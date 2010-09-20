TG: Fiyat arama motorları ve Sanal mağazacılık üzerine söyleşi

Genel Yayın Yönetmeni
Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Akakçe ile fiyat arama motorları ve sanal mağazalar üzerine konuşuyoruz. Eğer satın almak istediğiniz ürünün en ucuza alabileceğiniz mağazayı hızlıca görmek ve sanal mağazalardan yaptığınız alış verişler sonrasında sorunla karşılaşırsanız neler yapabileceğinizi görmek için bu videomuzu mutlaka izlemelisiniz.
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fiyatturk.com/...
Tüm fiyat karşılaştırma siteleri bu adreste
alisverisrobotu.com/... akakce.com/...
tercihlerim şu şekilde:
* akakce.com ürün yelpazesi geniş. lakin hala sitede 90lar havası var.
* alisverisrobotu.com kullanım kolaylığı, site içi arama olarak en başarılı bulduğum bu. sanırım yeni açıldılar. çok ürün yok
* teknofiyat.com bilgisayarla alakalı bişeyler araycaksam tek geçerim
akakçe'den çıkan sitelerin hiçbirini tanımadığım ve güvenmediğim için akakçe'den arama yapmıyorum.
akakce.com'da çıkan siteler; tobystore, pratikev, istanbultoptan, incehesap..
teknofiyatta çıkanlar; pcgold, hizlial, bimeks, vatan, sanalmarketim, pcdepp..
hepsi de güvendiğim ve alışveriş yaptığım mağazalar.
dandik sitelerle gelmeyin karşıma kaaardeşiiiiim..