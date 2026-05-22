Tesla Türkiye, FSD abonelik ücretini duyurdu: Tek seferlik satın alma dönemi sona erdi

Tam Boyutta Gör Tesla, beklendiği gibi Full Self-Driving (FSD) paketinde önemli bir değişikliğe giderek Türkiye’deki satış modelini resmen yeniledi. Şirket, daha önce tek seferlik ödeme ile satın alınabilen FSD paketini kaldırırken sistemin bundan sonra yalnızca aylık abonelik modeliyle sunulacağını açıkladı. Türkiye için belirlenen aylık FSD abonelik ücreti ise 4.990 TL oldu.

FSD paketi, Türkiye’de 21 Mayıs 2026 tarihine kadar tek seferlik satın alma seçeneğiyle erişilebilir durumdaydı. Bu tarihten sonra ise sistem tamamen abonelik modeline geçti. Böylece Tesla’nın yurt dışında başlattığı dönüşüm Türkiye pazarına da taşınmış oldu.

Geliştirilmiş Otopilot seçeneği de kaldırıldı

Tesla’nın yeni yapılandırması yalnızca FSD tarafında değişiklik getirmedi. Şirket, aynı zamanda Geliştirilmiş Otopilot (EAP) paketini de satıştan kaldırdı. Daha önce kullanıcılar standart Otopilot, EAP ve FSD arasında seçim yapabiliyordu. Yeni dönemde ise seçenekler sadeleştirildi.

Paylaşılan bilgilere göre artık Tesla araçlarında standart olarak Otopilot yer alırken ek özellik isteyen kullanıcıların doğrudan FSD aboneliğine yönelmesi gerekiyor. Yeni araç teslimatlarında Türkiye’de standart Otopilot sunulmaya devam ediyor. Ancak Tesla’nın bazı Avrupa ülkelerinde bu sistemi de kaldırmaya başlandığı biliniyor. Örneğin Hollanda’da standart Otopilot’un kaldırıldığı ve araçların yalnızca adaptif hız sabitleyiciyle teslim edildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla gelecekte Türkiye’de de kaldırılabilir.

EAP sahiplerine indirimli fiyat

Tam Boyutta Gör Tesla’nın açıkladığı fiyatlandırmaya göre daha önce Geliştirilmiş Otopilot satın almış kullanıcılar için özel bir abonelik ücreti uygulanacak. Buna göre EAP sahibi kullanıcılar FSD aboneliğine aylık 2.495 TL karşılığında geçiş yapabilecek. Standart kullanıcılar için belirlenen normal ücret ise 4.990 TL seviyesinde olacak.

Tesla’nın daha önce sunduğu tek seferlik satın alma seçeneğinde FSD paketi 228 bin 480 TL, Geliştirilmiş Otopilot paketi ise 115 bin 260 TL fiyat etiketiyle satılıyordu.

FSD sistemi Türkiye’de henüz aktif değil

Tesla’nın “Full Self-Driving Kabiliyeti” olarak tanımladığı sistem Türkiye’de şu an tam kapasiteyle aktif olarak kullanılmıyor. Şirket, sistemin gelecekte sunulabileceğini ancak bunun hem geliştirme sürecine hem de düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğunu belirtiyor.

FSD’nin sürücü destek teknolojilerinden oluşan kapsamlı bir paket olduğu vurgulanıyor. Paket kapsamında sunulan özellikler arasında Otomatik Direksiyon, Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleme, Şerit Değiştirme, Otomatik Direksiyonda Navigasyon, Dumb Summon, Actually Smart Summon, Otomatik Park ile Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü yer alıyor.

FSD’nin Avrupa’da onaylanmaya başlanmış olmasıyla birlikte Türkiye’de yakında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hollanda ve Litvanya’nın FSD onayının ardından daha fazla ülkenin sistemi onaylaması bekleniyor.

