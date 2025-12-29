iPhone'lar Tesla arabaların anahtarı oluyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla mobil uygulamasının 4.52.0 sürümünde "Harmony Wallet Key Cards"a ait çeşitli kod referansları keşfedildi. Bu keşif önemli bir gelişme çünkü; Tesla'nın araçlarının mobil cihazlarla bağlantı kurma şeklini değiştirdiğini ve kullanıcılar için deneyimi daha sorunsuz hale getirdiğini gösteriyor.

Şu anda Tesla sahipleri, Bluetooth bağlantısı kullanan ve Tesla uygulamasının arka planda çalışmasını gerektiren "Telefon Anahtarı" sistemini kullanıyor. Yerel cüzdan anahtarında, dijital anahtar telefonun güvenli donanımında sistem düzeyinde saklanıyor. Bu değişiklik, anahtarın çok daha güvenli ve erişimi daha kolay hale gelmesini sağlıyor çünkü; çalışması için uygulamanın açık kalması gerekmiyor.

Öncelikle Çin'de HarmonyOS'e gelecek

Tesla uygulamasının 4.52.0 sürümünde bulunan kod, Huawei'nin HarmonyOS sistemine atıfta bulunuyor. Bu, ilk sürümün Huawei telefonlardaki Huawei Wallet için tasarlandığı anlamına geliyor. HarmonyOS, Çin'de çok popüler. Tesla, yeni yazılım özelliklerini diğer ülkelere sunmadan önce genellikle Çin'de test ediyor.

Kodda Apple Wallet veya Google Wallet'tan bahsedilmiyor. Ancak, teknoloji iPhone'lardaki Apple'ın dijital araç anahtarı sistemine çok benziyor. Apple Car Key, kullanıcıların NFC, Bluetooth veya ultra geniş bant teknolojisini kullanarak araçlarını kilitlemelerine, açmalarına ve çalıştırmalarına olanak tanıyor. Araba anahtarı, iPhone ve Apple Watch'un içindeki güvenli bir çipte saklanıyor. Sistem, telefonun şarjı bitmeye yakın olsa bile çalışabiliyor.

Rivian, bu ayın başlarında 2025.46 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak Apple Wallet ve Google Wallet dijital araç anahtarları için yerel desteği duyurdu. Son haftalarda Porsche, Toyota ve General Motors da benzer adımları atmaya başladı.

