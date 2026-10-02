Tesla yasağı deldi: Şarjdayken kaçış özelliğini kullanıma sundu

Araçtan çıkmadan hızlı kaçış imkanı
Normal şartlarda şarj kablosu manuel olarak çıkarılmadan hareket etmeyen araçlar, bu yeni fonksiyon sayesinde güvenlik prosedürlerini devre dışı bırakıyor. Sürücü araç içindeki merkezi ekrandan güç akışını kestikten sonra hemen gaza basarak şarj istasyonundan uzaklaşabiliyor. Bu manevra esnasında şarj kablosu fiziki kuvvetle araçtan ve istasyondan koparak ayrılıyor.
Paylaşılan görüntülerde kablonun zorlanarak kopması esnasında şarj ünitesinin soğutma sisteminden sıvı sızdığı görülüyor. Hem araçta hem de şarj ünitesinde maddi hasara yol açabileceği kabul edilen bu sistem can güvenliğini önceliklendiren bir son çare çözümü olarak tasarlanmış durumda. İşlevin acil durumlar dışında kasıtlı kullanımının ise ek yaptırımlara yol açabileceği belirtiliyor.
ABD'deki saldırı olayı tetikledi
Bu acil durum özelliği geçtiğimiz Ağustos ayında ABD'nin Idaho eyaletinde yaşanan trajik bir olay nedeniyle geliştirildi. Şarj esnasında aracının içinde bulunan bir sürücünün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, elektrikli araçlarda şarj anındaki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Yaşanan olayın ardından birçok Tesla kullanıcısı, tehlike anında araçtan çıkmadan uzaklaşabilmenin hayati bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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