    Tesla’ya Avrupa’da ikinci onay: FSD, Litvanya’da kullanıma sunuldu

    Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) sürüş sistemi Litvanya’da resmen kullanıma sunuldu. Ülke, Hollanda’nın ardından Avrupa’da FSD’yi onaylayan ikinci devlet oldu.

    Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) Denetimli isimli gelişmiş sürüş destek sistemi Litvanya’da resmi olarak kullanıma açıldı. Böylece Litvanya, Hollanda’nın ardından Avrupa’da bu sistemi devreye alan ikinci ülke oldu. Karar, Litvanya Ulaştırma Bakanlığı ile ülkenin kara yolu güvenliği ve taşımacılık otoritesi LTSA tarafından alınırken sistemin kullanımında sürücünün sorumluluğunun devam ettiği özellikle vurgulandı.

    Tesla da X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, FSD Supervised yazılımının Litvanya’daki Tesla araçlarına dağıtılmaya başlandığını doğruladı.

    Avrupa’daki süreç Hollanda onayıyla başladı

    Tesla’nın Avrupa’daki FSD süreci, Hollanda araç otoritesi RDW’nin 10 Nisan 2026 tarihinde verdiği geçici onayla başlamıştı. RDW, sistemi kamu yollarında kullanım için ön onay kapsamına alırken aynı zamanda Avrupa Birliği genelinde kabul edilmesi için çalışmalar yürütüyor. Mevcut AB düzenlemeleri, diğer üye ülkelerin Hollanda’nın verdiği geçici tip onayını tanımasına da izin veriyor.

    Litvanya’nın aldığı karar da doğrudan bu mekanizma üzerinden şekillendi. Ülke yönetimi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2018/858 sayılı düzenlemesine dayanarak Hollanda tarafından verilen geçici AB tip onayını tanıdı. Böylece Tesla’nın FSD (Denetimli) sistemi Litvanya yollarında yasal olarak kullanılabilecek hale geldi.

    Otonomi uyarısı yapıldı

    Litvanya Ulaştırma Bakanı Juras Taminskas, “Litvanya, Avrupa’da otomobillerin artık kendi kendilerine sürebildiği ilk ülkelerden biri. Bu teknoloji, özellikle uzun yolculuklarda veya monoton trafikte daha güvenli ve konforlu bir sürüşe şimdiden katkıda bulunabilir” diyor.

    Bununla birlikte Litvanyalı yetkililer, sistemin tam otonom sürüş teknolojisi olarak değerlendirilmediğinin altını çizdi. Kullanılan yapı, SAE Seviye 2 sürüş destek sistemi kategorisinde yer alıyor. Bu seviyede araç, şerit takibi, hız kontrolü ve yoğun trafikte ilerleme gibi bazı görevleri otomatik olarak yerine getirebiliyor. Ancak sürücünün direksiyon başında dikkatli şekilde yolu izlemeye devam etmesi ve gerektiğinde anında kontrolü devralmaya hazır olması gerekiyor. Yetkililer, sürücünün hukuki ve operasyonel sorumluluğunun ortadan kalkmadığının da altını çiziyor.

