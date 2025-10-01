Tesla Türkiye, üç yıldan kısa sürede 50 bin adetlik satışa ulaştı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla'dan yapılan açıklamada, Türkiye yollarındaki Tesla sayısının 50 bin adedi geride bıraktığı duyuruldu. Şirket bu sayıya üç yıldan kısa sürede ulaştı. Bu satışların yarısından fazlası 2025'in ilk sekiz ayında gerçekleştirildi.

2025 yılında şimdiye kadar Türkiye'de 119.640 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Tesla ise 25.756 adet satışla pazarın yaklaşık yüzde 22'sini elinde tutuyor. ABD'li üretici, geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye'de Avrupa'nın tamamından daha fazla satış gerçekleştirdi.

Tesla, Türkiye'deki elektrikli araç pazarında büyümeye devam ediyor ancak servis ve şarj istasyonu ağı aynı ivmeyle gelişmiyor. Şirket, güncel olarak ülkemizde kendisine ait sadece 3 servis noktasına ve 16 şarj istasyonuna sahip. Bu talebe karşılık şirketin ilerleyen süreçte Türkiye yatırımlarını artırması bekleniyor.

Şirket Türkiye'de sadece Berlin'de üretilen Model Y'yi satabiliyor. Diğer modeller Çin'de veya ABD'de üretildiği için 20 servis tebliğine ve ek vergiye takılıyor.

