    Tesla Türkiye, üç yıldan kısa sürede 50 bin adetlik satışa ulaştı

    Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'deki elektrikli araç teslimat sayısının 50 bini aştığı duyuruldu. Ülkemizdeki servis ve şarj istasyon ağı ise bunun çok gerisinde.

    Tesla Türkiye, üç yıldan kısa sürede 50 bin adetlik satışa ulaştı Tam Boyutta Gör
    Tesla'dan yapılan açıklamada, Türkiye yollarındaki Tesla sayısının 50 bin adedi geride bıraktığı duyuruldu. Şirket bu sayıya üç yıldan kısa sürede ulaştı. Bu satışların yarısından fazlası 2025'in ilk sekiz ayında gerçekleştirildi.

    2025 yılında şimdiye kadar Türkiye'de 119.640 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Tesla ise 25.756 adet satışla pazarın yaklaşık yüzde 22'sini elinde tutuyor. ABD'li üretici, geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye'de Avrupa'nın tamamından daha fazla satış gerçekleştirdi.

    Tesla, Türkiye'deki elektrikli araç pazarında büyümeye devam ediyor ancak servis ve şarj istasyonu ağı aynı ivmeyle gelişmiyor. Şirket, güncel olarak ülkemizde kendisine ait sadece 3 servis noktasına ve 16 şarj istasyonuna sahip. Bu talebe karşılık şirketin ilerleyen süreçte Türkiye yatırımlarını artırması bekleniyor.

    Şirket Türkiye'de sadece Berlin'de üretilen Model Y'yi satabiliyor. Diğer modeller Çin'de veya ABD'de üretildiği için 20 servis tebliğine ve ek vergiye takılıyor. 

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

