiliyor.

    Değerleme ve takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından, önceki aracın teslim alınması ve yeni Tesla’nın teslim edilmesi süreci yürütülüyor. Tesla, bu hizmetle müşterilerin teslimat gününde eski araçlarını bırakarak yeni Tesla’larıyla yola çıkabilmesini hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fmrte 26 lisans kodu magna kozmetik torex ayakkabı kaliteli mi üçgende merkezler electrolux nerenin malı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 FE
    Samsung Galaxy S26 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum