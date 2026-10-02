Tesla yasağı deldi: Şarjdayken kaçış özelliğini kullanıma sundu

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, elektrikli otomobillerdeki en temel güvenlik engellerinden birini esneterek araçların Supercharger şarj kablosu bağlıyken dahi sürülmesine imkan tanıyan yeni bir acil durum özelliğini kullanıma sundu. ABD'deki güvenlik riskleri ve saldırı vakaları göz önüne alınarak hazırlanan bu güncelleme, araç içindekilerin can güvenliğini korumayı hedefleyen olağan dışı bir güvenlik adımı olarak öne çıkıyor.

Araçtan çıkmadan hızlı kaçış imkanı

Normal şartlarda şarj kablosu manuel olarak çıkarılmadan hareket etmeyen araçlar, bu yeni fonksiyon sayesinde güvenlik prosedürlerini devre dışı bırakıyor. Sürücü araç içindeki merkezi ekrandan güç akışını kestikten sonra hemen gaza basarak şarj istasyonundan uzaklaşabiliyor. Bu manevra esnasında şarj kablosu fiziki kuvvetle araçtan ve istasyondan koparak ayrılıyor.

Paylaşılan görüntülerde kablonun zorlanarak kopması esnasında şarj ünitesinin soğutma sisteminden sıvı sızdığı görülüyor. Hem araçta hem de şarj ünitesinde maddi hasara yol açabileceği kabul edilen bu sistem can güvenliğini önceliklendiren bir son çare çözümü olarak tasarlanmış durumda. İşlevin acil durumlar dışında kasıtlı kullanımının ise ek yaptırımlara yol açabileceği belirtiliyor.

ABD'deki saldırı olayı tetikledi

Bu acil durum özelliği geçtiğimiz Ağustos ayında ABD'nin Idaho eyaletinde yaşanan trajik bir olay nedeniyle geliştirildi. Şarj esnasında aracının içinde bulunan bir sürücünün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, elektrikli araçlarda şarj anındaki güvenlik risklerini yeniden gündeme taşıdı. Yaşanan olayın ardından birçok Tesla kullanıcısı, tehlike anında araçtan çıkmadan uzaklaşabilmenin hayati bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Tam Boyutta Gör Şimdilik yalnızca ABD'deki uyumlu Supercharger istasyonlarında kullanılabilen Emergency Drive Away (Acil Durumda Uzaklaşma) fonksiyonu, 2026.38.3 numaralı yazılım güncellemesiyle geliyor. Özellik, 2021 yılından önce üretilen Model S ve Model X araçlarda ise desteklenmiyor. Emergency Drive Away'in ABD dışındaki pazarlarda, özellikle Avrupa'da kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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Tesla yasağı deldi: Şarjdayken kaçış özelliğini kullanıma sundu

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