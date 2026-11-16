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    Tesla Türkiye’de ikinci el krizi: Siparişler iptal ediliyor

    Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu bazı garantili ikinci el araçların fiyatı yanlış girildi. Hatalı fiyatlarla sipariş veren müşterilerin araç siparişlerinin iptal edildiği bildirildi.

    Tesla Türkiye’de ikinci el krizi: Siparişler iptal ediliyor Tam Boyutta Gör

    Tesla, Türkiye'de 6 Kasım itibarıyla Sertifikalı İkinci El ve Takas programlarını devreye alarak satış hizmetlerini genişletmişti. Sertifikalı İkinci El programıyla birlikte kullanıcılar, Tesla teknisyenleri tarafından kontrol edilen ve belirli standartları karşılayan kullanılmış araçları doğrudan şirketten satın alma imkanına kavuştu.

    Ancak programın çevrimiçi envanterinde listelenen bazı araçların fiyatları kısa sürede gündem oldu. Sıfır kilometre Model Y Standard Range'in 2 milyon 474 bin 985 TL olan satış fiyatına karşılık, ikinci el bir Model Y Standard Range 1 milyon 760 bin TL seviyesinden listelendi.

    Uygun fiyatları gören bazı kullanıcılar sipariş oluşturup kapora öderken kısa süre sonra fiyatların hatalı girildiği ve siparişlerin iptal edileceği yönünde bilgiler ortaya çıktı.

    Siparişleri iptal ediyor

    Tesla Türkiye’de ikinci el krizi: Siparişler iptal ediliyor Tam Boyutta Gör

    X'te Selçuk Maz tarafından paylaşılan bilgilere göre hata, Tesla'nın yurt dışındaki merkezinden kaynaklandı. Paylaşıma göre şirket, hatalı fiyatlarla sipariş oluşturan müşterilerin kaporalarını iade ederek siparişlerini iptal etmeyi planlıyor.

    Söz konusu iddiayı destekleyen bir diğer gelişme ise müşterilere gönderilen sipariş iptal bildirimleri oldu. Tesla, müşteriye gönderdiği bildirimde, kabul edilen Motorlu Araç Satış Sözleşmesi'nin ‘durdurma ve iptal’ hükümlerine atıfta bulundu. Şirket, fiyatlandırma hatası tespit edilmesi halinde sözleşmeden dönme ve ödenen sipariş ücretinin tamamını iade etme hakkının bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda ilgili satış sözleşmesinin iptal edildiği ve siparişin sonlandırıldığı müşteriye bildirildi.

    Tesla'nın garantili ikinci el programı nasıl çalışıyor?

    Tesla'nın Türkiye'de başlattığı Sertifikalı İkinci El programı, 150 bin kilometrenin altındaki araçları kapsıyor. Satışa çıkarılan otomobiller, Tesla teknisyenleri tarafından kontrol edilerek gerekli yenileme işlemlerinden geçiriliyor. Araçların yapısal hasar veya hava yastığı açılması geçmişinin bulunmadığı da doğrulanıyor. Ayrıca satın alma öncesinde müşterilerle tahmini menzil bilgisi paylaşılıyor.

    Program kapsamında ikinci el araçlara ek garanti de sunuluyor. Araçların mevcut 4 yıl veya 80 bin kilometrelik Yeni Araç Garantisi kapsamına, 1 yıl veya 20 bin kilometrelik ek garanti ekleniyor. Bu süre ve kilometre sınırlarından hangisine önce ulaşılırsa garanti o noktada sona eriyor.

    Kullanıcılar araçları Tesla'nın çevrimiçi envanterinden inceleyip sipariş verebiliyor. Şirketin diğer yeni hizmeti olan Takas programı ise mevcut aracını yenisiyle değiştirmek isteyen müşterilere yönelik. Kullanıcılar yeni Tesla siparişi oluşturduktan sonra mevcut araçları için değerleme talep edebiliyor ve takas işlemlerini teslimat sürecine dahil edebiliyor.

    Tesla'nın Kasım 2026 dönemindeki sıfır kilometre Model Y fiyatları ise Standard Range arkadan çekiş için 2 milyon 474 bin 985 TL, Premium Long Range arkadan çekiş için 3 milyon 906 bin TL, Premium Long Range dört çeker için 4 milyon 620 bin TL ve Performance dört çeker için 4 milyon 966 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor.

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