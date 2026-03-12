Thales, yapay zekalı SkyDefender hava savunma “kubbesini” tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Fransız savunma şirketi Thales, yaptığı açıklamayla SkyDefender adını verdiği kapsamlı hava ve füze savunma sistemini resmen tanıttı. Sistem, yapay zeka destekli ileri seviye sensörler, önleyici füzeler ve gelişmiş radar sistemleri ile donatılmış olup, dronlardan hipersonik füzeler ve balistik tehditlere kadar geniş bir yelpazede koruma sağlıyor. Thales, SkyDefender’ın çok katmanlı mimarisiyle dünya genelinde hemen konuşlandırılmaya hazır olduğunu belirtti.

Üç katmanlı savunma yaklaşımı

SkyDefender, farklı menzillerdeki tehditlere karşı üç katmanlı bir savunma mimarisi ile görev yapıyor. Yakın menzilde ForceShield bileşeni, dronlar ve yüzey saldırılarına karşı kritik tesisleri, askeri güçleri ve hassas noktaları kapsayan koruyucu bir balon oluşturuyor.

Orta menzilde Avrupa konsorsiyumu Eurosam tarafından geliştirilen SAMP-T NG sistemi devreye giriyor. Bu sistem, 150 kilometreye kadar olan tehditleri etkisiz hale getirebiliyor. Orta menzil katmanında ayrıca Thales’in Ground Fire radarı, 350 kilometreye varan tespit menzili ve 360 derece tam kapsama alanı ile tehditleri önceden saptayabiliyor.

MSB açıkladı: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi kuruldu 1 gün önce eklendi

Uzun menzil savunmada ise SMART-L MM ve UHF radarları, savaş uçakları, balistik füzeler ve diğer tehditleri 5.000 kilometreye kadar tespit edebiliyor. Buna ek olarak, Thales Alenia Space tarafından sağlanan jeostatik uydular, kızılötesi sensörlerle füzelerin radar menziline girmeden önce tespit edilmesini mümkün kılıyor.

Tüm katmanlar, SkyView komuta ve kontrol sistemi ile entegre bir şekilde yönetiliyor. NATO ile uyumlu SkyView Alliance versiyonu, müttefik platformlarla tam entegrasyon sağlıyor. Sistemin yapay zeka yetenekleri, Thales’in cortAIx yapay zeka hızlandırıcısı tarafından destekleniyor. Bu sayede öngörücü analiz ve proaktif siber savunma mümkün oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Thales, yapay zekalı SkyDefender füze savunma sistemini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: