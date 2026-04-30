    Tesla Türkiye, Supercharger şarj ücretlerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

    Tesla Türkiye, Supercharger şarj istasyonlarına zam yaptı. Yaklaşık olarak yüzde 5 düzeyinde yapılan zam ile Supercharger şarj ücreti 9,40 TL seviyesine yükseldi.

    Türkiye’de elektrikli araç ekosisteminin en önemli oyuncularından biri olan Tesla, ülke genelindeki hızlı şarj ağı Supercharger tarifelerinde fiyat değişikliği yaptı. Yapılan fiyat düzenlemesi ile hem Tesla marka araç sahipleri hem de Tesla’nın ağını kullanan diğer marka araç sahipleri için Supercharger şarj fiyatları yaklaşık yüzde 5 oranında zam gördü.

    Tesla Supercharger şarj fiyatları

    Yeni fiyat listesine göre Tesla sahipleri için daha önce kilowatt-saat (kWh) başına 9,40 TL olarak uygulanan şarj bedeli yapılan zam ile 9,90 TL seviyesine yükseltildi.

    Supercharger şarj ağını kullanabilen ancak Tesla marka olmayan diğer elektrikli araç modelleri için uygulanan tarifede de benzer bir artış yaşandı. Daha önce 11,70 TL olan Tesla harici araçlar için birim enerji bedeli, yeni düzenleme sonrası 12,30 TL olarak belirlendi.

    Güncel verilere göre Türkiye genelinde toplam 28 lokasyonda aktif Supercharger istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlar başta İstanbul, Ankara, Kocaeli (İzmit), Sakarya (Hendek), Bolu, Edirne ve Tekirdağ gibi Marmara ve Batı hattındaki illerinde bulunuyor. Bunların yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Denizli, Isparta, Antalya, Çankırı (Ilgaz) ve Samsun’da da istasyonlar mevcut.

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

