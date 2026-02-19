TFF, Google destekli AMP’ye erişim engeli getirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Google öncülüğünde hayata geçirilen ve mobil internet deneyimini hızlandırmayı amaçlayan açık kaynaklı AMP (Accelerated Mobile Pages) projesinin resmi internet sitesi Türkiye’den erişime kapatıldı. EngelliWeb tarafından paylaşılan bilgilere göre, ampproject.org (2019’dan beri amp.dev) alan adı Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 18 Şubat 2026 tarihli ve 0114-01 sayılı kararıyla engellendi.

Google öncülüğünde başlatılan bu proje, başta haber siteleri olmak üzere e-ticaret platformlarından bloglara kadar geniş bir yelpazede, içeriklerin anında yüklenmesi için kritik bir rol oynuyor.

TFF daha önce de yapmıştı

Tam Boyutta Gör AMP projesi Türkiye’de ilk kez erişim engeliyle karşılaşmıyor. ampproject.org, daha önce 22 Ocak 2025 tarihli ve 101-01 sayılı TFF kararıyla erişime kapatılmıştı. O dönemde bilişim sektörü ve kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonrasında engel yaklaşık 16 saat içinde kaldırılmış ve site yeniden erişime açılmıştı.

Bu olaydan sonra Anayasa Mahkemesi, TFF’ye tanınan erişim engelleme yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etmiş ve karar 14 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak iptal kararının yürürlük tarihi dokuz ay sonrasına bırakıldı ve 14 Temmuz 2026 olarak belirlenmişti.

Bu durum, yetkisi iptal edilen federasyonun karar yürürlüğe girene kadar bu gücü kullanmaya devam etmesi nedeniyle "hukuki belirlilik" ilkesi açısından eleştirilere neden oluyor.

AMP sayfalar açılmaya devam ediyor

Öte yandan alan adının engellenmiş olmasına rağmen AMP formatındaki sayfaların erişilebilir olduğu görülüyor. Bunun temel nedeni AMP’nin merkezi bir servis değil, yayıncıların kendi alan adları altında kullandığı bir açık kaynaklı web çerçevesi olması.

Bir haber sitesinin AMP sayfası genellikle kendi alan adı altında yayınlanıyor ve içerik doğrudan ilgili sunucudan servis ediliyor. Ayrıca AMP içerikleri zaman zaman Google’ın önbellek altyapısı üzerinden de sunulabiliyor. Bu nedenle yalnızca ampproject.org alan adının engellenmesi AMP altyapısını kullanan sitelerin otomatik olarak devre dışı kalması anlamına gelmiyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise AMP projesinin resmi merkezinin 2019 yılında ampproject.org’dan amp.dev alan adına taşınmış olması. Güncel dokümantasyon ve geliştirme faaliyetleri amp.dev üzerinden yürütülüyor.

