Elon Musk Samsung’un merkezine ofis kurdu, yonga üretimini yakından takip ediyor

Tam Boyutta Gör Geçmiş yıllarda yaşanan küresel çip krizi hatırlandığında bağımsız bir yonga stratejisi şirketler için kritik hale geldi. Farklı tasarımcıların ürettiği yongalar için sıraya girmektense Ar-Ge bütçesi ayırarak bağımsız yonga tasarlamak şirketi avantajlı hale getiriyor. Tesla bunlardan birisi.

Tesla son dönemde hem Samsung hem de TSMC ile çalışarak tedarik zincirini genişletmiş durumda. Hatta Intel’in de üretim zincirine dahil edilmesi konuşuluyor. Musk’ın daha önce duyurduğu “TeraFab” konsepti ise yılda 100–200 milyar yonga üretme kapasitesine ulaşmayı amaçlıyor.

Gelen bilgilere göre Tesla’nın özel yonga üretimi konusundaki agresif planları yeni bir aşamaya geçti. Şirketin ABD’deki tercihli döküm ortağı Samsung, Texas–Taylor’daki fabrikasında üretim süreçlerini birebir yönetmek üzere Elon Musk için özel bir ofis kuruyor. Bu adım, Tesla’nın kendi tasarladığı AI5 ve AI6 yongalarının seri üretimini hızlandırma hedefinin bir parçası olarak görülüyor. İki şirket halihazırda 16.5 milyar dolarlık dev bir ortaklık yürütüyor.

Bu gelişmelere rağmen Elon Musk gerek mevcut tedarikçilerin talebi karşılamakta zorlanabileceği ihtimali gerekse de TSMC gibi ortaklara yönelik jeopolitik endişeler nedeniyle tamamen bağımsız bir çip tedarik zinciri kurmayı hedefliyor. Rekabetin Rivian gibi rakiplerle hızlandığı bu dönemde Tesla’nın AI5 ve AI6 yongalarının NVIDIA gibi devlerle nasıl bir yarışa gireceği ise merak konusu.

