Tesla Türkiye’den yeni iş ilanları: Servis ağını genişletiyor

Tesla Türkiye işe alım yapıyor
Açılan ilanlarda en çok dikkat çeken pozisyonlar arasında otomotiv teknisyeni yer alıyor. Ankara, İstanbul, Bakırköy ve Tuzla’da farklı süreli kadrolar için teknisyen alımı yapılacak. Ayrıca mobil servis teknisyeni pozisyonlarıyla Diyarbakır, Gaziantep ve Ankara gibi şehirlerde de sahada destek verecek ekipler oluşturulacak.
Tesla, şarj hizmetlerinde de farklı fiyatlandırma uyguluyor. Tesla sahipleri için kWh başına 8,50 TL ücretlendirme yapılırken, farklı marka elektrikli araç sahipleri için bu rakam 10,60 TL/kWh olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca şarj işlemi tamamlandıktan sonra istasyonda aracını bırakmaya devam eden kullanıcılar için dakika başına 20 TL bekleme ücreti uygulanıyor.
Tesla Model Y, ağustosta 8.730 adet satışla otomobil pazarının en çok satan modeli olmayı başarmıştı. Tesla aynı zamanda ocak-ağustos döneminde yaptığı toplam 25.756 adetlik satış ile de en çok satan elektrikli otomobil markası olmayı başardı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
