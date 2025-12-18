Texas Instruments’ın yeni fabrikası üretime başladı: Günde on milyonlarca çip kapasitesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Texas Instruments, ABD yarı iletken sanayisi açısından dev bir adım attı. Şirket, Teksas’ın Sherman kentinde kurulan ve 300 mm wafer üretimi yapan ilk fabrikasında (SM1) seri üretime resmen başladığını duyurdu. Yaklaşık 60 milyar dolarlık üretim yatırımı kapsamında hayata geçirilen tesis, halihazırda müşterilere çip sevkiyatına başlamış durumda ve tam kapasiteye ulaştığında günde on milyonlarca çip üretebilecek.

ABD için kritik öneme sahip

Tam Boyutta Gör Sherman yerleşkesinde planlanan dört fabrikadan ilki olan SM1, şirketin analog ve gömülü işlemci alanındaki üretim stratejisinin merkezinde yer alıyor. Texas Instruments, bu dört fabrikanın tamamı için 40 milyar dolarlık doğrudan yatırım öngörürken, ikinci tesis olan SM2’nin inşaatının da şimdiden devam ettiğini açıkladı. Temeli yaklaşık üç buçuk yıl önce atılan Sherman kampüsünün üretime geçmesi ABD’nin yerli yarı iletken üretim kapasitesi açısından büyük öneme sahip.

Bu arada SM1 fabrikası, Intel, Samsung veya TSMC gibi firmaların ürettiği ileri seviye işlemciler ya da yüksek performanslı hesaplama çiplerine odaklanmıyor. Bunun yerine tesis, özellikle güç yönetimi odaklı yarı iletkenler üretiyor. Bu çipler elektrikli ve elektronik araç bataryaları, otomotiv aydınlatma sistemleri, veri merkezlerinin güç altyapıları ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için kritik rol oynuyor.

Şirket, yalnızca iki ay önce, 150 mm wafer kullanan eski tesislerindeki faaliyetleri kademeli olarak sonlandırmaya başlamış ve bu kapsamda çalışan çıkarmıştı. Yeni fabrika ise 300 mm wafer üretimi yapıyor. Bu wafer’lar, 150 mm’ye kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla yüzey alanı sunuyor ve her üretim döngüsünde çok daha fazla çip elde edilmesini mümkün kılıyor.

