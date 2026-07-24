Tesla ve SpaceX birleşecek mi? Musk'tan dikkat çeken açıklama

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin son finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda yaptığı açıklamalarla Tesla ile SpaceX'in gelecekte birleşebileceği yönündeki spekülasyonları yeniden gündeme taşıdı. Musk, iki şirket arasındaki teknik ve operasyonel iş birliklerinin giderek arttığını belirterek olası bir birleşme ihtimalini reddetmedi.

Tesla-SpaceX birleşmesi yeniden gündemde

Tesla'nın bilanço toplantısında konuşan Musk, "SpaceX ile pek çok farklı alanda yürüttüğümüz birçok iş birliğinden de anlayabileceğiniz üzere, giderek daha fazla örtüşme yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Birleşme konusuna ilişkin daha fazla yorum yapmaktan kaçınan Musk, "Bilirsiniz, bir kazanç toplantısında şirketlerin birleştirilmesi veya bu tarz şeyleri konuşamayız. Bunun uygun süreçler izlenerek yapılması gerekiyor." diye ekledi.

Musk'ın açıklamaları, uzun süredir yatırımcılar ve analistler tarafından dile getirilen Tesla-SpaceX birleşmesi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle SpaceX'in rekor büyüklükteki 75 milyar dolarlık halka arz süreci sırasında bu senaryoya yönelik beklentiler daha da güçlenmişti.

Musk'ın açıklamalarının ardından sözü alan Tesla Hukuk Müşaviri Brandon Ehrhart ise SpaceX'i "harika bir ortak" olarak nitelendirirken, iki şirket arasında "çok sayıda faydalı ticari işlem" bulunduğunu söylemekle yetindi.

Terafab projesi iki şirketi daha da yakınlaştırıyor

Tam Boyutta Gör Tesla ile SpaceX arasındaki iş birliği halihazırda birçok projede devam ediyor. Tesla, bazı SpaceX projelerine batarya sistemleri ve üretim teknolojileri sağlarken iki şirket aynı zamanda Terafab isimli yarı iletken üretim tesisi üzerinde birlikte çalışıyor. Söz konusu tesisin, yapay zeka çipleri üretmek üzere tasarlandığı belirtiliyor.

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Analistler, yapay zeka, robotik, üretim teknolojileri, enerji sistemleri ve uzay altyapısını kapsayan faaliyetlerin tek çatı altında toplanmasının Musk'ın şirketlerini daha entegre hale getirebileceğini düşünüyor.

Analistler birleşme ihtimalini yüksek görüyor

Musk'ın açıklamaları analistlerin beklentilerini de güçlendirdi. Deepwater Asset Management'tan Gene Munster, Tesla ile SpaceX'in birleşme olasılığını yüzde 90 olarak gördüğünü söyledi. JPMorgan ise iki şirket arasındaki ortak mühendislik ekipleri, yapay zeka altyapısı ve Terafab projesi sayesinde operasyonel entegrasyonun zaten oldukça ileri seviyede olduğunu belirtti. Stifel analistleri de birçok yatırımcının birleşmeyi kaçınılmaz gördüğünü ifade etti.

Bununla birlikte, olası bir birleşmenin önünde önemli engeller bulunuyor. JPMorgan, özellikle Çin'deki düzenleyici onay sürecinin ve SpaceX'in ABD hükümetiyle olan ilişkilerinden kaynaklanabilecek ulusal güvenlik endişelerinin süreci zorlaştırabileceğini belirtiyor.

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Tesla ve SpaceX birleşecek mi? Musk'tan dikkat çeken açıklama

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