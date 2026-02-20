Teslimat robotları hızla yaygınlaşırken vandallık da artıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’nin birçok kentinde kaldırımlarda sessizce ilerleyen otonom teslimat robotları artık sıradan bir manzara haline geldi. Kamera ve sensörlerle donatılmış, küçük bir soğutucu boyutundaki bu araçlar kaldırımlarda, yaya geçitlerinde ve bordür kenarlarında kendi başlarına hareket ediyor. Ancak robotların sayısı arttıkça, kamuoyundaki tepki de aynı hızla büyüyor.

Kısa sürede binlerce araca ulaşıldı

Serve Robotics, bu alandaki en agresif büyüyen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Uber’dan ayrılarak bağımsızlaşan girişim, yalnızca bir yıl önce yaklaşık 100 robotluk bir filoya sahipken bugün farklı şehirlerde görev yapan yaklaşık 2.000 otonom aracı devreye almış durumda.

Benzer şekilde Starship Technologies ve Coco da binli adetlere ulaşan filolarıyla sahada yer alıyor. Bu tablo, yapay zekanın günlük yaşamda en görünür uygulamalarından birinin artık yemek teslimatı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu robotların her biri çok katmanlı algılama sistemine sahip. Gövdeye entegre edilen kameralar ve lidar sensörleri çevreyi üç boyutlu olarak haritalandırıyor. Araç üzerindeki yazılım, geniş sokak görüntüsü veri setleriyle eğitilmiş yapay zeka modelleri sayesinde çevresel bağlamı anlık olarak yorumluyor.

Tam Boyutta Gör Robot, karşıdan karşıya geçi geçmemeye, bir yayaya yol verip vermemeye veya inşaat alanını nasıl dolaşacağına kendi başına karar veriyor. Engebeli zeminlerde dengeyi korumak için gövdesini eğebiliyor. Tüm bu süreç, gelişmiş bir rota planlama motoru tarafından milisaniyeler içinde yeniden hesaplanarak yönlendiriliyor. Amaç, yaya ölçeğinde tam otonom hareket kabiliyeti sağlamak.

Şirketlere göre bu teknolojinin katkısı hem ekonomik hem de çevresel. Üreticilere göre bir yemeğin bir tondan ağır araçlarla taşınması enerji ve maliyet açısından mantıksız. Danışmanlık şirketi Thunder Said Energy Inc. tarafından yapılan hesaplamalara göre bir teslimat robotu aynı işi yapan bir motosikletin tükettiği enerjinin yalnızca yüzde 1’i kadar enerji harcıyor. Bu oran, robotları hem daha düşük maliyetli hem de çok daha verimli bir alternatif haline getiriyor.

Vandalizm tırmanışta

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve çoğalmasının bir diğer yansıması ise toplumsal gerilim. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde robotların tekmelendiği ve hatta parçalanmaya çalışıldığı görülüyor. Bazı olaylar hırsızlık girişimi olarak değerlendirilirken, bazıları ise doğrudan tepki eylemi niteliği taşıyor.

Bazı şehirlerden binlerce kişi teslimat robotlarının kaldırımları işgal ettiğini ve yayalar için risk oluşturduğunu öne sürerek yasaklama talep ediyor.

Öte yandan şirketler, toplumsal direnci azaltmak için tasarım stratejilerine ağırlık veriyor. Serve Robotics’in kaldırım robotları dijital “gözler”, göz kırpma animasyonları ve Deja ya da Niska gibi isimlerle kişiselleştiriliyor. Yazılım tarafında ise robotlar yayalara yaklaşırken yavaşlıyor ve hareket yönünü belirtmek için hafifçe dönerek adeta “sinyal veriyor”.

CEO Ali Kashani, bu yaklaşımın bir pazarlama numarası değil, psikolojik bir uyum stratejisi olduğunu savunuyor. Şirket verilerine göre planlanan teslimatların yüzde 99,8’i sorunsuz tamamlanıyor.

