Thales, yapay zekalı SkyDefender hava savunma “kubbesini” tanıttı

Üç katmanlı savunma yaklaşımı
SkyDefender, farklı menzillerdeki tehditlere karşı üç katmanlı bir savunma mimarisi ile görev yapıyor. Yakın menzilde ForceShield bileşeni, dronlar ve yüzey saldırılarına karşı kritik tesisleri, askeri güçleri ve hassas noktaları kapsayan koruyucu bir balon oluşturuyor.
Orta menzilde Avrupa konsorsiyumu Eurosam tarafından geliştirilen SAMP-T NG sistemi devreye giriyor. Bu sistem, 150 kilometreye kadar olan tehditleri etkisiz hale getirebiliyor. Orta menzil katmanında ayrıca Thales’in Ground Fire radarı, 350 kilometreye varan tespit menzili ve 360 derece tam kapsama alanı ile tehditleri önceden saptayabiliyor.
Uzun menzil savunmada ise SMART-L MM ve UHF radarları, savaş uçakları, balistik füzeler ve diğer tehditleri 5.000 kilometreye kadar tespit edebiliyor. Buna ek olarak, Thales Alenia Space tarafından sağlanan jeostatik uydular, kızılötesi sensörlerle füzelerin radar menziline girmeden önce tespit edilmesini mümkün kılıyor.
Tüm katmanlar, SkyView komuta ve kontrol sistemi ile entegre bir şekilde yönetiliyor. NATO ile uyumlu SkyView Alliance versiyonu, müttefik platformlarla tam entegrasyon sağlıyor. Sistemin yapay zeka yetenekleri, Thales’in cortAIx yapay zeka hızlandırıcısı tarafından destekleniyor. Bu sayede öngörücü analiz ve proaktif siber savunma mümkün oluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
[resim]
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım