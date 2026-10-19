Teslimat robotunun önünü kesen kadın tutuklandı

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ABD’nin Philadelphia kentinde Carolyn Marvin isimli kadın, Uber’e ait bir teslimat robotunun önünü keserek ilerlemesini engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Polislerin uyarılarına rağmen yoldan çekilmeyen Marvin hakkında kamu düzenini bozma suçlamasıyla işlem yapıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Teslimat robotlarına yönelik tepkiler artıyor

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine harekete geçen polisler, Carolyn Marvin’in Uber’e ait teslimat robotunun önünü tekrar tekrar kestiğini belirledi. Polislerin birkaç kez yoldan çekilmesi yönündeki talimatlarına uymayan kadın, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Marvin, yerel basına yaptığı açıklamada teslimat robotlarını insan çalışanların işlerini ellerinden aldıkları gerekçesiyle protesto ettiğini söyledi. Robotları gördüğünde önlerinde durarak ilerlemelerini engellediğini belirten Marvin, bu davranışını bilinçli bir protesto yöntemi olarak kullandığını ifade etti. Davranışının yasayı ihlal etmediğini dile getiren Marvin, gelecekte de protestolarına devam edeceğini aktardı.

Philadelphia şehir merkezinde giderek yaygınlaşan otonom teslimat robotları, istihdam üzerindeki etkileri nedeniyle tartışma konusu oluyor. Marvin’in robotlarla yaşadığı ilk gerginlik de bu olay değil. Kadın, eylül ayında da benzer bir protesto gerçekleştirmiş ve olay sosyal medyada gündeme gelmişti. Şehirde daha önce de benzer eylemler ve saldırılar gerçekleşmişti.

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Robotaksiler, teslimat robotları ve yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaşması, özellikle daha düşük nitelik gerektiren işlerde çalışanların geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Otomasyonun maliyetleri düşürmesi ve bazı görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirmesi, iş gücü piyasasında nasıl bir dönüşüme yol açacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Uber Eats tarafından "teslimat sektörünün geleceği " olarak adlandırılan bu robotlardan binlercesi halihazırda ABD genelinde çeşitli şirketler için faaliyet gösteriyor ve sayıları artmaya devam ediyor.

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Teslimat robotunun önünü kesen kadın tutuklandı

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