Tesla'ya büyük yaz güncellemesi: Grok artık aracı kontrol ediyor

Tesla, 2026 Yaz Güncellemesi (2026.24) ile araçlarına şimdiye kadarki en kapsamlı yazılım yeniliklerinden birini sunmaya başladı. Güncelleme ile Grok'un araçla ilgili komutları yerine getirebilmesi, navigasyonun sürüş alışkanlıklarını öğrenmesi, mobil uygulamaya taşınan yeni özellikler ve eğlence sistemindeki iyileştirmeler gibi birçok yeniliği beraberinde getiriyor.
Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor ve tüm araçlara ulaşmasının birkaç hafta sürmesi bekleniyor.
Grok artık araç fonksiyonlarını da yönetebiliyor
Navigasyon sürücüyü öğrenecek
Tesla, navigasyon sistemini de daha kişisel hale getiriyor. Automatic Navigation özelliği artık yalnızca ev, iş yeri ve takvim etkinliklerinin yanı sıra sürücünün düzenli olarak ziyaret ettiği noktaları da öğrenerek rota önerebiliyor. Örneğin işe giderken okul bırakma noktası veya dönüş yolundaki spor salonu gibi sık ziyaret edilen adresler otomatik olarak önerilebilecek.
Birçok özellik mobil uygulamaya taşındı
Yeni güncellemeyle birlikte bazı araç ayarları artık doğrudan Tesla mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Kullanıcılar seyahat sonunda araçta kalmasını istedikleri batarya seviyesini telefondan belirleyebilecek. Bu özellik özellikle uzun yol planlamasında şarj stratejisini önceden hazırlamayı kolaylaştıracak.
Tesla, Self-Driving istatistiklerini de mobil uygulamaya taşıyor. Kullanıcılar artık FSD ile kat edilen toplam mesafe, aylık sürüş verileri ve seri başarı kayıtlarını uygulama üzerinden görüntüleyip paylaşabilecek. Uygulamada eğitim içerikleri de yer alacak.
Caraoke ve arka ekran yenilendi
Tesla'nın uzun süredir sunduğu Caraoke özelliği artık şarkı performansını puanlıyor. Araç park halindeyken kullanılabilen sistem, yüksek puanları sürücü profiline kaydedebiliyor.
Diğer yenilikler
Bunun yanında kullanıcılar Apple Music'te arama ve sanatçı sayfalarından doğrudan çalma kuyruğuna şarkı ekleyebilecek, Self-Driving görselleştirmesi için tercih edilen yakınlaştırma seviyesini belirleyebilecek, Supercharger istasyonlarını isimleriyle arayabilecek ve yeni Model 3 ile Model Y için giriş animasyonları da kullanılabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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