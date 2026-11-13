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    Tesla ve SpaceX birleşmesinde geri sayım başladı: Rekor anlaşma yakında açıklanabilir

    Elon Musk'ın Tesla ve SpaceX'i tek çatı altında toplama planında görüşmeler hız kazandı. Bloomberg'e tarihin en büyük şirket birleşmesi aralık ayında açıklanabilir.

    Tesla ve SpaceX birleşmesinde geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın Tesla ve SpaceX şirketlerini birleştirme planında beklenenden hızlı ilerleme kaydedildi. Bloomberg'in haberine göre iki şirket arasındaki görüşmeler artık fiyatlandırma ve kontrol şartlarına odaklanırken, tarihin en büyük şirket birleşmesi olacak anlaşmanın Aralık 2026'da açıklanması bekleniyor. Ancak anlaşmanın 2027'nin başına ertelenmesi de ihtimaller arasında.

    Birleşme kapsamında öne çıkan konulardan biri, Tesla hissedarlarının sahip oldukları hisseler karşılığında ne kadar SpaceX hissesi alacağı. Mevcut değerlemeler dikkate alındığında işlemin SpaceX'in Tesla'yı bünyesine katması şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. SpaceX'in Haziran ayında gerçekleştirdiği halka arzın ardından şirketin piyasa değeri 1,9 trilyon doların üzerindeyken, Tesla'nın değeri 1,5 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

    Tarihin en büyük şirket birleşmesi olacak

    Tesla ve SpaceX'in birleşmesi gerçekleşirse tarihteki en büyük kurumsal birleşme işlemi olarak kayıtlara geçecak. Bugüne kadar bu alandaki en büyük anlaşmalardan biri, Vodafone'un 2000 yılında Mannesmann'ı yaklaşık 183 milyar dolara satın almasıydı. SpaceX'in bu yılın başlarında yaklaşık 250 milyar dolar değerlemeyle xAI'ı bünyesine katması bile olası Tesla birleşmesinin büyüklüğü karşısında oldukça küçük kalıyor. İki şirketin birleşmesi, uzay teknolojileri, elektrikli otomobiller, yapay zeka ve uydu iletişimi gibi farklı sektörleri aynı kurumsal çatı altında buluşturacak.

    Tesla'nın 3 Aralık'ta gerçekleştireceği yıllık hissedarlar toplantısı da sürecin zamanlaması açısından önem taşıyor. Birleşmeye onay verebilecek yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçime girecek olması, toplantıyı kritik hale getiriyor. Gündemde Elon Musk, yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm ve JB Straubel'in 2029 yılına kadar görevde kalmasını sağlayacak yeniden seçimler bulunuyor.

    Birleşme planı aylardır gündemde

    Elon Musk, iki şirketin birleşmesi fikrini ilk olarak Mayıs 2026'da, SpaceX'in halka arzından haftalar önce gündeme getirmişti. Ekim ayında Tesla'nın hissedarlarına gönderdiği vekaletname belgeleri de olası birleşmeye yönelik hazırlıkların hızlandığı şeklinde yorumlanmıştı.

    Tesla'nın yönetim kurulu üyelerinden Ira Ehrenpreis'in Şubat ayından bu yana SpaceX yönetim kurulunda da görev yapması, iki şirket arasındaki yönetimsel bağlantıları güçlendiren gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

    Musk, Ekim ayında yaptığı açıklamada her iki şirketin yönetim kurulunun birleşme ihtimalini değerlendirmek üzere özel komiteler oluşturduğunu doğrulamıştı. Böylece uzun süredir gündemde olan birleşme fikri, resmi değerlendirme ve müzakere aşamasına taşınmış oldu.

    Elon Musk birleşmeden önemli avantaj sağlayabilir

    Tesla ve SpaceX birleşmesinde geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    Olası birleşme, Tesla hissedarları açısından şirketin yönetim yapısı ve Elon Musk'ın kontrol gücü konusunda önemli soru işaretleri yaratıyor. Musk, Tesla'nın yaklaşık yüzde 20'sine sahipken SpaceX'te özel oy hakkı sağlayan hisseler sayesinde oy gücünün yaklaşık yüzde 85'ini kontrol ediyor. Bu nedenle Tesla hisselerinin SpaceX hisseleriyle değiştirilmesi, Tesla yatırımcılarının mevcut bir hisse-bir oy sisteminden Musk'ın çok daha güçlü kontrol sahibi olduğu bir yapıya geçmesine neden olabilir.

    Birleşmenin Musk'ın kişisel kazancına da önemli katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Musk'ın 2025 yılında hazırlanan CEO ödül paketinde yer alan kontrol değişikliği hükümleri, birleşme veya satın alma durumunda bazı performans koşullarının devre dışı kalmasına ve kazanılmış hisselerin hızlandırılmış şekilde hak edilmesine imkan tanıyor.

    Çin operasyonları birleşmenin önündeki en büyük engellerden biri

    Birleşmenin önündeki önemli sorunlardan biri ise Tesla'nın Çin'deki faaliyetlerinin nasıl yapılandırılacağı. Bloomberg'e göre taraflar, Tesla'nın Çin operasyonlarının SpaceX'in faaliyetlerinden ayrı tutulmasını sağlayacak bir model üzerinde duruyor.

    Bu ayrımın arkasında iki şirketin faaliyet alanlarının farklı düzenleyici hassasiyetler yaratması bulunuyor. SpaceX'in ABD savunma sanayisi ve devlet kurumlarıyla yürüttüğü çalışmalar, Tesla'nın Çin'deki büyük üretim ve ticari varlığıyla aynı kurumsal yapı altında bulunmasını karmaşık hale getirebilir. Daha önce Wall Street Journal, Tesla'nın Çin operasyonlarını satmayı veya ayrı bir şirket haline getirmeyi değerlendirdiğini bildirmişti. Elon Musk ise bu iddiayı reddetmişti.

    Çin, Tesla için stratejik önemini koruyor. Şanghay'daki Gigafactory, şirketin en yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikası konumunda bulunuyor ve Tesla'nın toplam araç üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiriyor.

    Siyasi gelişmeler de süreci etkileyebilir

    Birleşmenin önündeki bir diğer belirsizlik ise ABD'deki siyasi gelişmeler. Ara seçimlerin ardından Kongre'de Demokratların güç kazanmasıyla birlikte Elon Musk'ın şirketlerinin faaliyetleri ve siyasi bağlantıları üzerindeki denetimin artabileceği değerlendiriliyor.

    Bloomberg'in daha önceki haberlerinde, iki şirketin birleşmeyi Donald Trump'ın başkanlık görevinden ayrılmasından önce tamamlamak istediği aktarılmıştı. Bu nedenle Aralık 2026 hedefi yalnızca ticari müzakereler açısından değil, siyasi ve düzenleyici koşullar bakımından da önem taşıyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-11-12/spacex-and-tesla-talks-on-record-merger-are-said-to-progress https://electrek.co/2026/11/12/spacex-tesla-merger-announcement-december-report/
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    K
    kadirozgur87 20 saat önce

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