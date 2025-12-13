Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk Samsung’un merkezine ofis kurdu, yonga üretimini yakından takip ediyor

    Rekabette AI5 ve AI6 yongalarının avantajlarını kullanmak isteyen Elon Musk, Samsung’un üretim tesislerine adeta kamp kurdu. Ünlü isim üretimi yakından takip edecek.

    Tesla Tam Boyutta Gör
    Geçmiş yıllarda yaşanan küresel çip krizi hatırlandığında bağımsız bir yonga stratejisi şirketler için kritik hale geldi. Farklı tasarımcıların ürettiği yongalar için sıraya girmektense Ar-Ge bütçesi ayırarak bağımsız yonga tasarlamak şirketi avantajlı hale getiriyor. Tesla bunlardan birisi. 

    Elon Musk çok agresif

    Tesla son dönemde hem Samsung hem de TSMC ile çalışarak tedarik zincirini genişletmiş durumda. Hatta Intel’in de üretim zincirine dahil edilmesi konuşuluyor. Musk’ın daha önce duyurduğu “TeraFab” konsepti ise yılda 100–200 milyar yonga üretme kapasitesine ulaşmayı amaçlıyor.

    Gelen bilgilere göre Tesla’nın özel yonga üretimi konusundaki agresif planları yeni bir aşamaya geçti. Şirketin ABD’deki tercihli döküm ortağı Samsung, Texas–Taylor’daki fabrikasında üretim süreçlerini birebir yönetmek üzere Elon Musk için özel bir ofis kuruyor. Bu adım, Tesla’nın kendi tasarladığı AI5 ve AI6 yongalarının seri üretimini hızlandırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. İki şirket halihazırda 16.5 milyar dolarlık dev bir ortaklık yürütüyor.

    Bu gelişmelere rağmen Elon Musk gerek mevcut tedarikçilerin talebi karşılamakta zorlanabileceği ihtimali gerekse de TSMC gibi ortaklara yönelik jeopolitik endişeler nedeniyle tamamen bağımsız bir çip tedarik zinciri kurmayı hedefliyor. Rekabetin Rivian gibi rakiplerle hızlandığı bu dönemde Tesla’nın AI5 ve AI6 yongalarının NVIDIA gibi devlerle nasıl bir yarışa gireceği ise merak konusu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor kulağı arızası tıp mı mühendislik mi chevrolet cruze hangi modeli tutuluyor fren balata değişim işçilik ücreti en iyi axe deodorant

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum