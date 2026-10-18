Tesla, uçan Roadster için teslimat garantisi vermiyor

The Drive'ın haberine göre, Tesla'nın yeni Roadster için hazırladığı rezervasyon sözleşmesinde aracın hâlâ geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Şirket, müşterilerden 250 bin dolara kadar ön ödeme talep etmesine rağmen teslimat tarihi konusunda kesin bir taahhütte bulunmuyor.
Rezervasyon yaptıran müşteriler, araç üretime girerse teslimat sıralamasında yaklaşık bir konum elde edecek. Ancak bu işlem, müşteriye kesin bir üretim veya teslimat sırası garantisi vermiyor.
Üretim için 2028 hedefleniyor
Tesla, Roadster'ın üretimine 2028 yılında başlamayı öngörüyor. Ancak şirketin geçmişte duyurduğu yeni ürünlerde gecikmeler yaşanması ve önceki Roadster versiyonunun üretime hiç geçmemiş olması, yeni modelin geleceğine ilişkin belirsizliği artırıyor.
Rezervasyonlar devredilemiyor ancak Tesla, önceki bazı özel sürüm modellerinde uyguladığı yeniden satış yasağını Roadster sözleşmesine eklememiş. Ayrıca rezervasyon ücretleri tamamen iade edilebiliyor. Bu koşul, aracın teslimatı konusunda kesinlik bulunmaması nedeniyle müşterilere ödedikleri tutarı geri alma seçeneği sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: