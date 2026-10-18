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Tam Boyutta Gör Tesla, ikinci nesil Roadster modelini yeniden tanıtırken rezervasyon yaptıran müşteriler için önemli bir belirsizliği de ortaya koydu. Şirketin internet sitesinde yer alan rezervasyon sözleşmesine göre Tesla, aracın ne zaman teslim edileceğini ve hatta teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini garanti edemiyor.

Tesla Roadster uçuyor 2 gün önce eklendi

The Drive'ın haberine göre, Tesla'nın yeni Roadster için hazırladığı rezervasyon sözleşmesinde aracın hâlâ geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor. Şirket, müşterilerden 250 bin dolara kadar ön ödeme talep etmesine rağmen teslimat tarihi konusunda kesin bir taahhütte bulunmuyor.

Rezervasyon yaptıran müşteriler, araç üretime girerse teslimat sıralamasında yaklaşık bir konum elde edecek. Ancak bu işlem, müşteriye kesin bir üretim veya teslimat sırası garantisi vermiyor.

Üretim için 2028 hedefleniyor

Tesla, Roadster'ın üretimine 2028 yılında başlamayı öngörüyor. Ancak şirketin geçmişte duyurduğu yeni ürünlerde gecikmeler yaşanması ve önceki Roadster versiyonunun üretime hiç geçmemiş olması, yeni modelin geleceğine ilişkin belirsizliği artırıyor.

Tam Boyutta Gör Aracın fiyatı da henüz kesinleşmiş değil. Tesla, geliştirme süreci devam ettiği için nihai fiyatın yanı sıra donanım seçeneklerinin, özelliklerin ve teknik ayrıntıların da değişebileceğini belirtiyor. Kesin fiyatın, müşteriler araçlarını yapılandırmaya davet edildiğinde açıklanması planlanıyor.

Rezervasyonlar devredilemiyor ancak Tesla, önceki bazı özel sürüm modellerinde uyguladığı yeniden satış yasağını Roadster sözleşmesine eklememiş. Ayrıca rezervasyon ücretleri tamamen iade edilebiliyor. Bu koşul, aracın teslimatı konusunda kesinlik bulunmaması nedeniyle müşterilere ödedikleri tutarı geri alma seçeneği sunuyor.

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Tesla, uçan Roadster için teslimat garantisi vermiyor

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