Teyp depolama henüz ölmedi: 40 TB kapasiteli kartuşlar tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Yeni, daha yüksek kapasiteli bir manyetik teyp formatı duyuruldu. HPE, IBM ve Quantum gibi sektör devlerinden oluşan Linear Tape-Open (LTO) Ultrium Format Grubu, kısa süre önce LTO-10 40 TB kartuş standardını tanıttı. Yeni kartuş, 40 TB ham kapasiteye sahip ve 2,5:1 sıkıştırma oranıyla 100 TB’a kadar veri depolayabiliyor.

LTO organizasyonuna göre bu “çığır açan” format, yapay zekâ çağında hızla artan veri toplama ve koruma ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. Yeni format, LTO-9’a göre 2,2 kat, önceki LTO-10 30 TB sürümüne göre ise %33 kapasite artışı sunuyor.

Tam Boyutta Gör

LTO-10’un artan kapasitesinin arkasında iki ana yenilik bulunuyor. İlki, yeni kafa tasarımı, çok daha yüksek veri yoğunluklarında dahi güvenilir okuma/yazma işlemleri sağlıyor. İkincisi, Aramid adı verilen gelişmiş bir taban film teknolojisi, daha ince ve pürüzsüz medya üretimine imkan veriyor.

Aramid malzemesi, LTO-10 30 TB ile 40 TB modelleri arasındaki 10 TB’lık farkın ana nedeni. Bu malzeme sayesinde, aynı kartuş boyutunda daha uzun teyp şeritleri kullanılabiliyor. Bu değişim yalnızca kartuş içindeki manyetik medyayı ilgilendirdiğinden, halihazırda LTO-10 30 TB kullanan müşteriler iki medya tipi arasında tercih yapabilecek.

Eski teknoloji olarak görülen manyetik teypler, tüketici elektroniğinde olmasa da, veri merkezlerinde hala popülerliğini koruyor, hatta satışları yıldan yıla artıyor.

Tam Boyutta Gör

LTO Programı, LTO-10 40 TB duyurusunda uzun vadeli yol haritasını da yineledi. Gelecekte 913 TB kapasiteye sahip (LTO-14) kartuşlar planlanıyor. Bu seviyeye ulaşmanın yaklaşık yedi yıl alacağı tahmin ediliyor. LTO-10 40 TB kartuşlarının 2026’nın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor.

