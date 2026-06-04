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Tam Boyutta Gör Tesla’nın Avrupa’da üç ülkede kullanıma sunulan tam otonom sürüş sistemi FSD (Full Self-Driving) için Türkiye’de resmi başvuru yaptığı ortaya çıktı. Tesla’nın Yapay Zeka Birimi Başkan Yardımcısı Ashok Elluswamy, CVPR 2026 konferansındaki sunumunda FSD için resmi başvuru yapılan ülkelerin görselini paylaştı. Türkiye, başvuru yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

Tesla, FSD için Türkiye'den onay bekliyor

Tesla, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın tamamında resmi başvuru yaptı. Bugüne kadar Avrupa’da Hollanda, Estonya ve Litvanya’da FSD’ye resmi onay çıktı. Türkiye’de ise resmi kurumlardan onay bekleniyor. Üç Avrupa ülkesine ek olarak ABD, Kanada, Meksika, Çin, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’da FSD onaylandı.

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Türkiye’de FSD’nin ne zaman onaylanacağı bilinmiyor. FSD’nin onaylanması halinde Tesla sahipleri direksiyona müdahale etmeden otonom bir şekilde seyahat edebilecek. Türkiye’de FSD yazılımını yasal olmayan yöntemlerle kullanan Tesla sahiplerinin deneyimlerine göre karışık İstanbul trafiği dahil olmak üzere Türkiye’de pek çok noktada başarılı şekilde sürüş gerçekleştirdiği görüldü.

Tesla'nın FSD başvuru yaptığı ülkeler

Türkiye

Avrupa'nın tamamı

Japonya

Hindistan

İsrail

Bangladeş

Tayland

Tayvan

Malezya

Filipinler

Suudi Arabistan

Birleşik Arap Emirlikleri

Etiyopya

Kolombiya

Şili

Tesla FSD neler sunuyor?

Tesla'nın Full Self-Driving sistemi, sürücünün gözetimi altında şehir içi ve şehirler arası arası yollarda birçok görevi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

Sistem trafik ışıklarını ve levhaları algılayabiliyor,

Kavşaklarda dönüş yapabiliyor,

Şerit değiştirebiliyor,

Otopark manevralarını gerçekleştirebiliyor,

Belirlenen rota boyunca navigasyon destekli sürüş sunabiliyor.

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Tesla, Türkiye’de tam otonom sürüş (FSD) için resmi başvuru yaptı

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