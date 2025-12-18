Texas Instruments’ın yeni fabrikası üretime başladı: Günde on milyonlarca çip kapasitesi

Bu arada SM1 fabrikası, Intel, Samsung veya TSMC gibi firmaların ürettiği ileri seviye işlemciler ya da yüksek performanslı hesaplama çiplerine odaklanmıyor. Bunun yerine tesis, özellikle güç yönetimi odaklı yarı iletkenler üretiyor. Bu çipler elektrikli ve elektronik araç bataryaları, otomotiv aydınlatma sistemleri, veri merkezlerinin güç altyapıları ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için kritik rol oynuyor.
Şirket, yalnızca iki ay önce, 150 mm wafer kullanan eski tesislerindeki faaliyetleri kademeli olarak sonlandırmaya başlamış ve bu kapsamda çalışan çıkarmıştı. Yeni fabrika ise 300 mm wafer üretimi yapıyor. Bu wafer’lar, 150 mm’ye kıyasla yaklaşık dört kat daha fazla yüzey alanı sunuyor ve her üretim döngüsünde çok daha fazla çip elde edilmesini mümkün kılıyor.