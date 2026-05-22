Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla Türkiye, FSD abonelik ücretini duyurdu: Tek seferlik satın alma dönemi sona erdi

    Tesla, Türkiye’de Full Self-Driving paketini abonelik sistemine taşıdı. Aylık FSD ücreti 4.990 TL olurken tek seferlik satın alma ve EAP seçenekleri de kaldırıldı.

    Tesla Türkiye, FSD abonelik ücretini duyurdu: Aylık 4.990 TL! Tam Boyutta Gör
    Tesla, beklendiği gibi Full Self-Driving (FSD) paketinde önemli bir değişikliğe giderek Türkiye’deki satış modelini resmen yeniledi. Şirket, daha önce tek seferlik ödeme ile satın alınabilen FSD paketini kaldırırken sistemin bundan sonra yalnızca aylık abonelik modeliyle sunulacağını açıkladı. Türkiye için belirlenen aylık FSD abonelik ücreti ise 4.990 TL oldu.

    FSD paketi, Türkiye’de 21 Mayıs 2026 tarihine kadar tek seferlik satın alma seçeneğiyle erişilebilir durumdaydı. Bu tarihten sonra ise sistem tamamen abonelik modeline geçti. Böylece Tesla’nın yurt dışında başlattığı dönüşüm Türkiye pazarına da taşınmış oldu.

    Geliştirilmiş Otopilot seçeneği de kaldırıldı

    Tesla’nın yeni yapılandırması yalnızca FSD tarafında değişiklik getirmedi. Şirket, aynı zamanda Geliştirilmiş Otopilot (EAP) paketini de satıştan kaldırdı. Daha önce kullanıcılar standart Otopilot, EAP ve FSD arasında seçim yapabiliyordu. Yeni dönemde ise seçenekler sadeleştirildi.

    Paylaşılan bilgilere göre artık Tesla araçlarında standart olarak Otopilot yer alırken ek özellik isteyen kullanıcıların doğrudan FSD aboneliğine yönelmesi gerekiyor. Yeni araç teslimatlarında Türkiye’de standart Otopilot sunulmaya devam ediyor. Ancak Tesla’nın bazı Avrupa ülkelerinde bu sistemi de kaldırmaya başlandığı biliniyor. Örneğin Hollanda’da standart Otopilot’un kaldırıldığı ve araçların yalnızca adaptif hız sabitleyiciyle teslim edildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla gelecekte Türkiye’de de kaldırılabilir.

    EAP sahiplerine indirimli fiyat

    Tesla Türkiye, FSD abonelik ücretini duyurdu: Aylık 4.990 TL! Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın açıkladığı fiyatlandırmaya göre daha önce Geliştirilmiş Otopilot satın almış kullanıcılar için özel bir abonelik ücreti uygulanacak. Buna göre EAP sahibi kullanıcılar FSD aboneliğine aylık 2.495 TL karşılığında geçiş yapabilecek. Standart kullanıcılar için belirlenen normal ücret ise 4.990 TL seviyesinde olacak.

    Tesla’nın daha önce sunduğu tek seferlik satın alma seçeneğinde FSD paketi 228 bin 480 TL, Geliştirilmiş Otopilot paketi ise 115 bin 260 TL fiyat etiketiyle satılıyordu.

    FSD sistemi Türkiye’de henüz aktif değil

    Tesla’nın “Full Self-Driving Kabiliyeti” olarak tanımladığı sistem Türkiye’de şu an tam kapasiteyle aktif olarak kullanılmıyor. Şirket, sistemin gelecekte sunulabileceğini ancak bunun hem geliştirme sürecine hem de düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğunu belirtiyor.

    FSD’nin sürücü destek teknolojilerinden oluşan kapsamlı bir paket olduğu vurgulanıyor. Paket kapsamında sunulan özellikler arasında Otomatik Direksiyon, Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleme, Şerit Değiştirme, Otomatik Direksiyonda Navigasyon, Dumb Summon, Actually Smart Summon, Otomatik Park ile Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü yer alıyor.

    FSD’nin Avrupa’da onaylanmaya başlanmış olmasıyla birlikte Türkiye’de yakında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hollanda ve Litvanya’nın FSD onayının ardından daha fazla ülkenin sistemi onaylaması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +82 FBcoskunFB +72 genomcrowaren +56 SertyAdams +45 agoktas96 +44 sissil +34 Maxpayne53 +32 carlitoss +31 Nz9 +31 lextor +30
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    37 Kişi Okuyor (6 Üye, 31 Misafir) 9 Masaüstü 28 Mobil
    alpalp84, *AliKaptan*, OSINOS ve 1 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3368 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla, Türkiye Haberleri ve
    5 etiket daha tesla türkiye Tesla FSD fiyat Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yavaş kapanan klozet kapağı nasıl sökülür vestel beyaz eşya yorumları hobo tough life türkçe yama zımba dikiş kendisi düşer mı motor kaputu değişen araba alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum