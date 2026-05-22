Tesla Türkiye, FSD abonelik ücretini duyurdu: Tek seferlik satın alma dönemi sona erdi

FSD paketi, Türkiye’de 21 Mayıs 2026 tarihine kadar tek seferlik satın alma seçeneğiyle erişilebilir durumdaydı. Bu tarihten sonra ise sistem tamamen abonelik modeline geçti. Böylece Tesla’nın yurt dışında başlattığı dönüşüm Türkiye pazarına da taşınmış oldu.
Geliştirilmiş Otopilot seçeneği de kaldırıldı
Tesla’nın yeni yapılandırması yalnızca FSD tarafında değişiklik getirmedi. Şirket, aynı zamanda Geliştirilmiş Otopilot (EAP) paketini de satıştan kaldırdı. Daha önce kullanıcılar standart Otopilot, EAP ve FSD arasında seçim yapabiliyordu. Yeni dönemde ise seçenekler sadeleştirildi.
Paylaşılan bilgilere göre artık Tesla araçlarında standart olarak Otopilot yer alırken ek özellik isteyen kullanıcıların doğrudan FSD aboneliğine yönelmesi gerekiyor. Yeni araç teslimatlarında Türkiye’de standart Otopilot sunulmaya devam ediyor. Ancak Tesla’nın bazı Avrupa ülkelerinde bu sistemi de kaldırmaya başlandığı biliniyor. Örneğin Hollanda’da standart Otopilot’un kaldırıldığı ve araçların yalnızca adaptif hız sabitleyiciyle teslim edildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla gelecekte Türkiye’de de kaldırılabilir.
EAP sahiplerine indirimli fiyat
Tesla’nın daha önce sunduğu tek seferlik satın alma seçeneğinde FSD paketi 228 bin 480 TL, Geliştirilmiş Otopilot paketi ise 115 bin 260 TL fiyat etiketiyle satılıyordu.
FSD sistemi Türkiye’de henüz aktif değil
Tesla’nın “Full Self-Driving Kabiliyeti” olarak tanımladığı sistem Türkiye’de şu an tam kapasiteyle aktif olarak kullanılmıyor. Şirket, sistemin gelecekte sunulabileceğini ancak bunun hem geliştirme sürecine hem de düzenleyici kurumların onayına bağlı olduğunu belirtiyor.
FSD’nin sürücü destek teknolojilerinden oluşan kapsamlı bir paket olduğu vurgulanıyor. Paket kapsamında sunulan özellikler arasında Otomatik Direksiyon, Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleme, Şerit Değiştirme, Otomatik Direksiyonda Navigasyon, Dumb Summon, Actually Smart Summon, Otomatik Park ile Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü yer alıyor.
FSD'nin Avrupa'da onaylanmaya başlanmış olmasıyla birlikte Türkiye'de yakında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hollanda ve Litvanya'nın FSD onayının ardından daha fazla ülkenin sistemi onaylaması bekleniyor.
Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.
