    Tesla ve Uber Freight işbirliği elektrikli Semi tırlarını daha erişilebilir kılıyor

    Tesla ve Uber Freight, elektrikli Semi tırlarını filo sahipleri için daha erişilebilir hale getirdi. Program, fiyat desteği ve önceden planlanmış güzergahlarla verimli kullanım sunuyor.

    Tesla ve Uber Freight işbirliğiyle Semi tırları daha erişilebilir Tam Boyutta Gör
    Uber Freight, elektrikli ağır yük taşımacılığına geçişi hızlandırmak için Tesla ile ortak bir program başlattı. “Dedicated EV Fleet Accelerator Program” olarak adlandırılan bu girişim, elektrikli Class 8 tırların en büyük engeli olan ön ödeme maliyetini azaltmayı hedefliyor.

    Elektrikli Semi tırlarına destek

    Program kapsamında elektrikli Tesla Semi tırlarını satın alan filo sahipleri fiyat desteği alacak ve tırlar, Uber Freight’in önceden planlanmış güzergah ve yükleme ağları ile Tesla Semi Şarj ağına entegre çalışacak. Bu sayede filolar, elektrikli tırları verimli bir şekilde kullanabilecek ve gelirlerini önceden öngörebilecek. Uber Freight, tırların sürekli ve kaliteli yüklerle eşleştirilmesini sağlayarak yatırımın geri dönüşünü garanti altına almayı amaçlıyor.

    Bu adım, Uber’in daha önce yolcu taşımacılığında Tesla araçlarıyla kurduğu iş birliğine benzer bir stratejiyi yansıtıyor. Önceki programda Uber sürücüleri Tesla araçlarını indirimli fiyatla satın alabiliyor, Tesla ise Uber uygulamasını araç navigasyon sistemiyle entegre ederek yalnızca menzil dahilindeki yolculukları öneriyordu. Şimdi aynı yaklaşım Tesla Semi tırları için Uber Freight yazılımı ile uygulanacak.

    Seri üretim 2026’da

    Yeni programın tüm detayları ise henüz belli değil. Uber ve Tesla’nın ne kadar sübvansiyon sağlayacağı ve Tesla Semi’nin güncel fiyatı açıklanmış değil. 2017’de duyurulan fiyatlar, 480 km’lik model için 150.000 dolar, 80 km’lik model için ise 180.000 dolar olarak belirtilmişti. Ancak üretim gecikmeleri ve fiyat artışları nedeniyle rakamlar güncellenmedi. Geçtiğimiz dönemde Tesla Semi test filosu için finansman başvurusu yapan Ryder, fiyat artışının ‘dramaetik’ olduğunu belirterek fiyatın neredeyse iki katına çıkmış olabileceğini raporlamıştı.

    Tesla Semi’nin seri üretiminin 2026’da başlaması bekleniyor. Üretici ayrıca Megacharger istasyonları kurmaya başladı. Bu hızlı şarj istasyonları, özellikle Tesla Semi gibi ticari elektrikli araçlar için tasarlanmış durumda.

