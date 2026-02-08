Tesla, yeni Roadster için iki marka başvurusu yaptı: Sonunda geliyor mu?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, uzun süredir ertelenen elektrikli spor otomobili Roadster 2 için iki yeni ticari marka başvurusu yaptı. Bu başvurulardan biri, aracın şimdiye kadarki ilk güncellenmiş resmi siluetini ortaya koyuyor gibi görünüyor. 3 Şubat’ta ABD Patent ve Marka Ofisi’ne sunulan belgeler, Tesla’nın 8 yıldır beklenen aracı için kullanmayı planladığı marka kimliğine dair ipuçları veriyor.

Tam Boyutta Gör İlk başvuru, “ROADSTER” kelimesinin uzatılmış, köşeli ve bölümlere ayrılmış harflerden oluşan stilize bir yazı tipini kapsıyor. Bu tasarım, fütüristik ve yüksek performans hissi veren bir görünüm sunuyor.

İkinci başvuruda ise üç kıvrımlı çizgiden oluşan bir araç silueti yer alıyor. Başvuruya göre bu tasarım, “üç akıcı ve kıvrımlı çizgiden oluşan üçgen bir tasarım” olarak tanımlanıyor ve Roadster’ın profilini temsil ediyor.

Her iki başvuru da “kullanım niyeti” esasına göre yapılmış. Yani Tesla bu logoları henüz ticari olarak kullanmadı ancak ileride kullanmayı planlıyor. Bu yöntem, Tesla’ya ülke çapında öncelik tarihi kazandırarak, logolar kamuya açıklandıktan sonra üçüncü tarafların benzer marka başvurusu yapmasını engelliyor.

Hyundai'den 2025 yılında dünya çapında yükseliş 1 gün önce eklendi

İlk olarak 2017'de tanıtılmıştı

Elon Musk, ikinci nesil Roadster prototipini Kasım 2017’de Tesla Semi ile birlikte tanıtmış ve üretimin 2020’de başlayacağını söylemişti. Üretim tarihi önce 2022’ye, ardından 2023’e ve 2024’e ertelendi. Ancak Ekim 2024’e gelindiğinde tasarımın henüz “tam olarak değil ama neredeyse hazır" olduğunu söylemeye başladı. Kasım 2025’te Tesla, Roadster'ın gösteriminin 1 Nisan 2026'da yapılacağını ve seri üretimin 2027 veya 2028’de başlayacağını açıkladı.

Tesla'nın başlangıçtaki iddiasına göre Roadster, 200 kWh batarya paketiyle 1.000 km'nin üzerinde menzile sahip olacak. 0-100 km/s hızlanmasının 1.9 saniye ve azami hızının 400 km/s'nin üzerinde olacağı belirtiliyor. Elon Musk, Roadster’ın “SpaceX paketi” sayesinde soğuk hava iticileri kullanarak yerden yükselebileceğini iddia etmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, yeni Roadster için iki marka başvurusu yaptı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: