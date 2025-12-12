Tesla’ya meydan okuyor: Rivian kendi otonomi çipini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Rivian, otonom sürüş rekabetinde vites yükselterek Tesla başta olmak üzere sektördeki güçlü rakiplerine doğrudan meydan okuyan yeni teknolojilerini tanıttı. Şirket, Palo Alto’daki AI and Autonomy Day etkinliğinde hem kendi geliştirdiği sürüş çipi RAP1’i hem de otonom sürüş stratejisinin temelini oluşturacak yeni yazılım ve donanım mimarisini detaylarıyla paylaştı.

Seviye 4 otonomi hedefliyor

CEO RJ Scaringe, yeni nesil platformun merkezindeki şirket bünyesinde geliştirilmiş 1600 INT8 TOPS gücünde çipin, şirketin uzun vadeli hedefi olan SAE Seviye 4 otonom sürüş için kritik bir eşik olduğunu belirterek bunun sürücülerin yolculuk sırasında zaman kazanmasını sağlayacak bir dönüm noktası olacağını söyledi. Bu çip, şirketin yeni yazılımına güç verecek.

Rivian, otonom sistemini başlangıçta yalnızca bireysel araç sahiplerine sunmayı planlıyor. Ancak Scaringe, uzun vadede vizyon daha da genişleyecek. Dolayısıyla gelecekte Waymo ve Zoox gibi otonom odaklı mobilite servisleriyle aynı kulvara çıkabilir.

Tam Boyutta Gör Yeni donanım mimarisi, Tesla’nın tercih ettiği yalnızca kamera tabanlı yaklaşımın aksine, daha zengin bir sensör paketiyle çalışıyor. Rivian araçları 11 kamera, 5 radar ünitesi ve öne bakan 1 LiDAR sensörü ile çevresini algılıyor. Tüm bu sensörlerden gelen veriyi işleyen RAP1 çipi, TSMC tarafından üretilecek ve mevcut Rivian çiplerinden yaklaşık 50 kat daha yüksek performans sunacak. Çipin saniyede gerçekleştirdiği işlem miktarı 800 trilyon hesaplamayı aşıyor.

Rivian, eller serbest sürüş sistemini ve AI asistanını duyurdu 3 sa. önce eklendi

RAP1, şirketin üçüncü nesil otonom sürüş bilgisayarı olan Autonomy Compute Module 3 (ACM3)’e güç veriyor. Bu modül, 1600 INT8 TOPS işlem kapasitesi, saniyede 5 milyar piksel işleme yeteneği ve çoklu çip bağlantısına izin veren düşük gecikmeli RivLink teknolojisiyle öne çıkıyor. Tüm bu yapı, Rivian’ın kendi geliştirdiği AI derleyicisi ve platform yazılımıyla destekleniyor. Şirket, özellikle R2 serisinde kullanılacak LiDAR sisteminin Level 4 sürüş kabiliyetinin temel taşı olacağını ve bu sayede yolcuların sürüşe müdahale etmeksizin seyahat edebileceğini belirtiyor. Yeni bilgisayar 2026'nın sonlarında Rivian'ın piyasaya süreceği R2 SUV modelinde yer almaya başlayacak.

