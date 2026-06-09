Tesla Türkiye’de yeni dönem: Takas sistemi geliyor

Kuruluşta odak yalnızca otomobildi
Tesla Türkiye'nin kuruluş ilanında şirketin temel faaliyet alanı, Tesla markalı elektrikli araçların ve bunlara ilişkin parça, aksesuar ve servis hizmetlerinin Türkiye'deki operasyonlarıyla sınırlandırılmıştı.
Kuruluş metninde şirketin faaliyet konusu Tesla elektrikli taşıtlarının ve ilgili parçalarının, aksesuarlarının ve servis hizmetlerinin ithalatı, dağıtımı, satışı ve ticareti olarak tanımlanıyordu.
Ancak Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan son değişiklikle birlikte şirketin faaliyet alanı önemli ölçüde genişletildi.
Şimdi ise takas sistemi geliyor
Bilmeyenler için Tesla takas sistemi, kullanıcıların halihazırda kullandıkları mevcut araçlarını (içten yanmalı veya elektrikli) doğrudan Tesla'ya vererek bu araçların değerini yeni bir Tesla modelinin satın alımında peşinat veya indirim olarak kullanmalarını sağlayan bir yöntemdir.
Ancak faaliyet alanına bu yetkinin eklenmesi, uygulamanın kısa süre içinde başlayacağı anlamına gelmiyor. Mevcut durumda Tesla Türkiye, böyle bir hizmet sunulabilmesi için gerekli hukuki zemini hazırlamış durumda.
Öte yandan Tesla Türkiye, zaten takas sistemini uzunca bir süredir Türkiye’ye getirmeye çalışıyor. 2024 yılında yayınladığımız haberimizde Tesla Türkiye’nin Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek’in bu konuda çalışıldığını söylediğini aktarmıştık.
Enerji ve insansı robotlar da faaliyet konuları arasına girdi
Bilindiği üzere Tesla, küresel ölçekte yalnızca otomobil üreticisi olarak faaliyet göstermiyor. Şirket aynı zamanda Solar Roof, güneş paneli çözümleri, Powerwall ev tipi enerji depolama sistemleri ve Megapack şebeke ölçekli batarya çözümleri gibi ürünler de geliştiriyor.Kaynakça https://www.ticaretsicil.gov.tr/tmp_gazete/8579ace7-bf08-11e9-bcf4-54171cd56113.pdf https://www.ticaretsicil.gov.tr/tmp_gazete/5b2fd885-4dd7-11f1-b7e5-48df373f5970.pdf Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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