Tesla’ya meydan okuyor: Rivian kendi otonomi çipini tanıttı

Seviye 4 otonomi hedefliyor
CEO RJ Scaringe, yeni nesil platformun merkezindeki şirket bünyesinde geliştirilmiş 1600 INT8 TOPS gücünde çipin, şirketin uzun vadeli hedefi olan SAE Seviye 4 otonom sürüş için kritik bir eşik olduğunu belirterek bunun sürücülerin yolculuk sırasında zaman kazanmasını sağlayacak bir dönüm noktası olacağını söyledi. Bu çip, şirketin yeni yazılımına güç verecek.
Rivian, otonom sistemini başlangıçta yalnızca bireysel araç sahiplerine sunmayı planlıyor. Ancak Scaringe, uzun vadede vizyon daha da genişleyecek. Dolayısıyla gelecekte Waymo ve Zoox gibi otonom odaklı mobilite servisleriyle aynı kulvara çıkabilir.
RAP1, şirketin üçüncü nesil otonom sürüş bilgisayarı olan Autonomy Compute Module 3 (ACM3)’e güç veriyor. Bu modül, 1600 INT8 TOPS işlem kapasitesi, saniyede 5 milyar piksel işleme yeteneği ve çoklu çip bağlantısına izin veren düşük gecikmeli RivLink teknolojisiyle öne çıkıyor. Tüm bu yapı, Rivian’ın kendi geliştirdiği AI derleyicisi ve platform yazılımıyla destekleniyor. Şirket, özellikle R2 serisinde kullanılacak LiDAR sisteminin Level 4 sürüş kabiliyetinin temel taşı olacağını ve bu sayede yolcuların sürüşe müdahale etmeksizin seyahat edebileceğini belirtiyor. Yeni bilgisayar 2026'nın sonlarında Rivian'ın piyasaya süreceği R2 SUV modelinde yer almaya başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: