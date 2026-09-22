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    Tesla’ya Avrupa’dan bir iyi haber daha: Çekya, FSD’yi onayladı

    Tesla’nın Full Self-Driving (Denetimli) sistemi Çekya’da onaylandı. Böylece sürüş destek teknolojisinin kullanılmasına izin veren Avrupa Birliği ülkelerinin sayısı yediye yükseldi.

    Tesla’ya Avrupa’dan bir iyi haber daha: Çekya, FSD’yi onayladı Tam Boyutta Gör

    Tesla’nın Full Self-Driving (Denetimli) sistemi Çekya’da da artık kullanılabilecek. Çekya Ulaştırma Bakanlığı, Hollanda’nın otomotiv düzenleyicisi RDW tarafından verilen geçici tip onayını tanıyarak Tesla’nın sürüş destek sisteminin ülkedeki yollarda kullanılmasının önünü açtı. Tesla Europe da 21 Eylül’de onayın verildiğini ve sistemin yakında aktif olacağını açıkladı.

    Çekya daha önce endişelerini dile getirmişti

    Çekya yetkilileri Hollanda’nın Nisan ayındaki onayının ardından hız limitlerine uyum, trafik ışıkları ve işaretlerinin algılanması ile sürücünün dikkatinin takip edilmesi konusunda değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmişti.

    Bakanlık, aylar süren teknik incelemeler, Tesla ile gerçekleştirilen görüşmeler ve FSD’nin (Denetimli) kullanıma açıldığı diğer ülkelerden elde edilen gerçek kullanım verilerinin incelenmesinin ardından geçici onayın tanınmasına karar verdi. Bakanlık açıklamasında güvenliğin temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Avrupa’da yedinci ülke oldu

    Tesla’nın Avrupa’daki FSD süreci 10 Nisan 2026’da Hollanda’daki RDW’nin geçici AB tip onayı vermesiyle başladı. Ardından karşılıklı tanıma mekanizması sayesinde sistem farklı ülkelerde de onay almaya başladı.

    Litvanya 20 Mayıs, Estonya 29 Mayıs, Danimarka 9 Haziran, Belçika 10 Haziran ve Slovenya 7 Eylül tarihlerinde sistemi onayladı. Çekya ile birlikte FSD’nin kullanımına izin veren AB üyesi ülke sayısı yediye yükseldi.

    Öte yandan 6 Ekim’de düzenlenecek oylama ile FSD sisteminin AB genelindeki geleceği netleşecek. AB kurallarındaki nitelikli çoğunluk mekanizması kapsamında genel onay için 27 üye ülkenin en az 15’inin desteği ve bu ülkelerin AB nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil etmesi gerekiyor.

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