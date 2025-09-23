Giriş
    Tesla, ucuz Model Y'de hangi özelliklerden feragat edecek?

    Tesla'nın uzun zamandır beklenen ucuz Model Y'si ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Otomobil yazılımından elde edilen bilgiler, şirketin birçok özelliği çıkaracağını ortaya koyuyor.

    Tesla, ucuz Model Y'de hangi özelliklerden feragat edecek? Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın uzun süredir beklenen uygun fiyatlı aracı hakkında uzun zamandır söylentiler dolaşıyordu, ancak somut bilgiler pek ortaya çıkmadı. Elon Musk’ın, aracın yeni bir modelden ziyade Tesla Model Y’nin daha ucuz bir versiyonu olacağını söylemesiyle birlikte, Cybercab tarzı tasarıma sahip yeni bir otomobil beklentileri boşa çıktı. Şirket, bunun yerine mevcut modelini daha ucuz hale getirmeye odaklanacak.

    Peki Tesla bunu nasıl yapacak? Minimal bir tasarıma sahip olan otomobil gelişmiş üretim teknikleriyle üretiliyor ve öyle az sayıda fiziksel kontrol tuşu içeriyor ki bu durum zaman zaman yasal düzenlemelerle sorun haline geliyor. Tanınmış bir Tesla hacker’ı GreenTheOnly’nin otomobil yazılımında yaptığı incelemeler, Tesla’nın maliyeti düşürmek için neredeyse merkezi ekran dışında her şeyi çıkarmayı planladığını ortaya koyuyor.

    Uygun fiyatlı Model Y'de hangi özellikler çıkarılacak?

    Green’in bulgularına göre, şirketin “E41” kod adıyla geliştirdiği bu uygun fiyatlı Model Y versiyonunda pek çok özellik çıkarılacak. Örneğin iç aydınlatma daha basit hale getirilecek, koltuklarda yalnızca tek yönlü elektronik ayar olacak, kapılardaki aydınlatmalar kaldırılacak ve arka sıradaki ekran iptal edilecek.

    Aracın tavan kaplamasının da cam yerine fiberglas olacağı öne sürülüyor. Ayrıca katlanabilir yan aynaların artık elektrikli olmayacağı, süspansiyonun daha basit bir hale getirileceği ve aracın 18 inçlik jantlarla, lastik basınç sensörleri olmadan satılacağı iddia ediliyor. İlginç bir şekilde, arka kamera ısıtıcısının da çıkarıldığı söyleniyor. Bu da Tesla’nın, bu modeli alan kullanıcıların Full Self-Driving özelliğini tercih etmeyeceğini varsaydığını düşündürüyor.

    Motor konusunda ise modelin hem arkadan itişli hem de dört çeker versiyonlarının olabileceği, fakat özel motor konfigürasyonları kullanılacağı belirtiliyor. Bu da maliyeti daha da düşürmek için daha zayıf motor seçeneklerinin sunulabileceği anlamına geliyor.

    Tesla zaten halihazırda Meksika’da sattığı en ucuz Model 3’te benzer kısıtlamalar uyguluyor. Bu modelde kumaş döşeme yer alıyor, ısıtmalı veya havalandırmalı koltuklar bulunmuyor. Ayrıca daha basit ambiyans aydınlatması, daha az hoparlör (17 yerine 9) ve daha az ses yalıtımlı cam yer alıyor. Yeni Model Y versiyonunda bunlara ek olarak ekstra kesintiler yapılması bekleniyor.

    Tesla'nın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy, uygun fiyatlı modelin bu yılın son çeyreğinde, yani federal vergi teşviğinin sona ermesinden hemen sonra satışa çıkacağını açıkladı. Bu zamanlama, teşvik kaybını telafi edebilecek kadar düşük bir fiyatla gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getiriyor.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/773108/tesla-model-y-affordable-leak/ https://x.com/greentheonly/status/1969273445977378940
    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

