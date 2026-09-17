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    Tesla, yeni Supercharger çözümü duyurdu: Kurulumlar hızlanacak

    Tesla, Supercharger istasyonlarının kurulumunu hızlandıran yeni Accordion sistemini Almanya'da kullanıma sundu. Prefabrik yapı, maliyetleri düşürürken yüksek şarj gücü de sunuyor.

    Tesla, yeni Supercharger çözümü duyurdu: Kurulumlar hızlanacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için fabrikada önceden monte edilen yeni Accordion Supercharger sistemini kullanıma sundu. Sekiz şarj noktası ve V4 güç kabini içeren sistem, Almanya'da halihazırda faaliyete geçmiş durumda.

    Yeni Supercharger sistemi nasıl çalışıyor?

    Accordion Supercharger adı verilen sistem, sekiz şarj noktası, bir güç kabini ve gerekli kablo bağlantılarını tek bir hazır ünite içinde bir araya getiriyor. Böylece geleneksel şarj istasyonu kurulumlarında sahada gerçekleştirilen işlemlerin önemli bir bölümü fabrikada tamamlanıyor.

    Sistem, özellikle park alanlarının önceden belirlenmiş olduğu bölgeler için tasarlandı. Fabrikadan hazır şekilde çıkan üniteler, kurulum alanına ulaştırıldıktan sonra forklift kullanılarak hızlı biçimde indirilebiliyor ve zemine yerleştirilebiliyor. Bir kamyon, iki Accordion sistemi taşıyabiliyor. Bu da tek sevkiyatta toplam 16 şarj noktasının taşınmasını sağlıyor.

    Her iki şarj noktası, fabrikada hazırlanan beton bir taban üzerine monte ediliyor. Sistemde Tesla'nın en güncel elektronik donanımları kullanılırken V4 şarj üniteleri ile V4 güç kabini birlikte çalışıyor.

    500 kW'a kadar şarj gücü sağlıyor

    Tesla, yeni Supercharger çözümü duyurdu: Kurulumlar hızlanacak Tam Boyutta Gör
    Accordion Supercharger sisteminde kullanılan V4 donanımı, elektrikli araçlara 500 kW'a kadar şarj gücü sunabiliyor. Sistemin güç kabini ise 1,2 MW'a kadar güç kapasitesine sahip.

    Tesla, yeni çözümün geleneksel kurulumlara kıyasla montaj maliyetlerini yüzde 20 oranında azaltabileceğini belirtiyor. Şirket ayrıca sistemin sahada hızlı biçimde devreye alınmasını sağlayan "anında devreye alma" yaklaşımını öne çıkarıyor. Eğer, sahada altyapı hazırsa Accordion Supercharger istasyonu yerleştirilip direkt devreye alınabiliyor.

    Öte yandan Accordion Supercharger istasyonu birkaç ay önce ABD’de tanıtılan katlanabilir V4 Supercharger istasyonlarına benziyor. Her iki sistemde de aynı donanım altyapısı kullanılıyor. Aralarındaki temel fark ise montaj şeklinde. Katlanır Supercharger üniteleri menteşeli metal bir tabanla tasarlanırken Accordion Supercharger sistemi, şarj noktalarını ikili gruplar halinde beton tabanlar üzerine yerleştiriyor. Ama iki sistemde temel mantık aynı, kurulum ve devreye alma süresini kısaltmak.

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