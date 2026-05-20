    990 beygirlik Xiaomi YU7 GT için geri sayım başladı

    Xiaomi, yüksek performanslı yeni elektrikli SUV modeli YU7 GT için geri sayıma geçti. 21 Mayıs’ta Çin’de satışa sunulacak model; 990 beygir güç, 705 kilometre menzil ve Nürburgring rekoruyla dikkat çekiyor.

    990 beygir güç, 300 km/s son hız

    Tesla'ya göz dağı: 990 beygirlik Xiaomi YU7 GT geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Xiaomi YU7 GT, çift motorlu dört tekerlekten çekişli bir altyapıyla geliyor. Ön aksta 386 beygir, arka aksta ise 604 beygir güç üreten elektrik motorları yer alıyor. Toplam sistem gücü tam 990 beygire ulaşıyor. Modelin açıklanan maksimum hızı ise 300 km/s seviyesinde.

    Xiaomi, arka elektrik motorunu “V8s EVO” olarak adlandırıyor. Şirketin açıklamasına göre bu motor 28 bin devire kadar çıkabiliyor.

    705 kilometre menzil sunuyor

    YU7 GT’de 101.7 kWsa kapasiteli NMC batarya kullanılıyor. Çin’de geçerli CLTC normlarına göre modelin menzili 705 kilometre olarak açıklandı. 800V yüksek voltaj mimarisi sayesinde araç, yüzde 80 şarj seviyesine yalnızca 12 dakikada ulaşabiliyor.

    Nürburgring’de rekor kırdı

    Xiaomi, YU7 GT’nin Nürburgring'de crossover sınıfında tur rekoru kırdığını açıkladı. Şirket ayrıca aracın şasi ayarlarının Avrupa’daki Ar-Ge ekibi tarafından geliştirildiğini belirtiyor.

    Modelde ayrıca çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi, adaptif amotrisörler ve elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel gibi performans odaklı donanımlar da bulunuyor. 5 farklı renk seçeneğiyle geliyor.

    Tesla'ya göz dağı: 990 beygirlik Xiaomi YU7 GT geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi YU7 GT toplam beş farklı gövde rengiyle satışa çıkacak:
    • Cherry Red Metallic
    • Volcanic Gray Metallic
    • Obsidian Black
    • Pearl White
    • Titanium Metallic

    Tesla Model Y’ye rakip olacak

    Xiaomi CEO’su Lei Jun, YU7 GT’nin “günümüz elit kullanıcıları” için geliştirildiğini ve standart YU7’ye göre daha yüksek fiyatlı olacağını açıkladı. Normal Xiaomi YU7’nin Çin’deki fiyatı 37 bin ile 48 bin dolar arasında değişiyor.

    Öte yandan Xiaomi’nin SUV modeli satış tarafında da güçlü ilerliyor. Şirket, Nisan 2026’da yaklaşık 9.876 adet YU7 teslimatı gerçekleştirdi. Modelin toplam teslimat sayısı 81 bin adedi aşmış durumda. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Tesla aynı dönemde Çin’de yaklaşık 105 bin adet Tesla Model Y satışı gerçekleştirdi.

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 2 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 5 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 5 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

