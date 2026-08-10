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    TFF Fantezi Lig başlıyor

    Süper Ligde oynayan futbolculardan kendi takımınızı kurarak haftalık performanslarına göre puan aldığını ve listelere oynadığınız TFF Fantezi Lig başlıyor.      

    TFF Fantezi Lig Tam Boyutta Gör
    Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından geliştirilen TFF Fantezi Lig kullanıma sunuldu. Kullanıcılar kendi takımlarını oluşturarak her hafta en çok puanı toplamaya ve ödüller kazanmaya çalışacak.

    TFF Fantezi Lig duyuruldu

    TFF Fantezi Lig adıyla duyurulan mobil oyun Süper Lig oyuncularından bütçenize göre kadrolar kurarak her hafta performanslarına göre sıralamaya girmeye çalışacak. Oyuncuların performansları ise Opta tarzındaki global veri tabanlarından gelen verilerle belirlenecek. Geliştirme aşamasında Amazon AWS ve Deloitte ile ortaklık yapılmış.

    Oyuncuların kendi kalesine gol atma, kart görme, gol yeme durumlarına göre puanları düşerken gol atma ve asist yapma durumlarında puanları artıyor. Takımlarını kuran kullanıcıların o hafta sakat ve cezalı oyuncuları takip etmesi veya değiştirmesi gerekiyor.

    Haftalık ödüllerin olacağı oyunda sezon sonu da büyük ödül verilecek. Bu bakımdan puanlar önemli. Puanları arttırmak için menajer kartları devreye giriyor. İlk kullanımı ücretsiz olan kartların ligin ilk devresinde 2, ikinci devresinde 2 kere kullanma sınırı var. Kaptanın puanını arttıran, yedek oyuncuların da puanlarını sayan, limitsiz bütçe veren kartlar mevcut. Bu kartlar 150TL-300TL arasında değişiyor. Elde edilen gelir ise kulüplere aktarılacak.

    TFF Fantezi Lig TFF Fantezi Lig TFF Fantezi Lig TFF Fantezi Lig Turkiye Futbol Federasyonu Spor 47,9 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tff.tfffantezilig

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