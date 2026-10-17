Tesla'ya benzinli motor takan şirket iflas etti: Menzili 1.000 km'ye çıkarmıştı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobiller için geliştirdiği sıra dışı menzil uzatma teknolojisiyle adından söz ettiren Avusturyalı mühendislik firması Obrist, seri üretime geçemeden iflas etti. Tesla Model 3'e benzinli jeneratör ekleyerek geliştirdiği menzil uzatıcı (EREV) sistemiyle tanınan şirket 37 milyon dolarlık borçla resmen iflasını açıkladı.

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Şirket on yılı aşkın süredir "HyperHybrid" adını verdiği menzil uzatıcı teknolojisini pazarlamasına rağmen hiçbir zaman seri üretime geçmeyi başaramadı. Obrist ilk olarak 2020 yılında Tesla Model 3 Standard Range Plus'ın 50 kWh kapasiteli orijinal batarya paketini çıkarıp yerine 17.3 kWh kapasiteli, 98 kg ağırlığında daha küçük bir batarya yerleştirmiş ve ön bagaja (frunk) 40 kW'lık iki silindirli benzinli jeneratör monte etmişti.

Tam Boyutta Gör Mark II adı verilen bu sistemde benzinli motor doğrudan tekerlekleri hareket ettirmek yerine yalnızca bataryayı şarj eden bir jeneratör olarak görev yapıyordu. Şirket bu kombinasyon sayesinde 100 kilometrede sadece 2 litre benzin tüketerek toplamda 1.000 kilometre menzile ulaşılabileceğini öne sürmüştü. Ayrıca sistemin seri üretim maliyetinin 4.500 euro civarında olacağı ve Tesla'nın satış fiyatını yarı yarıya düşürebileceği iddia edilmişti.

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Çöküşün arkasındaki nedenler

Şirketin kurucusu Frank Obrist, iflasın temel nedeni olarak uzun yıllara yayılan yüksek Ar-Ge harcamalarını, sonuçsuz kalan yatırımcı görüşmelerini ve Avrupa otomotiv sektöründeki genel krizi işaret etti. Bunun yanı sıra otomotiv pazarının 2020'den bu yana geçirdiği değişimin de çöküşte etkili olduğu belirtiliyor.

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Tam elektrikli araçlarda batarya maliyetlerinin düşmesi, şarj altyapısının yaygınlaşması ve otomobil üreticilerinin tamamen elektrikli modellere ağırlık vermesi, Obrist'in jeneratör destekli çözümünün ticari açıdan rekabet gücünü zayıflattı. Fuarlarda sergilenen prototipler seri üretime geçemedi ve proje hayata geçirilemeden sona erdi.

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Tesla'ya benzinli motor takan şirket iflas etti: Menzili 1.000 km

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