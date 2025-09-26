Tesla’ya Avrupa’da ve Türkiye’de kritik otonom sürüş onayı kapısı aralandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, otonom sürüş teknolojilerini Avrupa’ya getirmek için bir dizi zorluklar yaşıyordu. Bunların başında da düzenleyici onaylar geliyor. Şimdi ise Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüşte kritik bir kapı açıldı. UNECE, Tesla’nın SIM (System-Initiated Maneuvers) yani sistem başlatmalı manevraları artık otoyollarda sürücü müdahalesi olmadan yapmasına onay verdi.

Otoyollar için geçerli

Bu onay, Tesla’nın otonom ve gelişmiş sürüş sistemleri olan FSD Denetimli ve EAP’ın (Gelişmiş Otopilot) Avrupa otoyollarında eller serbest modda şerit değiştirmesine ve diğer manevraları gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

Yeni DCAS (Driver Control Assistance Systems) düzenlemesi, SIM’in yalnızca otoyollarda geçerli olacağını netleştiriyor ve böylece Tesla için UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) üyesi ülkelerde FSD onayının önünü açıyor. Bilindiği üzere Türkiye de UNECE’nin bir üyesi konumunda. Dolayısıyla bu düzenleme ülkedeki otoyollar için de geçerli olacak. Öte yandan şehir içi sokaklarda halen destek bulunmuyor.

Elon Musk, FSD v14 için tarih verdi: “Neredeyse canlı gibi” 5 sa. önce eklendi

Tesla’nın Norveç ve Berlin’de testler yaparak sistemi doğruladığı ve Avrupa genelinde kullanıma sunmaya hazır olduğu bildiriliyor. Avrupa’daki bazı ülkelerin ek onaylar istemesi mümkün ancak genel eğilim SIM’in hızla yaygınlaşması yönünde.

Bu arada Tesla’nın Türkiye’ye özel Gelişmiş Otopilot (EAP) indiriminin süresinin uzatılmış olduğunu ve 30 Eylül'e kadar yüzde 50 indirimle 57.500 TL’ye sürücülerin araçlarına Gelişmiş Otopilot (EAP) ekleyebileceğini belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla’ya Avrupa ve Türkiye’de otonom sürüş onayı kapısı aralandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: