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TG: Fiyat arama motorları ve Sanal mağazacılık üzerine söyleşi

9 yıl
59,8b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Akakçe ile fiyat arama motorları ve sanal mağazalar üzerine konuşuyoruz. Eğer satın almak istediğiniz ürünün en ucuza alabileceğiniz mağazayı hızlıca görmek ve sanal mağazalardan yaptığınız alış verişler sonrasında sorunla karşılaşırsanız neler yapabileceğinizi görmek için bu videomuzu mutlaka izlemelisiniz.


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Noyagum 6 yıl

fiyatturk.com/...

Tüm fiyat karşılaştırma siteleri bu adreste
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barkenxia 7 yıl
Birçok fiyat arama motorunun belli başlı siteleri listeleyip istediklerini ön plana çıkardığını alenen biliyoruz. sonra insanlar vay ben şu firmayla sorun yaşadım bu firma ürünümü yollamadı diye ağlıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 8 yıl
Hızlı, online, geniş arama için en-uygun.com/... ...
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba, sadece güvenilir alışveriş siteleri (hepsiburada hizlial vb.. gibi )için biarada.com/... var googledaki gibi arama yapabiliyorsunuz,
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aabeser 8 yıl
en çok kullanduığım şu ikisidir
alisverisrobotu.com/... akakce.com/...
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ripzombie35 8 yıl
Merhaba değerli bilgiler için teşekkürler. Yukarıdaki sitelere ek olarak ekofiyat.com/... önerebilirim. Spider kullanıyor, 3 saatte bir güncelleniyor. ürün listesi çok geniş.Pek çoğunun aksine sadece tek çekim fiyatlarını değil havale fiyatlarını da %100 doğru verebiliyor.
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DH Misafiri 9 yıl
uzun süredir fiyat karşılaştırma sitelerini kullanıyor ve yakından takip ediyorum.
tercihlerim şu şekilde:
* akakce.com ürün yelpazesi geniş. lakin hala sitede 90lar havası var.
* alisverisrobotu.com kullanım kolaylığı, site içi arama olarak en başarılı bulduğum bu. sanırım yeni açıldılar. çok ürün yok
* teknofiyat.com bilgisayarla alakalı bişeyler araycaksam tek geçerim
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DH Misafiri 9 yıl
Akakce.com tartışmasız piyasadaki fiyat arama motorları içerisinde lider konumunda. Sitenin sadeliği bir tarafa en önemlisi tarafsız bir şekilde fiyat yelpazesi sunuyor. Birçok fiyat arama motorunun belli başlı siteleri listeleyip istediklerini ön plana çıkardığını alenen biliyoruz. sonra insanlar vay ben şu firmayla sorun yaşadım bu firma ürünümü yollamadı diye ağlıyor. akakce tek bir üründe onlarca mağazanın fiyatını gösteriyor. İnternetten çokça alışveriş yapan biri olarak akakce.com dan şaşmam.
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erdili 9 yıl
şimdi ben logitech g500 mouse arattığım zaman akakçe ve teknofiyatta,
akakçe'den çıkan sitelerin hiçbirini tanımadığım ve güvenmediğim için akakçe'den arama yapmıyorum.
akakce.com'da çıkan siteler; tobystore, pratikev, istanbultoptan, incehesap..
teknofiyatta çıkanlar; pcgold, hizlial, bimeks, vatan, sanalmarketim, pcdepp..
hepsi de güvendiğim ve alışveriş yaptığım mağazalar.
dandik sitelerle gelmeyin karşıma kaaardeşiiiiim..
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DH Misafiri 9 yıl
Ben de geçen gün hepsiburadadan bi ürün sipariş ettim havale yöntemiyle. Pazartesi havale yaptım perşembe günü havalem onaylandı ve ürün elime pazartesi geçti neymiş havale açıklama kısmına sipariş kodunu yazacakmışım e ben havaleyi atmden yaptım ve açıklama kısmı da yoktu e benim günahım ne ayrıca başıma gelecekleri bildiğim için havale yaptıktan hemen sonra bilgilendirme amacıyla e-posta atıyorum 2-3 gün sonra cevap alıyorum eğer kaliteli hizmet anlayışı buysa ben daha ne deyim!
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