Tesla Türkiye’den yeni iş ilanları: Servis ağını genişletiyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil pazarının liderlerinden Tesla, Türkiye’deki yapılanmasını güçlendirmek için yeni iş ilanları yayımladı. Şirket, hem kalıcı hem de dönemsel pozisyonlarda farklı şehirlerde personel arıyor. Tesla, Ağustos ayında satışta olan tek aracı Model Y ile ayın en çok satan otomobili olmuştu.

Tesla Türkiye işe alım yapıyor

Açılan ilanlarda en çok dikkat çeken pozisyonlar arasında otomotiv teknisyeni yer alıyor. Ankara, İstanbul, Bakırköy ve Tuzla’da farklı süreli kadrolar için teknisyen alımı yapılacak. Ayrıca mobil servis teknisyeni pozisyonlarıyla Diyarbakır, Gaziantep ve Ankara gibi şehirlerde de sahada destek verecek ekipler oluşturulacak.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın Türkiye’deki servis merkezleri İstanbul’da Bakırköy ve Tuzla ile Ankara’da bulunuyor. Tesla’nın Türkiye’de servis yapılanmasını büyütme hamlesi, mevcut Supercharger şarj ağı ile birlikte değerlendirildiğinde şirketin bu alanda daha fazla büyüme planladığını gösteriyor. Şirketin şu anda Türkiye’de Ankara, İstanbul (Gayrettepe ve Anadolu Yakası), Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Balıkesir, Akhisar, Gemlik, Çankırı Ilgaz ve Aydın gibi noktalarda aktif 16 adet Supercharger istasyonu bulunuyor.

Tesla, şarj hizmetlerinde de farklı fiyatlandırma uyguluyor. Tesla sahipleri için kWh başına 8,50 TL ücretlendirme yapılırken, farklı marka elektrikli araç sahipleri için bu rakam 10,60 TL/kWh olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca şarj işlemi tamamlandıktan sonra istasyonda aracını bırakmaya devam eden kullanıcılar için dakika başına 20 TL bekleme ücreti uygulanıyor.

Tesla Model Y, ağustosta 8.730 adet satışla otomobil pazarının en çok satan modeli olmayı başarmıştı. Tesla aynı zamanda ocak-ağustos döneminde yaptığı toplam 25.756 adetlik satış ile de en çok satan elektrikli otomobil markası olmayı başardı.

