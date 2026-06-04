Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, Türkiye’de tam otonom sürüş (FSD) için resmi başvuru yaptı

    Tesla yöneticisi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de tam otonom sürüş (FSD) için düzenleyici kurumlara resmi başvuru yapıldı. Türkiye'de yakın zamanda kullanıma sunulabilir.

    Tesla, Türkiye’de tam otonom sürüş (FSD) için resmi başvuru yaptı Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın Avrupa’da üç ülkede kullanıma sunulan tam otonom sürüş sistemi FSD (Full Self-Driving) için Türkiye’de resmi başvuru yaptığı ortaya çıktı. Tesla’nın Yapay Zeka Birimi Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, CVPR 2026 konferansındaki sunumunda FSD için resmi başvuru yapılan ülkelerin görselini paylaştı. Türkiye, başvuru yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

    Tesla, FSD için Türkiye'den onay bekliyor

    Tesla, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın tamamında resmi başvuru yaptı. Bugüne kadar Avrupa’da Hollanda, Estonya ve Litvanya’da FSD’ye resmi onay çıktı. Türkiye’de ise resmi kurumlardan onay bekleniyor. Üç Avrupa ülkesine ek olarak ABD, Kanada, Meksika, Çin, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’da FSD onaylandı. 

    Türkiye’de FSD’nin ne zaman onaylanacağı bilinmiyor. FSD’nin onaylanması halinde Tesla sahipleri direksiyona müdahale etmeden otonom bir şekilde seyahat edebilecek. Türkiye’de FSD yazılımını yasal olmayan yöntemlerle kullanan Tesla sahiplerinin deneyimlerine göre karışık İstanbul trafiği dahil olmak üzere Türkiye’de pek çok noktada başarılı şekilde sürüş gerçekleştirdiği görüldü.

    Tesla'nın FSD başvuru yaptığı ülkeler

    • Türkiye
    • Avrupa'nın tamamı
    • Japonya
    • Hindistan
    • İsrail
    • Bangladeş
    • Tayland
    • Tayvan
    • Malezya
    • Filipinler
    • Suudi Arabistan
    • Birleşik Arap Emirlikleri
    • Etiyopya
    • Kolombiya
    • Şili

    Tesla FSD neler sunuyor?

    Tesla'nın Full Self-Driving sistemi, sürücünün gözetimi altında şehir içi ve şehirler arası arası yollarda birçok görevi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

    • Sistem trafik ışıklarını ve levhaları algılayabiliyor,
    • Kavşaklarda dönüş yapabiliyor,
    • Şerit değiştirebiliyor,
    • Otopark manevralarını gerçekleştirebiliyor,
    • Belirlenen rota boyunca navigasyon destekli sürüş sunabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0.9 tce motor ömrü profilo çamaşır makinesi suyu boşaltıyor sıkma yapmıyor casper nirvana nb 15.6 sniper ghost warrior 3 türkçe yama 0505 kimin numarası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum