Tesla ve xAI’dan dev ortaklık: Macrohard ile yazılım devrimi hedefleniyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Tesla ile yapay zeka girişimi xAI arasında geliştirilen yeni projeyi kamuoyuna duyurdu. “Macrohard” ya da “Digital Optimus” adı verilen sistemin, teorik olarak bir yazılım şirketinin yaptığı işlevlerin tamamını taklit edebilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Musk’a göre proje, yapay zekanın yalnızca tekil görevleri değil, şirket düzeyindeki operasyonları da üstlenebileceği yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Grok ve Tesla AI ajanı birlikte çalışacak

Musk’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre sistem, xAI tarafından geliştirilen Grok adlı büyük dil modelini merkezine alıyor. Bu model, projede yüksek seviyeli bir “navigatör” veya “orkestra şefi” rolü üstleniyor. Grok, karmaşık görevleri anlamlandırarak yönlendirme yaparken Tesla tarafından geliştirilen özel bir yapay zeka ajanı gerçek zamanlı bilgisayar etkileşimlerini analiz ediyor.

Bu ajan, bilgisayar ekranındaki video görüntüsünü ve klavye-fare hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyip işleyebiliyor. Sistem özellikle son beş saniyelik ekran görüntüsü akışını analiz ederek gerekli aksiyonları alacak şekilde tasarlanmış durumda. Böylece Digital Optimus, muhasebe, İK görevleri ve diğerleri dahil olmak üzere birçok alanda bir masa başı çalışanının AI versiyonu olacak. Musk’a göre şu anda dünyada hiçbir şirket, bu ölçekte ve gerçek zamanlı çalışan bir yapay zeka sistemini hayata geçirebilmiş değil.

Musk, sistemin işleyişini iki farklı bilişsel modele benzetiyor. Buna göre Digital Optimus “System 1” olarak adlandırılan içgüdüsel işlem katmanını temsil ederken Grok ise daha analitik ve düşünsel süreçleri yöneten “System 2” rolünü üstleniyor. Bu yapı sayesinde sistemin hem hızlı hem de stratejik kararlar alabileceği ifade ediliyor.

Sistem ayrıca yüksek hacimli tekrar eden görevlerde kullanılabilecek şekilde ölçeklenebilir biçimde tasarlanıyor. Bu yaklaşımın şirketlerin operasyonel verimliliğini artırabileceği ve maliyetleri azaltabileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte, bu tür kapsamlı otomasyon projelerinin enerji tüketimi ve iş gücü üzerindeki etkileri nedeniyle tartışma yaratabileceği de belirtiliyor.

Tesla AI4 çipi ve Nvidia sunucuları kullanılacak

Tam Boyutta Gör Macrohard’ın teknik altyapısında Tesla’nın geliştirdiği AI4 yapay zeka çipi yer alıyor. Musk’a göre yaklaşık 650 dolar maliyetli bu çip, xAI’ın Nvidia tabanlı sunucu altyapısıyla birlikte kullanıldığında oldukça rekabetçi bir maliyet performans dengesi sunuyor.

Bu mimari sayesinde sistemin gerçek zamanlı çalışan akıllı bir yapay zeka platformu oluşturması hedefleniyor. Musk, bu kombinasyonun hem maliyet açısından avantajlı olduğunu hem de yüksek performans sağlayacağını savunuyor.

Araçlar ve Supercharger istasyonları da sistemin parçası

Projenin en ilginç özelliklerinden biri ise Tesla ekosistemiyle doğrudan entegre edilebilmesi. Musk’ın açıklamasına göre AI4 donanımı bulunan Tesla araçları, sürüş dışında kalan zamanlarda bu bahsedilen “ofis” işlerini yerine getirebilecek.

Nvidia, otonom sürüşte Tesla ve Waymo’yu yenmek istiyor 18 sa. önce eklendi

Bunun yanında şirket, Supercharger şarj istasyonlarında milyonlarca Digital Optimus birimi konuşlandırmayı planlıyor. Musk, bu altyapının yaklaşık 7 gigawatt seviyesinde kullanılabilir enerji kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Böylece sistemin geniş ölçekli dağıtımı için güçlü bir enerji altyapısı sağlanmış olacak.

Microsoft’a gönderme

Musk, projenin adının bilinçli şekilde seçildiğinin de altını çizdi.

“Macrohard” adı, Microsoft’a yapılan mizahi bir gönderme olarak seçildi. Musk’a göre bu isim, sistemin teorik olarak tüm bir şirketin işlevlerini taklit edebilme hedefini yansıtıyor.

ABD Patent ve Marka Ofisi kayıtlarına göre xAI, “Macrohard” markası için Ağustos 2025’te resmi başvuru yaptı.

Öte yandan proje, Musk şirketleri arasındaki finansal entegrasyonun da arttığı bir döneme denk geliyor. Tesla, Ocak ayında xAI’ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yaparak şirketten hisse satın almak için anlaşma imzalamıştı. Digital Optimus projesi, bu yatırım anlaşması kapsamında ortaya çıkan ilk büyük geliştirme olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Musk’ın uzay şirketi SpaceX, geçtiğimiz ay xAI’yi tamamen hisse karşılığı yapılan bir anlaşmayla satın aldı. Bu işlemde SpaceX’in değerlemesi 1 trilyon dolar, xAI’ın değerlemesi ise 250 milyar dolar olarak hesaplandı. Birleşmenin arkasındaki temel nedenlerden biri olarak yörüngede kurulması planlanan veri merkezleri gösteriliyor.

