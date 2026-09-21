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    Tesla, yeni Roadster için 50 bin dolarlık rezervasyonları yeniden açtı

    Tesla, henüz tanıtılmayan yeni nesil Roadster için 50 bin dolarlık rezervasyonları yeniden açtı. Şirket, aracın fiyatı ve teknik özelliklerini 1 Ekim'de açıklayacak.

    Tesla, yeni Roadster için 50 bin dolarlık rezervasyonları açtı Tam Boyutta Gör

    Tesla, yeni nesil Roadster için 50 bin dolarlık rezervasyon sürecini, 1 Ekim'deki resmi tanıtımdan yaklaşık iki hafta önce yeniden başlattı. İlk Roadster rezervasyon sahipleri ise dokuz yıla yaklaşan bekleyişin ardından halen araçlarını teslim alabilmiş değil.

    Yeni rezervasyon için kredi kartıyla 5 bin dolar ödeme yapılması gerekiyor. Şirket bu tutarı tamamen iade edilebilir olarak tanımlıyor. Kalan 45 bin doların 10 gün içinde banka havalesiyle gönderilmesi isteniyor. Rezervasyon, havalenin onaylanmasıyla kesinleşiyor.

    İkinci kez 50 bin dolar talep ediliyor

    Tesla, ilk Roadster rezervasyonlarını Kasım 2017'de, Semi etkinliğinde prototip aracı tanıttığı sırada almıştı. O dönemde standart rezervasyon bedeli 50 bin dolar olarak belirlenirken Founders Series için 250 bin dolar talep edilmişti. Founders Series rezervasyonunda tutarın tamamının peşin ödenmesi gerekiyordu. Üretimin 2020 yılında başlaması planlanıyordu.

    Ancak bu takvim gerçekleşmedi. 2017 model Roadster en az sekiz kez ertelendi ve bugüne kadar tek bir araç bile teslim edilmedi. Hatta Marques Brownlee gibi rezervasyon sahiplerinin ödedikleri paraları geri almakta bile zorlandığı ortaya çıktı. Yeni süreçte Tesla, üretim versiyonunu henüz göstermeden müşterilerden 50 bin dolarlık rezervasyon bedeli alıyor.

    Tesla, 1 Ekim'deki etkinlikte yeni Roadster'ın fiyatını, teknik özelliklerini ve üretim hedeflerini açıklayacak. Elon Musk ise son aylarda SpaceX tarafından geliştirilen soğuk gaz iticileriyle donatılmış bir gösteri aracına ilişkin açıklamalar yapıyor. Musk, bu sistem sayesinde otomobilin havalanabileceğini veya en azından kısa süreliğine yerden yükselebileceğini ifade ediyor.

    Gösteri aracının uzaktan kumandayla kontrol edilmesi bekleniyor. Aracın kamuya açık yollarda kullanıma uygun olmayacağı ve tek başına yüz binlerce dolara mal olabileceği belirtiliyor.

    2017 yılındaki özellikle şimdi bile etkielyici

    Tesla, yeni Roadster için 50 bin dolarlık rezervasyonları açtı Tam Boyutta Gör

    Tesla, 2017 yılında tanıttığı Roadster için yaklaşık 998 kilometre menzil, 0-100 km/saat hızlanmasını 1,9 saniyenin altında tamamlama ve saatte yaklaşık 402 km/s üzerinde azami hız vaat etmişti. Aracın başlangıç fiyatı 200 bin dolar olarak açıklanmıştı.

    Yeni tanıtım öncesinde paylaşılan görseller, Cyber serisini andıran köşeli tasarım çizgilerine işaret ediyor. Otomobilde robotaksi modelleri ve Cybertruck'ta kullanılan tam genişlikte ışık şeridine benzer bir aydınlatma tasarımı bulunması bekleniyor. Yeni Roadster'ın güncel teknik özellikleri ve fiyatı 1 Ekim'deki etkinlikte açıklanacak.

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