Tesla, Türkiye’de tam otonom sürüş (FSD) için resmi başvuru yaptı

Tesla, FSD için Türkiye'den onay bekliyor
Tesla, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın tamamında resmi başvuru yaptı. Bugüne kadar Avrupa’da Hollanda, Estonya ve Litvanya’da FSD’ye resmi onay çıktı. Türkiye’de ise resmi kurumlardan onay bekleniyor. Üç Avrupa ülkesine ek olarak ABD, Kanada, Meksika, Çin, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’da FSD onaylandı.
Türkiye’de FSD’nin ne zaman onaylanacağı bilinmiyor. FSD’nin onaylanması halinde Tesla sahipleri direksiyona müdahale etmeden otonom bir şekilde seyahat edebilecek. Türkiye’de FSD yazılımını yasal olmayan yöntemlerle kullanan Tesla sahiplerinin deneyimlerine göre karışık İstanbul trafiği dahil olmak üzere Türkiye’de pek çok noktada başarılı şekilde sürüş gerçekleştirdiği görüldü.
Tesla'nın FSD başvuru yaptığı ülkeler
- Türkiye
- Avrupa'nın tamamı
- Japonya
- Hindistan
- İsrail
- Bangladeş
- Tayland
- Tayvan
- Malezya
- Filipinler
- Suudi Arabistan
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Etiyopya
- Kolombiya
- Şili
Tesla FSD neler sunuyor?
Tesla'nın Full Self-Driving sistemi, sürücünün gözetimi altında şehir içi ve şehirler arası arası yollarda birçok görevi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.
- Sistem trafik ışıklarını ve levhaları algılayabiliyor,
- Kavşaklarda dönüş yapabiliyor,
- Şerit değiştirebiliyor,
- Otopark manevralarını gerçekleştirebiliyor,
- Belirlenen rota boyunca navigasyon destekli sürüş sunabiliyor.
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