Tesla Türkiye’de garantili ikinci el ve takas dönemi başladı

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Oynat Tesla, Türkiye’de Sertifikalı İkinci El ve Takas dönemini resmen başlattı. Yeni sistemle 150 bin kilometrenin altındaki kontrol edilmiş araçlar, mevcut garantilerine ek 1 yıl veya 20 bin kilometre ek garantiyle çevrimiçi envanter üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Yeni araç alan sürücüler ise takas imkanıyla teslimat gününde eski araçlarını bırakarak yenisine geçebilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tesla, Türkiye’deki satış hizmetlerini iki yeni programla genişletiyor. 6 Kasım itibarıyla başlayan Sertifikalı İkinci El ve Takas programları, doğrudan markadan ikinci el Tesla satın almayı ve mevcut aracı takasa vererek yeni bir Tesla’ya geçmeyi mümkün kılıyor.

İkinci el Tesla’lara ek garanti

Sertifikalı İkinci El programında 150.000 kilometrenin altındaki araçlar, Tesla teknisyenlerinin kontrol ve yenileme işlemlerinin ardından satışa sunuluyor. Program kapsamında araçlarda yapısal hasar veya hava yastığı açılması geçmişi bulunmadığı doğrulanıyor. Satın alma öncesinde müşterilerle aracın tahmini menzil bilgisi de paylaşılıyor.

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Programın öne çıkan avantajlarından biri ise ek garanti. Araçların 4 yıl veya 80.000 kilometrelik Yeni Araç Garantisi’nden kalan kapsamına, 1 yıl veya 20.000 kilometrelik ek garanti ekleniyor. Ek garantide süre veya kilometre sınırından hangisi önce dolarsa o esas alınıyor.

Kullanıcılar, sertifikalı ikinci el araçları Tesla’nın çevrimiçi envanterinden inceleyerek doğrudan şirket üzerinden sipariş verebiliyor.

Yeni Tesla alırken takas imkanı

Tesla’nın Türkiye’de başlattığı diğer hizmet olan Takas programı ise yeni bir Tesla siparişi oluşturulduktan sonra devreye giriyor. Kullanıcılar, sipariş sürecinin bir parçası olarak mevcut araçları için değerleme talebinde bulunabiliyor.

Değerleme ve takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından, önceki aracın teslim alınması ve yeni Tesla’nın teslim edilmesi süreci yürütülüyor. Tesla, bu hizmetle müşterilerin teslimat gününde eski araçlarını bırakarak yeni Tesla’larıyla yola çıkabilmesini hedefliyor.

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Tesla Türkiye’de garantili ikinci el ve takas dönemi başladı

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