Tesla'ya benzinli motor takan şirket iflas etti: Menzili 1.000 km'ye çıkarmıştı

Şirket on yılı aşkın süredir "HyperHybrid" adını verdiği menzil uzatıcı teknolojisini pazarlamasına rağmen hiçbir zaman seri üretime geçmeyi başaramadı. Obrist ilk olarak 2020 yılında Tesla Model 3 Standard Range Plus'ın 50 kWh kapasiteli orijinal batarya paketini çıkarıp yerine 17.3 kWh kapasiteli, 98 kg ağırlığında daha küçük bir batarya yerleştirmiş ve ön bagaja (frunk) 40 kW'lık iki silindirli benzinli jeneratör monte etmişti.
Çöküşün arkasındaki nedenler
Şirketin kurucusu Frank Obrist, iflasın temel nedeni olarak uzun yıllara yayılan yüksek Ar-Ge harcamalarını, sonuçsuz kalan yatırımcı görüşmelerini ve Avrupa otomotiv sektöründeki genel krizi işaret etti. Bunun yanı sıra otomotiv pazarının 2020'den bu yana geçirdiği değişimin de çöküşte etkili olduğu belirtiliyor.
Tam elektrikli araçlarda batarya maliyetlerinin düşmesi, şarj altyapısının yaygınlaşması ve otomobil üreticilerinin tamamen elektrikli modellere ağırlık vermesi, Obrist'in jeneratör destekli çözümünün ticari açıdan rekabet gücünü zayıflattı. Fuarlarda sergilenen prototipler seri üretime geçemedi ve proje hayata geçirilemeden sona erdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: