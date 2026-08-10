TFF Fantezi Lig başlıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından geliştirilen TFF Fantezi Lig kullanıma sunuldu. Kullanıcılar kendi takımlarını oluşturarak her hafta en çok puanı toplamaya ve ödüller kazanmaya çalışacak.

TFF Fantezi Lig duyuruldu

TFF Fantezi Lig adıyla duyurulan mobil oyun Süper Lig oyuncularından bütçenize göre kadrolar kurarak her hafta performanslarına göre sıralamaya girmeye çalışacak. Oyuncuların performansları ise Opta tarzındaki global veri tabanlarından gelen verilerle belirlenecek. Geliştirme aşamasında Amazon AWS ve Deloitte ile ortaklık yapılmış.

Fantezi Süper Ligi geliyor 1 gün önce eklendi

Oyuncuların kendi kalesine gol atma, kart görme, gol yeme durumlarına göre puanları düşerken gol atma ve asist yapma durumlarında puanları artıyor. Takımlarını kuran kullanıcıların o hafta sakat ve cezalı oyuncuları takip etmesi veya değiştirmesi gerekiyor.

Haftalık ödüllerin olacağı oyunda sezon sonu da büyük ödül verilecek. Bu bakımdan puanlar önemli. Puanları arttırmak için menajer kartları devreye giriyor. İlk kullanımı ücretsiz olan kartların ligin ilk devresinde 2, ikinci devresinde 2 kere kullanma sınırı var. Kaptanın puanını arttıran, yedek oyuncuların da puanlarını sayan, limitsiz bütçe veren kartlar mevcut. Bu kartlar 150TL-300TL arasında değişiyor. Elde edilen gelir ise kulüplere aktarılacak.

TFF Fantezi Lig Turkiye Futbol Federasyonu Spor 47,9 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tff.tfffantezilig

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: