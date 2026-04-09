    Tesla, Türkiye’de yasa dışı FSD kullanan araçlara gizlice müdahale etti

    Tesla, Türkiye’de yasa dışı yöntemlerle aktif edilen FSD sistemlerini tespit ederek bazı araçlara uzaktan müdahale etti. Kullanıcıların bilgilendirilmediği süreçte sürüş yazılımı kaldırıldı.

    Tesla’nın Türkiye’de resmi olarak kullanıma sunulmayan Full Self-Driving (FSD) yazılımını yasa dışı yollarla aktif eden bazı araçlara yönelik bir müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Şirketin herhangi bir güncelleme bildirimi ya da kullanıcı uyarısı göndermeden belirli araçlardan FSD erişimini tamamen kaldırdığı belirtiliyor

    Yasadışı FSD’ler kaldırıldı

    Elde edilen bilgilere göre Tesla, uzun süredir araçlardan gelen sistem kayıtlarını analiz ederek olağandışı kullanım senaryolarını takip ediyordu. Bu kapsamda CAN tabanlı yapılan müdahalelerle FSD’yi aktif hale getiren araçlar tespit edildi ve söz konusu sistemler uzaktan devre dışı bırakıldı.

    Daha da dikkat çekici olan ise müdahalenin yöntemi oldu. İddialara göre Tesla, Türkiye’de bu tür yasadışı modifikasyona sahip Model Y araçlarını uzaktan uyandırarak sistem üzerinde değişiklik yaptı ve FSD erişimlerini doğrudan sildi.

    FSD Türkiye’de nasıl aktif ediliyordu?

    Tesla’nın gelişmiş sürüş destek sistemi FSD, Türkiye’de henüz regülasyonlar nedeniyle resmi olarak kullanılamıyor. Ancak bazı kullanıcılar, donanımsal ve yazılımsal müdahalelerle bu sistemi aktif hale getirmeyi başardı.

    Bu yöntemin temelinde, aracın sinir sistemi olarak tanımlanan CAN hattına bağlanan harici bir mikrodenetleyici yer alıyor. Bu müdahale sayesinde araç yazılımına dışarıdan sinyaller gönderilerek FSD özelliğinin araçta mevcut olduğu bilgisi taklit ediliyor. Ancak bu işlem, tamamen bağımsız bir “hack” yöntemi değil. Sistemin çalışabilmesi için kullanıcıların FSD paketini daha önceden satın almış olması ya da aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

    Bu tür müdahalelerin ciddi riskler barındırdığı uzun süredir biliniyordu. Öncelikle, bu yöntemlerin tamamen kullanıcı sorumluluğunda olduğu ve resmi olarak desteklenmediği vurgulanıyor.

    Ayrıca Tesla’nın son yazılım güncellemeleriyle birlikte coğrafi kısıtlama (geofencing) gibi önlemleri daha da sıkılaştırdığı ve bu tür “arka kapı” yöntemlerini devre dışı bırakmaya başladığı biliniyordu.

    Sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de aynı uygulama var

    Tesla’nın bu tür müdahalelere karşı yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de sert bir tutum sergilediği biliniyor. Özellikle Güney Kore’de benzer yöntemlerle FSD’yi aktif eden kullanıcılara yönelik hem şirket hem de devlet kurumları tarafından ciddi yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

    Tesla, izinsiz cihazlar kullanan araç sahiplerine gönderdiği uyarılarda olası kazalarda tüm sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu açıkça belirtirken garanti kapsamı dışında bırakma hakkını saklı tuttuğunu da vurguluyor.

    Güney Kore’de ise konu daha da ileri taşınmış durumda. Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı, bu tür müdahaleleri yasal ihlal olarak değerlendiriyor ve araç yazılımına izinsiz müdahale eden kullanıcıların iki yıla kadar hapis veya yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

    Benzer şekilde Çin’de de FSD’yi bu yöntemle aktif eden kullanıcıların sistemi kalıcı olarak kullanmaktan men edildiği ve araçlarının standart Autopilot seviyesine düşürüldüğü bildirildi.

    Kaynakça https://www.notateslaapp.com/news/3883/tesla-warns-owners-against-jailbreaking-vehicles-to-enable-fsd https://www.autoevolution.com/news/jailbreaking-your-tesla-to-use-fsd-can-land-you-in-prison-even-if-you-had-paid-for-it-267946.html#
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 2 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 5 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

