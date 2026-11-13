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    Teslimat uygulamalarının komisyonlarına robotlu çözüm

    Serve Robotics, 2 bin otonom teslimat robotundan oluşan filosunu küçük işletmelere ve geliştiricilere açıyor. Yeni platform, yüksek teslimat komisyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Teslimat uygulamalarının komisyonlarına robotlu çözüm Tam Boyutta Gör

    Serve Robotics, otonom kaldırım robotlarının kullanım alanını genişletmek amacıyla yeni bir geliştirici platformu başlattı. AV Delivery Developer Portal adı verilen platform, üçüncü taraf yazılım geliştiricilerin, bağımsız işletmelerin ve yapay zeka ajanlarının şirketin yaklaşık 2 bin robotluk filosuna doğrudan erişmesini sağlıyor.

    Küçük işletmeleri kurtarabilir

    Bu sistemle birlikte işletmeler, teslimat robotlarını kullanmak için Uber Eats gibi büyük yemek sipariş platformlarına bağlı kalmak zorunda olmayacak. Geliştiriciler ve küçük işletmeler, Serve Robotics'in sunduğu yazılım araçları üzerinden robotları doğrudan görevlendirebilecek. Şirketin faaliyet gösterdiği yaklaşık 150 mahallede yaşayan kullanıcılar da bu hizmetten yararlanabilecek.

    Serve Robotics, kaldırım ağırlıklı çalışan robotlarının otomobillere kıyasla daha güvenli bir teslimat alternatifi sunduğunu ve trafik yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olabileceğini savunuyor. Saatte yaklaşık 10 km azami hıza ulaşabilen robotların düşük hızı, yayalar açısından oluşabilecek riskleri de sınırlandırıyor.

    Serve Robotics CEO'su Ali Kashani'ye göre yeni platformun temel amaçlarından biri, şirketin büyük teslimat uygulamalarına olan bağımlılığını azaltmak. Haliyle platformlardı yüksek teslimat komisyonlarından da kurtulmuş olacaklar.

    Yeni platform sayesinde fırınlar, çiçekçiler ve eczaneler gibi küçük işletmeler, Serve Robotics robotlarını kendi internet sitelerine ve ödeme sistemlerine entegre edebilecek. İşletmeler teslimat başına ödeme yapabilecek veya robotları saatlik rezerve edebilecek. CEO Ali Kashani, bu yöntemin insan kuryelerle çalışan hizmetlerden çok daha düşük maliyetli olacağını belirtiyor.

    Bu model, DoorDash ve Uber Eats gibi platformların sipariş başına aldığı yüzde 15 ila 30 arasındaki komisyonları da ortadan kaldırabilir. Ayrıca robotların gün boyunca farklı teslimatlarda kullanılması sağlanacak. Serve Robotics, üçüncü taraf API taleplerini büyük işletmelerin siparişleriyle eşit öncelikte değerlendirerek filosunu daha verimli kullanmayı hedefliyor.

    Robotlar farklı teslimat işlerinde de kullanılabilecek

    Teslimat uygulamalarının komisyonlarına robotlu çözüm Tam Boyutta Gör

    Serve Robotics'in platformu, restoranların yanı sıra ofisler arasında eşya taşınması, tamir atölyelerine yedek parça ulaştırılması ve bireysel alışverişlerin teslim edilmesi gibi farklı amaçlara da hizmet edecek. Geliştiricilerin robotlara yalnızca teslimatın başlangıç ve varış koordinatlarını iletmesi yeterli olacak. Rota oluşturma, engellerden kaçınma ve uzaktan operatör gözetimi gibi işlemleri şirketin altyapısı yönetecek.

    Öte yandan bu yeni platform, Serve Robotics'in Uber Eats ile ortaklığını yenilememe kararının ardından geldi. Şirket böylece büyük teslimat uygulamalarına bağımlılığını azaltarak robot filosunu doğrudan işletmelere açmayı hedefliyor.

    Ancak robotlara erişim tamamen serbest olmayacak. Serve çalışanları, tehlikeli kullanımları ve yasa dışı yük taşınmasını önlemek için teslimat senaryolarını manuel olarak onaylayacak. Şirket ayrıca yaklaşık 22,7 kilogram ağırlığındaki robotlarını karayollarında çalışan teslimat araçlarına dönüştürmeyi planlamıyor. Serve Robotics'in odağı şimdilik kaldırım teslimatlarıyla sınırlı kalacak.

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