Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Teslimat robotları hızla yaygınlaşırken vandallık da artıyor

    ABD şehirlerinde hızla yayılan otonom teslimat robotları enerji tasarrufu ve düşük maliyet vadediyor. Ancak kaldırım işgali, vandalizm ve yasak çağrıları da tırmanışta.

    Teslimat robotları hızla yaygınlaşırken vandallık da artıyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin birçok kentinde kaldırımlarda sessizce ilerleyen otonom teslimat robotları artık sıradan bir manzara haline geldi. Kamera ve sensörlerle donatılmış, küçük bir soğutucu boyutundaki bu araçlar kaldırımlarda, yaya geçitlerinde ve bordür kenarlarında kendi başlarına hareket ediyor. Ancak robotların sayısı arttıkça, kamuoyundaki tepki de aynı hızla büyüyor.

    Kısa sürede binlerce araca ulaşıldı

    Serve Robotics, bu alandaki en agresif büyüyen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Uber’dan ayrılarak bağımsızlaşan girişim, yalnızca bir yıl önce yaklaşık 100 robotluk bir filoya sahipken bugün farklı şehirlerde görev yapan yaklaşık 2.000 otonom aracı devreye almış durumda.

    Benzer şekilde Starship Technologies ve Coco da binli adetlere ulaşan filolarıyla sahada yer alıyor. Bu tablo, yapay zekanın günlük yaşamda en görünür uygulamalarından birinin artık yemek teslimatı olduğunu ortaya koyuyor.

    Bu robotların her biri çok katmanlı algılama sistemine sahip. Gövdeye entegre edilen kameralar ve lidar sensörleri çevreyi üç boyutlu olarak haritalandırıyor. Araç üzerindeki yazılım, geniş sokak görüntüsü veri setleriyle eğitilmiş yapay zeka modelleri sayesinde çevresel bağlamı anlık olarak yorumluyor.

    Teslimat robotları hızla yaygınlaşırken vandallık da artıyor Tam Boyutta Gör
    Robot, karşıdan karşıya geçi geçmemeye, bir yayaya yol verip vermemeye veya inşaat alanını nasıl dolaşacağına kendi başına karar veriyor. Engebeli zeminlerde dengeyi korumak için gövdesini eğebiliyor. Tüm bu süreç, gelişmiş bir rota planlama motoru tarafından milisaniyeler içinde yeniden hesaplanarak yönlendiriliyor. Amaç, yaya ölçeğinde tam otonom hareket kabiliyeti sağlamak.

    Şirketlere göre bu teknolojinin katkısı hem ekonomik hem de çevresel. Üreticilere göre bir yemeğin bir tondan ağır araçlarla taşınması enerji ve maliyet açısından mantıksız. Danışmanlık şirketi Thunder Said Energy Inc. tarafından yapılan hesaplamalara göre bir teslimat robotu aynı işi yapan bir motosikletin tükettiği enerjinin yalnızca yüzde 1’i kadar enerji harcıyor. Bu oran, robotları hem daha düşük maliyetli hem de çok daha verimli bir alternatif haline getiriyor.

    Vandalizm tırmanışta

    Teknolojinin hızla ilerlemesi ve çoğalmasının bir diğer yansıması ise toplumsal gerilim. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde robotların tekmelendiği ve hatta parçalanmaya çalışıldığı görülüyor. Bazı olaylar hırsızlık girişimi olarak değerlendirilirken, bazıları ise doğrudan tepki eylemi niteliği taşıyor.

    Bazı şehirlerden binlerce kişi teslimat robotlarının kaldırımları işgal ettiğini ve yayalar için risk oluşturduğunu öne sürerek yasaklama talep ediyor.

    Öte yandan şirketler, toplumsal direnci azaltmak için tasarım stratejilerine ağırlık veriyor. Serve Robotics’in kaldırım robotları dijital “gözler”, göz kırpma animasyonları ve Deja ya da Niska gibi isimlerle kişiselleştiriliyor. Yazılım tarafında ise robotlar yayalara yaklaşırken yavaşlıyor ve hareket yönünü belirtmek için hafifçe dönerek adeta “sinyal veriyor”.

    CEO Ali Kashani, bu yaklaşımın bir pazarlama numarası değil, psikolojik bir uyum stratejisi olduğunu savunuyor. Şirket verilerine göre planlanan teslimatların yüzde 99,8’i sorunsuz tamamlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kışın klima nem alma modu evimin önüne araba park ediyor nereye şikayet edilir çamaşır makinesi amortisör arızası nasıl anlaşılır trigonometri sıralama sony televizyon neden yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Pro
    HUAWEI Pura 70 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum