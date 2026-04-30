Tesla Türkiye, Supercharger şarj ücretlerine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar

Tesla Supercharger şarj fiyatları
Supercharger şarj ağını kullanabilen ancak Tesla marka olmayan diğer elektrikli araç modelleri için uygulanan tarifede de benzer bir artış yaşandı. Daha önce 11,70 TL olan Tesla harici araçlar için birim enerji bedeli, yeni düzenleme sonrası 12,30 TL olarak belirlendi.
Güncel verilere göre Türkiye genelinde toplam 28 lokasyonda aktif Supercharger istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlar başta İstanbul, Ankara, Kocaeli (İzmit), Sakarya (Hendek), Bolu, Edirne ve Tekirdağ gibi Marmara ve Batı hattındaki illerinde bulunuyor. Bunların yanı sıra Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Denizli, Isparta, Antalya, Çankırı (Ilgaz) ve Samsun'da da istasyonlar mevcut.