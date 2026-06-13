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    The Batman 2'nin çekimlerine nihayet başlandı; Film hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

    2022 yapımı The Batman filminin daha önce defalarca ertelenen devam filmi için sonunda sete çıkıldı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte The Batman 2 hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı.

    The Batman 2 için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Yönetmen Matt Reeves'in özel hayatında yaşanan sorunlar (eşinin hastalığı) sebebiyle beklenenden çok daha gecikmeli gelen The Batman 2, nihayet bu hafta sete çıktı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte setten ilk görsel paylaşılırken, film hakkında yeni detaylar da gelmeye başladı.

    Aynı ilk filmdeki gibi Matt Reeves'in yazıp yönettiği devam filminde Robert Pattinson, Batman / Bruce Wayne rolüyle geri dönüyor. Onunla birlikte egibi isimler de ilk filmdeki rollerini tekrarlarken, ekibe bu kez önemli isimler katılıyor. Bunların başında yıldız oyuncu Scarlett Johansson geliyor. Onun yanı sıra Sebastian Stan (Winter Soldier), Charles Dance (Game of Thrones) ve Brian Tyree Henry (Atlanta) de önemli rollerde hikâyeye dâhil oluyor.

    The Batman 2'nin The Long Halloween'i Beyaz Perdeye Uyarlayacağı Söyleniyor

    Daha önce The Dark Knight filminde de karşımıza çıkan Gotham savcısı Harvey Dent ve gizemli eşi Gilda'nın, The Batman 2'nin hikâyesinin merkezinde yer alacağı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Zaten filmin, en sevilen Batman çizgi-romanlarından olan The Long Halloween'i beyaz perdeye uyarlayacağı söyleniyor. Scarlett Johansson da bu hikâyede önemli bir yer tutan Gilda Dent'i canlandıracak.

    The Batman 2 için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Daha önce gelen haberlerde Sebastian Stan'in de Harvey Dent'i canlandıracağı söyleniyordu. Ancak çekimlerin başlamasıyla birlikte gelen bilgiler farklı oldu. Son duyumlara göre Sebastian Stan, Harvey Dent'i değil, suç patronlarına çalışan bir seri katil olan Victor Zsasv'i canlandıracak. Daha önce Two-Face olarak da karşımıza çıkacak Harvey Dent'e ise Brian Tyree Henry hayat verecek. Bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil; ancak birden fazla güvenilir kaynak bu duyumları doğruluyor.

    Nihayet çekimlerinin başlamasıyla birlikte gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaşan The Batman 2, 1 Ekim 2027'de vizyona girecek.

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