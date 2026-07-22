Tesla'ya büyük yaz güncellemesi: Grok artık aracı kontrol ediyor

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Tesla, 2026 Yaz Güncellemesi (2026.24) ile araçlarına şimdiye kadarki en kapsamlı yazılım yeniliklerinden birini sunmaya başladı. Güncelleme ile Grok'un araçla ilgili komutları yerine getirebilmesi, navigasyonun sürüş alışkanlıklarını öğrenmesi, mobil uygulamaya taşınan yeni özellikler ve eğlence sistemindeki iyileştirmeler gibi birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor ve tüm araçlara ulaşmasının birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

Grok artık araç fonksiyonlarını da yönetebiliyor

Tam Boyutta Gör Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği şüphesiz Grok etrafında oldu. Tesla'nın yapay zeka asistanı Grok daha önce yalnızca bilgi odaklı çalışan sistemden ibaretti. Ancak artık telefon araması yapabiliyor, müzik arayıp oynatabiliyor, klima ayarlarını değiştirebiliyor, torpido gözünü açabiliyor ve Tesla ile ilgili soruları yanıtlayabiliyor. Bu özellikler daha önce eklenen sesli navigasyon desteğine de eklenmiş durumda.

Navigasyon sürücüyü öğrenecek

Tesla, navigasyon sistemini de daha kişisel hale getiriyor. Automatic Navigation özelliği artık yalnızca ev, iş yeri ve takvim etkinliklerinin yanı sıra sürücünün düzenli olarak ziyaret ettiği noktaları da öğrenerek rota önerebiliyor. Örneğin işe giderken okul bırakma noktası veya dönüş yolundaki spor salonu gibi sık ziyaret edilen adresler otomatik olarak önerilebilecek.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında Preferred Routes özelliği sayesinde sistem, aynı hedefe giden birden fazla rota bulunduğunda kullanıcının geçmişte tercih ettiği yolları önceliklendirecek. Böylece hem manuel sürüşte hem de FSD kullanımında navigasyon, sürücünün alışkanlıklarını dikkate alacak.

Birçok özellik mobil uygulamaya taşındı

Yeni güncellemeyle birlikte bazı araç ayarları artık doğrudan Tesla mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Kullanıcılar seyahat sonunda araçta kalmasını istedikleri batarya seviyesini telefondan belirleyebilecek. Bu özellik özellikle uzun yol planlamasında şarj stratejisini önceden hazırlamayı kolaylaştıracak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca daha önce USB bellek kullanmayı gerektiren özel araç kaplamaları da artık mobil uygulama üzerinden doğrudan araca yüklenebilecek. Tesla, bu özelliğe yönelik şablon ve talimatları GitHub üzerinden paylaşmayı sürdürüyor.

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Tesla, Self-Driving istatistiklerini de mobil uygulamaya taşıyor. Kullanıcılar artık FSD ile kat edilen toplam mesafe, aylık sürüş verileri ve seri başarı kayıtlarını uygulama üzerinden görüntüleyip paylaşabilecek. Uygulamada eğitim içerikleri de yer alacak.

Caraoke ve arka ekran yenilendi

Tesla'nın uzun süredir sunduğu Caraoke özelliği artık şarkı performansını puanlıyor. Araç park halindeyken kullanılabilen sistem, yüksek puanları sürücü profiline kaydedebiliyor.

Tam Boyutta Gör Arka ekran bulunan modeller için gelen Rear Display Lock özelliği ise çocukların içerik izlemeye devam ederken oynatılan videoları veya diğer ayarları değiştirmesini engelliyor. Kontrol yalnızca ön koltuktaki yolculara bırakılıyor. Bu özellik güncel Model 3, Model Y ve Cybertruck modellerini kapsıyor.

Diğer yenilikler

Tam Boyutta Gör Güncelleme kapsamında Tesla'nın yerleşik internet tarayıcısı artık kamera ve mikrofon erişimini destekliyor. Kullanıcının izin vermesi halinde Discord, Google Meet ve Microsoft Teams gibi web tabanlı iletişim servislerinin araç üzerinden kullanılabilmesinin önü açılıyor.

Bunun yanında kullanıcılar Apple Music'te arama ve sanatçı sayfalarından doğrudan çalma kuyruğuna şarkı ekleyebilecek, Self-Driving görselleştirmesi için tercih edilen yakınlaştırma seviyesini belirleyebilecek, Supercharger istasyonlarını isimleriyle arayabilecek ve yeni Model 3 ile Model Y için giriş animasyonları da kullanılabilecek.

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Tesla'ya büyük yaz güncellemesi: Grok artık aracı kontrol ediyor

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