Tesla Türkiye’de yeni dönem: Takas sistemi geliyor

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın Türkiye'deki şirket yapılanmasında kısa bir önce köklü bir değişikliğe gidildi. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan yeni ilanla birlikte Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi'nin faaliyet konuları önemli ölçüde genişletildi. Yapılan değişiklikle Tesla, Türkiye’de yalnızca elektrikli otomobil satışı ve servis hizmetleriyle sınırlı kalmayacak.

Kuruluşta odak yalnızca otomobildi

Tesla Türkiye'nin kuruluş ilanında şirketin temel faaliyet alanı, Tesla markalı elektrikli araçların ve bunlara ilişkin parça, aksesuar ve servis hizmetlerinin Türkiye'deki operasyonlarıyla sınırlandırılmıştı.

Kuruluş metninde şirketin faaliyet konusu Tesla elektrikli taşıtlarının ve ilgili parçalarının, aksesuarlarının ve servis hizmetlerinin ithalatı, dağıtımı, satışı ve ticareti olarak tanımlanıyordu.

Ancak Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan son değişiklikle birlikte şirketin faaliyet alanı önemli ölçüde genişletildi.

Şimdi ise takas sistemi geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni metinde dikkat çeken ilk unsur, ikinci el araç işlemleri ve takas faaliyetlerine ilişkin ifadeler oldu. Şirketin amaç ve konusu kapsamına araçların alım satımı, ikinci el araç işlemleri, ekspertiz hizmetleri ve takas faaliyetleri gibi alanlar da dahil edildi. Bu durum, Tesla'nın birçok ülkede uyguladığı "Trade-In" sisteminin Türkiye'de de devreye alınabilmesinin önünü açıyor.

Bilmeyenler için Tesla takas sistemi, kullanıcıların halihazırda kullandıkları mevcut araçlarını (içten yanmalı veya elektrikli) doğrudan Tesla'ya vererek bu araçların değerini yeni bir Tesla modelinin satın alımında peşinat veya indirim olarak kullanmalarını sağlayan bir yöntemdir.

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Ancak faaliyet alanına bu yetkinin eklenmesi, uygulamanın kısa süre içinde başlayacağı anlamına gelmiyor. Mevcut durumda Tesla Türkiye, böyle bir hizmet sunulabilmesi için gerekli hukuki zemini hazırlamış durumda.

Öte yandan Tesla Türkiye, zaten takas sistemini uzunca bir süredir Türkiye’ye getirmeye çalışıyor. 2024 yılında yayınladığımız haberimizde Tesla Türkiye’nin Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek’in bu konuda çalışıldığını söylediğini aktarmıştık.

Enerji ve insansı robotlar da faaliyet konuları arasına girdi

Tam Boyutta Gör Faaliyet alanına eklenen bir diğer önemli başlık ise enerji çözümleri oldu. Yeni metinde güneş panelleri, güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama sistemleri, jeneratör sistemleri ve bunlarla ilişkili ekipmanların ithalatı, satışı, dağıtımı, kurulumu ve servis hizmetleri açık şekilde tanımlandı.

Bilindiği üzere Tesla, küresel ölçekte yalnızca otomobil üreticisi olarak faaliyet göstermiyor. Şirket aynı zamanda Solar Roof, güneş paneli çözümleri, Powerwall ev tipi enerji depolama sistemleri ve Megapack şebeke ölçekli batarya çözümleri gibi ürünler de geliştiriyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer yenilik de robotik sistemlerle ilgili. Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan yeni metinde, şirketin faaliyet alanına robotik sistemler ve insansı robotik sistemlere ilişkin ithalat, ihracat, dağıtım, satış, bakım ve servis hizmetleri de eklendi. Ancak bu noktada da resmi bir satış planı veya takvim bulunmadığını vurgulamak gerekiyor. Faaliyet alanının genişletilmesi, doğrudan ürün lansmanı anlamına gelmiyor.

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Tesla Türkiye’de yeni dönem: Takas sistemi geliyor

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