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    Testere serisi yeni bir filmle geri dönüyor: Hem de ilk filmi yapan ekiple

    2023 yılında çıkan 10. filminin ardından sona erdiği düşünülen Testere (Saw) serisi, yeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu kez işin içinde hayranları heyecanlandıracak isimler var.

    Testere serisi yeni bir filmle geri dönüyor: Ama bu kez ilk filmi yapan ekiple Tam Boyutta Gör
    2004 yılında başlayan Testere (Saw) serisi, ilk filmden sonra şiddetin dozunu iyiden iyiye arttırıp bir tür şiddet pornosuna dönüşmüş olsa da izleyicilerden ilgi görmeye devam etti ve 10. filme kadar ulaştı. Ancak 2023 yılında çıkan Saw X'ten sonra planlanan 11. film bir türlü çekilemedi. Nihayet geçtiğimiz yıl da iptal edildi. Bu kararla birlikte serinin artık havlu attığı düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Hollywood bu seriden öyle kolay kolay vazgeçmeyecek. Çünkü şimdi yeni bir Testere filmi hazırlanıyor.

    Bu Kez İşin Başında Yine James Wan ve Leigh Whannell Var

    Ne var ki bu Testere filmini öncekilerden ayıran önemli bir fark var. 2004 yılından çıkan ilk filmden beri ilk kez dümende yine James Wan ve Leigh Whannell var. Hem ilk filmin yönetmeni olan James Wan, hem de ilk filmin senaryosunu birlikte yazdığı Leigh Whannell (Upgrade, Invisible Man) yapımcı olarak bu projenin başında yer alacak. Yönetmen koltuğunda ise Mike P. Nelson oturacak. Nelson, Wrong Turn ve Silent Night, Deadly Night gibi korku filmlerinin yönetmeni olarak tanınıyor.

    Testere serisinde şimdi böyle köklü bir değişikliğin yaşanması tesadüf değil. Kısa süre öncesine kadar bu serinin haklarını Lionsgate'teydi. 10 film boyunca serinin adeta suyunu sıkan stüdyo, daha fazlasını alamayacağını anlamış olacak ki kısa süre önce hakların yarısını Blumhouse'a satarak kontrolü onlara devretti. Korku türünde kayda değer işlere imza atan Blumhouse seriyi devralınca, James Wan da yarattığı bu seriye geri dönmeyi kabul etti. Bu yüzden şimdi öncekilerden daha farklı bir Testere filmi izleyebiliriz.

    Yeni Testere filmi için şimdilik bir vizyon tarihi belirlenmedi. Ancak bu projenin çok zaman kaybetmeden hayata geçirileceği düşünülüyor.

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