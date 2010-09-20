TG: Fiyat arama motorları ve Sanal mağazacılık üzerine söyleşi

Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Akakçe ile fiyat arama motorları ve sanal mağazalar üzerine konuşuyoruz. Eğer satın almak istediğiniz ürünün en ucuza alabileceğiniz mağazayı hızlıca görmek ve sanal mağazalardan yaptığınız alış verişler sonrasında sorunla karşılaşırsanız neler yapabileceğinizi görmek için bu videomuzu mutlaka izlemelisiniz.

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