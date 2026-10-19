Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Teslimat robotunun önünü kesen kadın tutuklandı

    ABD’nin Philadelphia kentinde bir kadın, insanların işlerini ellerinden aldığını savunduğu Uber teslimat robotunun önünü kesti. Polislerin uyarılarına uymayan kadın tutuklandı.

    Teslimat robotunun önünü kesen kadın tutuklandı Tam Boyutta Gör

    ABD’nin Philadelphia kentinde Carolyn Marvin isimli kadın, Uber’e ait bir teslimat robotunun önünü keserek ilerlemesini engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Polislerin uyarılarına rağmen yoldan çekilmeyen Marvin hakkında kamu düzenini bozma suçlamasıyla işlem yapıldı. Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    Teslimat robotlarına yönelik tepkiler artıyor

    Görgü tanıklarının ihbarı üzerine harekete geçen polisler, Carolyn Marvin’in Uber’e ait teslimat robotunun önünü tekrar tekrar kestiğini belirledi. Polislerin birkaç kez yoldan çekilmesi yönündeki talimatlarına uymayan kadın, kelepçelenerek gözaltına alındı.

    Marvin, yerel basına yaptığı açıklamada teslimat robotlarını insan çalışanların işlerini ellerinden aldıkları gerekçesiyle protesto ettiğini söyledi. Robotları gördüğünde önlerinde durarak ilerlemelerini engellediğini belirten Marvin, bu davranışını bilinçli bir protesto yöntemi olarak kullandığını ifade etti. Davranışının yasayı ihlal etmediğini dile getiren Marvin, gelecekte de protestolarına devam edeceğini aktardı.

    Philadelphia şehir merkezinde giderek yaygınlaşan otonom teslimat robotları, istihdam üzerindeki etkileri nedeniyle tartışma konusu oluyor. Marvin’in robotlarla yaşadığı ilk gerginlik de bu olay değil. Kadın, eylül ayında da benzer bir protesto gerçekleştirmiş ve olay sosyal medyada gündeme gelmişti. Şehirde daha önce de benzer eylemler ve saldırılar gerçekleşmişti.

    Robotaksiler, teslimat robotları ve yapay zeka destekli sistemlerin yaygınlaşması, özellikle daha düşük nitelik gerektiren işlerde çalışanların geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Otomasyonun maliyetleri düşürmesi ve bazı görevleri insan müdahalesi olmadan yerine getirmesi, iş gücü piyasasında nasıl bir dönüşüme yol açacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.

    Uber Eats tarafından "teslimat sektörünün geleceği " olarak adlandırılan bu robotlardan binlercesi halihazırda ABD genelinde çeşitli şirketler için faaliyet gösteriyor ve sayıları artmaya devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c5 kullanıcı yorumları 10 40 motor yağı en iyisi hangisi offroad araçları kızla konuşulacak konular çanak anten kurulumu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 17 Pro
    Xiaomi Redmi Note 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum